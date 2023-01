Strach v Michalovciach. Desivé VIDEO brutálneho činu: Páchateľa chytili, no ľudia sa necítia bezpečne

Novoročná tragédia, akú by nechceli zažiť nikto z nás. Michalovcami otriasla v nedeľu ráno brutálna vražda. Štyridsaťšesťročná bývalá zdravotná sestra Erika si šla vybrať vybrať peniaze a potom na ňu chladnokrvne zaútočil vrah, ktorý ju naháňal niekoľko metrov. Uštedril jej niekoľko bodných rán. Prázdnymi ulicami sa pred šiestou ráno ozýval jej krik, ktorý však nikto nepočul. Otrasný skutok zachytili aj kamery v uliciach mesta. Páchateľ unikal dva dni, polícia ho nakoniec chytila. Nič to však nemení na tom, že obyvatelia mesta sa necítia bezpečne.

Polícia našla bezvládne telo Eriky skoro ráno v širšom centre Michaloviec. Dovtedy sa zdali byť silvestrovské oslavy vcelku pokojné. Oznámenie o násilnej trestnej činnosti prišlo po pol siedmej ráno, na miesto boli ihneď vyslaní príslušníci rôznych útvarov. Bezvládne telo našla na zemi okoloidúca žena. „Niekoľko bodných rán, ktoré utrpela 46-ročná Michalovčanka, bolo nezlučiteľných so životom a na mieste im podľahla,“ informovala hovorkyňa košickej polície Lenka Ivanová v nedeľu poobede.

Páchateľa chytili, no ľudia žijú v strachu

Po páchateľovi sa rozbehlo intenzívne pátranie, ktoré trvalo dva dni. Policajti nakoniec podozrivého zadržali v utorok v skorých ranných hodinách. Údajne ho mali chytiť vo vlaku smerujúcom do Českej republiky. Polícia zatiaľ nič bližšie nekomentovala. Nič to však nezmenilo na tom, že vo východoslovenskom meste zavládol medzi obyvateľmi strach. „Ani sa mi nechce veriť, že také niečo sa mohlo stať v našom meste. Keď mám povedať pravdu, prvým informáciám som nechcel ani uveriť. Som chlap, ale po tejto udalosti mám aj ja strach vyjsť po zotmení na ulicu. Nikto zatiaľ nevie, či to bol náhodný čin nejakého opilca, alebo máme v meste zákerného vraha,“ uviedol pre Pravdu starší pán, ktorý prechádzal pri mieste činu.

„Nepoznala som ju, ale ľudia hovoria, že pracovala kedysi v našej nemocnici. Ale je to jedno, bola to mladá žena, ktorá určite takto nemala prísť o život. Je mi jej veľmi ľúto,“ hovorí s povzdychom pani prechádzajúca sa neďaleko miesta činu so psom. „Bývam tu neďaleko a fakt sa bojím,“ dodala. Na mieste, kde sa tragédia stala, začali pribúdať sviečky. Ľudia si tak uctili Erikinu pamiatku. Pri horiacich sviečkach sa zastavil aj mladý pár. Do reči im veľmi nebolo.

Erika, budeš mi chýbať

„O tom čo sa stalo som sa dozvedela od mojej kamarátky. Potrebujem niečo vybaviť na úrade a hoci je biely deň, neodvážila som sa ísť sama. Preto som si so sebou vzala priateľa. Vždy som sa cítila bezpečne, no teraz sa situácia úplne zmenila,“ hovorí žena a ešte silnejšie sa primkne k svojmu priateľovi.

Asi 30-ročný Jozef tiež krútil hlavou. „Bol som v banke vybaviť nejaké veci. Vraj si tam tá zavraždená žena vyberala z bankomatu peniaze. Hneď keď som vošiel dnu, tak som si na ňu spomenul. Nevieme zatiaľ, kto to bol, ale normálny človek to byť nemohol. Niektorí už od rozkoše ani nevedia, čo robia. Aj keby mu dali 25 rokov natvrdo, život to tej žene nevráti,“ dodal s povzdychom. „Úprimnú sústrasť. Stalo sa to neďaleko od nás. Až sa človek nestačí čudovať, čo sa tu deje. Kto mohol spraviť niečo také hrozné a hlavne prečo?“ pýtal sa Marek.

Foto: FB vražda Michalovce Obeťou vraždy bola 46-ročná Erika O.

Na Eriku spomínajú známi ako na milú osobu, ktorá bola vždy ochotná pomôcť. Milovala život a najradšej ho trávila aj s otcom v Taliansku. Jej smrť zasiahla aj jej kamarátku Gabrielu. „Ťažko mi je opísať to prázdno, ktoré cítim a ktoré sa zväčšuje, keď pomyslím na teba, moja Erika. Ani neviem, akými slovami vyjadriť svoju bolesť pri pomyslení na teba,“ napísala na sociálnej sieti.

zväčšiť Foto: Facebook Erika, vražda, Michalovce Na Eriku spomínala na sociálnej sieti aj jedna z jej blízkych kamarátok

„Erika moja, ďakujem ti za tvoje priateľstvo, za tvoju podporu. Ostaneme vždy, ako si mi raz povedala, sestrami,“ uviedla jej kamarátka, ktoré smrť blízkej osoby zasiahla. „Ja ani neviem, akú bolesť a strach si v tej chvíli musela prežívať. Nikdy na teba nezabudnem,“ dodala so slovami, že aj keď tu nie je, vždy ostanú najlepšími priateľkami.

Ohavný čin takmer v centre mesta

Na mieste, kde sa tragédia stala, ľudia zapálili sviečky, aby si ju uctili. K ohavnému činu došlo skoro ráno na Nový rok. Bývalá zdravotná sestra Erika si mala v skorých ranných hodinách ísť vybrať peniaze z bankomatu. Nie je známe, prečo tak urobila. Niektorí tvrdia, že sa vracala z práce, iní, že si len v teplákoch odskočila z domu v čase, keď jej partner ešte spal. V ten deň mali ísť na návštevu k Erikiným rodičom.

Už tam si ju mal podľa tvrdení polície i niekoľkých ďalších svedkov sledovať vrah. Krátko potom, ako si peniaze vybrala, ju mal najskôr viackrát bodnúť na parkovisku na Ulici Sama Chalupku do rôznych častí trupu. Erika sa nevzdávala a ako ukazujú aj zábery z bezpečnostných kamier, po prvom útoku utekala a kričala o pomoc. Ulice však boli prázdne a výkriky zúfalej a vystrašenej ženy nikto nepočul. Páchateľ ju nakoniec dobehol pri lekárni a zasadil jej posledných pár rán. Erika útok neprežila. Telo našla až neskôr po pol siedmej náhodná okoloidúca a hľadali ju aj rodičia.

K policajtom sa kamerové zábery dostali až neskôr, keďže nešlo priamo o policajné kamery, ale o bezpečnostné kamery v meste. „Zabezpečené boli aj kamerové záznamy z okolia, kde k udalosti došlo, ktoré policajti vyhodnocujú a analyzujú,” uviedla po skutku krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. Na sociálnych sieťach sa objavili informácie, že obeť útoku kedysi pracovala ako zdravotná sestra v neďalekej nemocnici. „Išlo o bývalú zamestnankyňu nemocnice. Viac o tomto prípade neviem,“ reagoval hovorca siete nemocníc Svet zdravia a ProCare Tomáš Kráľ pre dolnozemplínsky Korzár. Motív zatiaľ známy nie je, no predpokladá sa, že mohlo ísť o majetkový prospech.