Žilinka odmieta snahu "umravniť" Lipšica cenzúrou. Ide vraj len o poriadok v komunikácii

VIDEO: Lipšic: Z Fica si ťažkú hlavu nerobím, Žilinka sa nás nikdy nezastal

Lipšic: Z Fica si ťažkú hlavu nerobím, Žilinka sa nás nikdy nezastal.

Žilinka je dlhodobo nespokojný s mediálnym vystupovaním špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica. Voči žiadnemu inému podriadenému sa generálny prokurátor tak často neohradzuje. „Rozumiem, že niektorí ľudia potrebujú pre svoj život vyvolávanie sústavného konfliktu, považujem to však za neprijateľné a nehodné postavenia prokurátora,“ napísal Žilinka na svojom profile vlani v septembri v reakcii na rozhovor Lipšica pre denník Pravda.

Čítajte rozhovor Lipšic pre Pravdu: Z Fica si ťažkú hlavu nerobím, Žilinka sa nás nikdy nezastal

Pobúrili ho Lipšicove slová o útokoch proti Úradu špeciálnej prokuratúry. „Nás sa vedenie Generálnej prokuratúry nezastalo nikdy. Ani vo vzťahu k týmto naozaj už bezprecedentným útokom. Beriem to na vedomie. Generálna prokuratúra proste komunikuje iné témy vrátane tých lifestylových. To je vec Generálnej prokuratúry a nebudem to komentovať. Ale potom sa svojich kolegov musím zastať ja,“ povedal vtedy v rozhovore pre Pravdu Lipšic.

Zdržanlivosť alebo disciplinárka

Len v máji pritom Najvyšší správny súd uznal, že Lipšic sa svojimi neopatrnými verejnými vystúpeniami dopustil disciplinárneho poklesku. Senát skonštatoval, že špeciálny prokurátor v júli 2021 nedodržal svojimi výrokmi od prokurátora vyžadovanú mieru zdržanlivosti pri komunikovaní živých prípadov. Ako trest mu uložil písomné pokarhanie a povinnosť uhradiť trovy konania vo výške 120 eur.

Aj keď v živom styku síce menej, ale na sociálnych sieťach je aktívny aj samotný Žilinka. Na svoj oficiálny profil, ktorý sleduje 46-tisíc ľudí, pridáva nielen vyjadrenia Generálnej prokuratúry, fotografie zo stretnutí, ale aj voľnočasové príspevky, napríklad z cyklistiky či turistiky. Podobne ako v prípade ohradenia sa proti „nepravdám“ a „vyvolávaniu konfliktu“ Žilinka na sociálnej sieti komentuje aj kritické vyjadrenia politikov, týkajúce sa jeho osoby a práce.

Čítajte viac Žilinka karhá Lipšica. Skutočne treba útočiť za každú cenu, pýta sa

Príspevky Úradu špeciálnej prokuratúry, ktoré odoberajú len štyri tisícky ľudí, rovnako obsahujú okrem oznamov o rozhodnutiach prokuratúry v sledovaných prípadoch aj reakcie na vyjadrenie politikov, obvinených či vysvetlenia ich postupov.

Úrad tiež zverejňuje rozhovory či vyjadrenia svojich zamestnancov. Na začiatku decembra tam napríklad Lipšic kritizoval Slovenskú informačnú službu za bránenie spravodlivosti. Pár dní pred Vianocami zas prokurátor Ondrej Repa v rozhovore naznačoval, že Generálna prokuratúra je pri stíhaní politických elít na čele s predsedom opozičného Smeru Robertom Ficom príliš zhovievavá.

Čítajte viac Žilinka prehovoril o údajnej kandidatúre za prezidenta a ruskej propagande

Pár dní neskôr prišla reakcia v podobe nového príkazu Generálnej prokuratúry z 23. decembra, ktorý vstúpil do platnosti na začiatku nového roku. Netýka sa to len rozhovorov pre médiá, ale aj statusov na sociálnych sieťach. Tie budú musieť po novom všetky podliehať kontrole Generálnej prokuratúry prostredníctvom jej hovorcov. Ako prvý o tom informoval Denník N.

Žiadna cenzúra?

Generálna prokuratúra príkaz vysvetľuje potrebou aktualizácie 10 rokov starého vnútrorezortného predpisu, ktorého cieľom bolo reagovať na legislatívne zmeny v oblasti mediálnych služieb účinné od roku 2022, ako aj nové možnosti komunikácie prostredníctvom vtedy ešte tak nepoužívaných sociálnych sietí.

Generálna prokuratúra odmieta, že by išlo o cenzúru. „Generálna prokuratúra sa dôrazne ohradzuje voči používaniu pojmu ,cenzúra’, nakoľko z textu príkazu žiadne obmedzovanie informovania ani príkazy, respektíve zákazy, pokiaľ ide o obsah informovania o činnosti prokuratúry, nevyplývajú. Príkaz upravuje spôsob informovania o činnosti prokuratúr prostredníctvom hovorcov, čo je štandardné v každom orgáne verejnej moci, pričom upravuje viaceré výnimky z tohto pravidla,“ uviedol hovorca Generálnej prokuratúry Dalibor Skladan.

Cenzúrou sa však štandardne označuje kontrola verejne prezentovaných textov či iných diel a vyjadrení. K tej v tomto prípade dochádza, keďže príkaz generálneho prokurátora nariaďuje, že informácie sa verejnosti poskytujú výhradne prostredníctvom hovorcu. Prokuratúra ale zdôrazňuje, že z príkazu nevyplýva ovplyvňovanie obsahu.

„Príkaz neobsahuje žiadne pokyny ohľadom obsahu informácií poskytovaných prostredníctvom sociálnych sietí. Definuje zodpovednosť za obsah, vecnú správnosť, vhodnosť a korektnosť takto poskytovaných informácií, ktorá je na vedúcom prokurátorovi orgánu alebo organizačnej zložky prokuratúry, ktorá účet na sociálnej sieti založila alebo vytvorila,“ dodal Skladan.

O reakciu na Žilinkov príkaz sme požiadali aj Lipšica. Jeho vyjadrenie nám však hovorcovia Generálnej prokuratúry zatiaľ nesprostredkovali.