VIDEO: Dzurinda sa vracia, formuje nového lídra. A on sám? 'Urobím, čo mi povedia'

Expremiér Mikuláš Dzurinda chce opäť zasiahnuť do slovenskej politiky. Má aj predstavu, z akých ľudí by mal byť budúci premiér.

Tvrdí, že mu nejde o vlastné osobné záujmy, keďže v politike zastával rôzne vysoké funkcie. „Oveľa väčšie vzrušenie pre mňa je to, ako vyformujem nového lídra,“ tvrdí. Neznamená to, že vylučuje svoje aktívne pôsobenie v politike. „Urobím to, čo mi povedia, kde budem cenný,“ povedal o okruhu ľudí, s ktorými debatuje o politike

Expremiér Vladimír Mečiar považuje Dzurindov návrat za hotovú vec.„Mikuláš Dzurinda sa vracia do politiky, vytvára tím, získal si v zahraničí podporu, má nakoniec u koho, veď to sú jeho sponzori, ktorým lacno predával slovenský majetok,“ komentoval situáciu Mečiar.

Kto by sa všetko mohol pridať k tímu, ktorý vytvára Mikuláš Dzurinda nie je zatiaľ známe, ale špekuluje sa o rôznych menách. Jedným z nich je aj meno exministra zahraničných vecí Ivana Korčoka, ktorý po tridsiatich rokoch opustil slovenskú diplomatickú službu. Ešte predtým odmietol ponuku SaS, ktorá mu ponúkla pozíciu volebného lídra pre budúce voľby.