Ravasz: Vrah z Michaloviec zradil svoju komunitu

„Keď sadistický asociál z osady zabije slušnú ženu, zdravotnú sestru, tí istí politici zrazu úplne mlčia. Akoby život normálnej pracujúcej Slovenky pre nich nemal žiadnu cenu,“ pýta sa na sociálnej sieti odsúdený extrémista Marian Kotleba, ktorý je vinný z prečinu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd. Bývalý splnomocnenec vlády pre Rómov Ábel Ravasz podotkol, že pri vražde ide o zlyhanie jednotlivca a spoločnosť by nemala odsudzovať komunitu Rómov.

„Teraz sa bude riešiť, že či má práca s Rómami zmysel, aké je s nimi spolunažívanie a zabúda sa na státisíce Rómov, ktorí na Slovensku robia svoju prácu, chodia do školy a sú súčasťou spoločnosti. Potom však príde jeden človek, jedno zlyhanie, ktoré všetko otočí naopak,“ dodal. Zdôraznil, že sa zvolebnieva a krajne pravicové strany budú vyťahovať tzv. rómsku kartu.

Dá sa podľa vás hovoriť, ako to bolo pri vražde na Zámockej, o ideologicky alebo rasovo motivovanom čine? Kotleba vraha nazýva agresívnym cigánskym sadistom a tvrdí, že politici dnes mlčia. Ako vnímate rozdiel medzi týmito dvomi činmi?

Nemyslím si, že by to bol rasovo motivovaný čin. Ešte nevieme všetky detaily ohľadom skutku, mám len tie informácie, ktoré boli medializované a skôr mi to pripomína prípad z Dobšinej z roku 2019. Bola to vražda, kde vraždil Róm. To vyvolalo napätie v spoločnosti a teraz sa to opakuje a nastupujú kotlebovci. Líder dobšinskej komunity Marián Bubenčík hovoril, že takýto incident dokáže zničiť úspešné prácu s komunitou na niekoľko rokov. Ľudia začnú rozprávať o tom, ako sa to nedá, ako sa ľudia nevedia prispôsobiť, no v takýchto prípadoch ide o obrovské zlyhanie jednotlivca. Pri vražde na Zámockej bol motív jednoznačný, vrah mal spísaný manifest proti menšinám. Páchateľ vraždil, lebo nenávidel menšiny a mal ideológiu, v tomto prípade si však myslím, že to bolo iné.

Ako vnímate spolužitie majority a minorít? Je dôvod na obavu, že sa obdobný čin zopakuje?

Všetky znaky nasvedčujú tomu, že na Slovensku, čo sa týka rómskych komunít, ideme dobrým smerom. Všetky dáta ukazujú, že sa zlepšuje úroveň životných podmienok vo väčšine rómskych komunít. Deti sa viac zapájajú do aktivít v školách a škôlkach a dospelí sú aktívni na trhu práce. Takisto ubúda nelegálnych domčekov, čo dáva nádej, že sa situácia bude zlepšovať, ale v žiadnom prípade nemôžeme očakávať, že sa žiadne incidenty nestanú. Na Slovensku sú desiatky lokalít, kde sa vývoj za posledné dekády zastavil a práve v týchto lokalitách sú obdobné incidenty pravdepodobné – teda tam, kde žijú ľudia v biede.

Vrah zo Zámockej mal jednoznačný ideologický motív, sám písal o tom, že chce vyvolať celospoločenskú diskusiu. Myslíte si, že si vrah z Michaloviec uvedomoval dosah svojho činu?

Myslím si, že takýto človek si neuvedomuje dosah ničoho. Príčetný človek to nespraví. Čo bolo šokujúce na vražde na Zámockej, bol odkaz a čin mal vrah premyslený. Nič nenapovedá tomu, že by vrah z Michaloviec chcel vyvolať diskusiu a ani si neuvedomil, čo jeho čin spôsobí v spoločnosti. Z rozhovorov s lídrami rómskych komunít vieme, že aj oni pociťujú hnev voči tým ľuďom. Nielen preto, že vykonali absolútne neospravedlniteľnú vec, ale aj preto, že takto zradia svoju komunitu, svoju národnosť. Teraz sa bude riešiť, že či má práca s Rómami zmysel, aké je s nimi spolunažívanie a zabúda sa na státisíce Rómov, ktorí na Slovensku robia svoju prácu, chodia do školy a sú súčasťou spoločnosti. Potom však príde jeden človek, jedno zlyhanie, ktoré všetko otočí naopak.

Ako sa dá podľa vás zabrániť tomu, aby spoločnosť neprepadla nenávisti a po činu jednotlivca neodsudzovala celú komunitu?

Zvolebnieva sa a dá sa očakávať pri rivalite rôznych odnoží ĽS NS, že budú vyťahovať také karty, aké sa dajú. V 90. rokoch to bola najmä maďarská karta, ktorá dnes už tak nefunguje, ale rómska sa vo volebnom roku objaví vždy. Myslím si, že títo ľudia sa cynicky vrhli na tento skutok, pretože už dávno sa obdobný incident nestal. Teraz to zneužívajú, tak ako zneužívali migráciu a stanové mestečko v Kútoch. Nesmieme dať väčší priestor ľuďom, ktorí takéto skutky zneužívajú, sústreďme sa na pozitívne príbehy integrácie. Musíme viac hovoriť o tom, čo sa nám darí.