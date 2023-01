VIDEO: Posledné momenty Erikinho života. Vražedná cesta páchateľa trvala len pár minút

Páchateľ zrejme svoju obeť krátko sledoval a keď si vybrala peniaze, zaútočil na ňu. Naháňal ju niekoľko minút. Najprv sa mu vyšmykla, no dobehol ju.

Ako prebiehal útok?

Erika si vybrala peniaze z bankomatu, páchateľ sa rozhodol zaútočiť. Najskôr ju na parkovisku na Ulici Sama Chalupku viackrát bodol nezisteným ostrým predmetom do rôznych častí trupu. Potom v útoku pokračoval aj pred budovou lekárne na Ulici kpt. Nálepku, kde ju dobehol. Opakovane ju bodal a spôsobil jej zranenia, ktorým na mieste podľahla. Páchateľ utiekol, polícia ho po dvoch dňoch chytila. Údajne mal byť na úteku do Čiech.

{* embed="html" | src="" *}

{* koniec-embed *}

Kamerový systém je nutné zdokonaliť

V Michalovciach je funkčných viac ako 80 kamier, ktoré sú napojené na centrálny dispečing mestskej polície. Mnohí ľudia si kládli otázku, ako je možné, že služba ihneď nezareagovala a problém neriešila. Počas silvestrovskej noci boli posilnené hliadky aj v Michalovciach.

Čítajte viac Strach v Michalovciach. Desivé VIDEO brutálneho činu: Páchateľa chytili, no ľudia sa necítia bezpečne

„V meste sme mali do štvrtej hodiny ráno tri motohliadky. Potom dve skončili a tá tretia pokračovala až do šiestej ráno. Potom nastúpila zásahová hliadka, ktorá mesto monitoruje nonstop 24 hodín. Taktiež máme stálu službu, ktorá dohliada na kamerové systémy. Správanie páchateľa bolo zo začiatku také, že nič nenasvedčovalo tomu, čo sa potom udialo. Až neskôr, keď sme sa k tomu vrátili, tak sme si objasnili celý priebeh, ako to na mieste vyzeralo. Sledovať nonstop 12 monitorov je fakt náročné. Služba si približuje veci, kde sú nejaké situácie, ktoré by bolo treba riešiť,“ vysvetľuje náčelník Šanta.

V meste sa podľa neho v tom čase nič významné nedialo. „Mesto bolo ‚mŕtve‘, všetci ľudia po silvestrovských oslavách spali. O pol siedmej už každý spal. Ak by žena bola cítila nejaké nebezpečenstvo, určite by do uličky neodbočila. Keď však páchateľ videl, že vyberala peniaze z bankomatu, vyštartoval po nej. Raz sa mu ešte vyšmykla, ale potom sa tomu mužovi podarilo dokonať svoj čin,“ uviedol.

Ihneď potom, ako prijali oznámenie, začali spolupracovať so štátnou políciou a zisťovali popis osoby. „Na základe toho nášho popisu začalo aj pátranie. Mali sme zmonitorovaný smer jeho úniku, ale nie každé miesto v meste je pod dohľadom kamier. Takže sa nám stratil z dohľadu,“ dodal Šanta s tým, že nie všetky kamery sú také výkonné, ako by potrebovali a niektorým končí životnosť. Michalovskí policajti sa v pondelok stretli aj s vedením mesta a výsledkom bolo, že kamerový systém je nutné zdokonaliť.