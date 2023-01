Predčasné voľby sú čoraz reálnejšie: Pripúšťa ich aj OĽaNO, Heger rokuje aj cez sviatky. SaS zrejme vynechali

Zdá sa, že Slovensko má stále bližšie k predčasným voľbám. Kým SaS tvrdí, že žiadne rokovania aktuálne neprebiehajú, predseda vlády Eduard Heger sa so svojimi stretáva aj medzi sviatkami. Rokuje sa o možnej novej sedemdesiatšestke, ale aj o zmene Ústavy a predčasných voľbách, ktoré OĽaNO, ale aj SaS doteraz odmietali.

Novú sedemdesiatšestku na pôdoryse pôvodnej štvorkoalície ponúkol líder SaS Richard Sulík premiérovi Hegerovi ešte v decembri. Po necelých troch dňoch však svoju ponuku stiahol. „Áno, bavili sme sa o tom, o dva alebo tri dni neskôr som mu povedal, že považujem túto debatu za uzavretú, čiže nemáme nič rozdebatované,“ povedal Sulík ešte v decembri.

Heger o tom, kto má vládnuť: Za populistov Slovensko chradne

Heger rokuje s partnermi aj cez sviatky

Aj to je zrejme dôvod, prečo s SaS aktuálne Heger nerokuje. „Rokovania neprebiehajú,“ uviedol pre Pravdu hovorca strany Ondrej Šprlák. „My sme dosiahli to, po čom celé Slovensko volalo, aby Igor Matovič odišiel z vlády. Všetky scenáre sú lepšie ako to, čo tu bolo a sme pripravení o nich rokovať,“ dodali liberáli. Prvýkrát vyslovene nevylúčili možné predčasné voľby.

Úrad vlády však potvrdil, že Heger sa stretáva s partnermi a rokuje o ďalšom vývoji na politickej scéne. A takisto pripustil možnosť predčasných volieb. „Rokovania o budúcnosti vlády prebiehajú aj medzi sviatkami. Premiér Eduard Heger je v Bratislave a stretáva sa so svojimi partnermi, predmetom rokovaní sú 76-tka, zmena Ústavy SR a otázka predčasných volieb,“ uviedla pre Pravdu hovorkyňa predsedu vlády Ľubica Janíková. Či je už SaS z rokovaní vylúčená, to známe nie je.

Predčasné voľby už nevylúčilo ani OĽaNO. Už po odchode Igora Matoviča z postu ministra financií predseda poslaneckého klubu hnutia Michal Šipoš uviedol, že všetko je v hre. „Premiér Heger má čas rokovať do konca januára. Všetky možnosti sú v hre. Pre nás je kľúčové doručiť ľuďom pomoc, ktorú sme schválili v štátnom rozpočte,“ reagoval hovorca hnutia Peter Dojčan.

Rozhodne Kollár?

V decembri sa prezidentka Zuzana Čaputová stretla s Hegerom a predstaviteľmi SaS vrátane Sulíka. Opozícia opäť vytiahla historky o progresívnom puči a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár pre istotu zopakoval, že úradnícku vládu nepodporí. Rozhodujúcim bude zrejme práve postoj hnutia Sme rodina.

Kollár totiž od začiatku hovorí o tom, že predčasné voľby by chcel v máji alebo júni. Aj prezidentka presadzuje voľby v prvej polovici tohto roka. Lídri majú čas na rokovania do konca januára.

Schôdza parlamentu, na ktorej by sa mali zaoberať aj zmenou Ústavy SR sa začína 24. júna. Zatiaľ sa však nenašlo 90 poslancov na jej zmenu, čo však nie je po rokovaniach vylúčené, keďže túto možnosť už nevylučuje ani hnutie OĽaNO.