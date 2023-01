Náčelník MsP Michalovce: Vrah využil "mŕtve" mesto po Silvestri. Ľudia za oknami volanie o pomoc nepočuli

Hoci nemohol uviesť všetky podrobnosti, už v tom čase vedel, že pátranie po páchateľovi je na dobrej ceste.

V Michalovciach je funkčných viac ako 80 kamier, ktoré sú napojené na centrálny dispečing mestskej polície. Ako je možné, že služba ihneď nezaregistrovala problém na ul. kpt. Nálepku?

Keďže to bola silvestrovská noc, aj z našej strany bol vyvinutý zvýšený výkon. V meste sme mali do štvrtej hodiny ráno tri motohliadky. Potom dve skončili a tá tretia pokračovala až do šiestej ráno. Potom nastúpila zásahová hliadka, ktorá mesto monitoruje nonstop 24 hodín. Taktiež máme stálu službu, ktorá dohliada na kamerové systémy. Správanie páchateľa bolo zo začiatku také, že nič nenasvedčovalo tomu, čo sa potom udialo. Až neskôr, keď sme sa k tomu vrátili, tak sme si objasnili celý priebeh, ako to na mieste vyzeralo. Sledovať nonstop 12 monitorov je fakt náročné. Služba si približuje veci, kde sú nejaké situácie, ktoré by bolo treba riešiť.

Mesto bolo v tom čase ‚mŕtve‘, všetci ľudia po silvestrovských oslavách spali. O pol siedmej už každý spal. Ak by žena bola cítila nejaké nebezpečenstvo, určite by do uličky neodbočila. Keď však páchateľ videl, že vyberala peniaze z bankomatu, vyštartoval po nej. Raz sa mu ešte vyšmykla, ale potom sa tomu mužovi podarilo dokonať svoj čin. Celú noc však ľudia mohli počuť rôzne hulákanie oslavujúcich ľudí. Okná majú v zime pozatvárané, tak asi aj preto nikto nereagoval.

Keď ste zistili, že sa niečo stalo, čo sa dialo potom?

Hneď sme začali spolupracovať so štátnou políciou, zisťovali sme popis osoby, čo mala na sebe oblečené. Na základe toho nášho popisu začalo aj pátranie. Mali sme zmonitorovaný smer jeho úniku, ale nie každé miesto v meste je pod dohľadom kamier. Takže sa nám stratil z dohľadu.

Môžete potvrdiť aj incident, ktorý sa mal stať tesne pred vraždou Eriky O.?

Áno, kamery to zachytili. Pani išla ráno do práce a bol to skôr jej pocit, že bola sledovaná. Myslím si však, že ten pocit bol oprávnený. Páchateľ išiel za ňou ale mala šťastie, že tam stretla nejakého pána, ktorý telefonoval a preto podozrivý spomalil. Pani však medzitým došla k budove polikliniky, kam vošla a dvere za sebou zamkla. Páchateľ ešte išiel za ňou, ale zastavili ho zamknuté dvere. Vyzerá to tak, že to bola tá istá osoba, ktorá neskôr vraždila.

Zo záznamov kamier ne je možné vytvoriť nejaký identikit páchateľa?

Všetko analyzujeme a spolupracujeme so štátnou políciou. Nie všetky kamery v meste sú však také výkonné, ako by sme potrebovali. Máme aj statické aj otočné kamery a niektorým už jednoducho končí životnosť. Musím však povedať, že máme k dispozícii aj inteligentné kamery ale tie fakt nie sú všade. Smola bola, že práve na tomto mieste sú umiestnené menej výkonné kamery. Ľudia majú predstavu, že keď je v meste kamerový systém, vieme dohliadnuť na všetko. Ale život nie je kriminálka v televízii. Ak je pri kamere verejné osvetlenie, nevidíme na kamere celý obraz. Tak isto môžu robiť problémy aj mláky, v ktorých sa svetlo odráža.

Viacerí ľudia policajtov obviňujú, že v tejto veci málo robia…

Určite to nie je pravda. Robíme všetko, čo je v našich silách. Ak by si našu prácu mohli ľudia vyskúšať, videli by, že sa snažíme ako sa najviac dá. Trochu nás ten ich názor mrzí a musím povedať, že aj uráža. Celé roky sa nič také nestalo. Násilných trestných činov je v Michalovciach fakt málo. Ak si dobre spomínam, väčšinou sú to tzv. „domáce“ problémy, ktoré vyústia do tragického konca. Vždy sme ich veľmi rýchlo objasnili. Lúpežná vražda je čosi úplne iné a na jej objasnenie treba aj viac času.

Aké opatrenia prijala mestská polícia po tomto incidente?

Posilnili sme výkon služby najmä večer a v noci, hlavne pri podnikoch, v ktorých sa robí na zmeny. Máme informácie, že ľudia sa boja. Snažíme sa, aby ľudia cítili, že sme im nablízku. Nechceme v tejto situácii uvádzať veľa podrobností, lebo ľudia na sociálnej sieti už obviňujú kdekoho. Štátna polícia už zaznamenala klamlivé obvinenie jedného konkrétneho muža. Zasahovala aj polícia, ktorá situáciu preverovala u neho doma.

Ako hodnotíte spoluprácu v rámci tohto prípadu s vedením mesta Michalovce?

V pondelok sme mali s vedením mesta stretnutie. Všetko sme si objasnili. Výstupom je, že do budúcna budeme musieť viacej zdokonaliť kamerový systém v meste.