Hamran: Voči vrahovi z Michaloviec máme silné dôkazy, chytili sme ho na úteku

Hamran takisto informoval, že páchateľ mal zakúpený cestovný lístok a plánoval útek do Českej republiky. „Celú súpravu sme v deň zásahu monitorovali. Podozrivého zatkla v Žiline špeciálna jednotka, akcia prebehla bez problémov,“ uviedol Hamran.

Podľa Hamrana bol páchateľ na úteku a mal by tak byť stíhaný väzobne. „Prekvapilo by ma, ak by sa tak nestalo,“ dodal.

Šéf polície takisto informoval, že páchateľ má 18 rokov a počas zásahu v Žiline sa správal pokojne a pri zatýkaní nekládol žiadny odpor.

„So svojou obeťou sa nepoznal. Motívom bol majetkový prospech,“ informoval Hamran s tým, že polícia v celom prípade preveruje aj ďalších komplicov.