Sexuologička: Poznám aj transrodových vojakov. Menšiny nás potrebujú, buďme slušní

V posledných dňoch sa bývalý minister financií Igor Matovič (OĽaNO) venuje transrodovým ľuďom. Začalo sa to videom o 12-ročnom dieťati z USA, ktoré podstúpilo operáciu na zmenu pohlavia a dnes to podľa svojich slov ľutuje. "Chorá doba. Choré vraj zdravé je a zdravé choré. A keď choré chorým nazveš, chorý si ty, a nie chorý. Choré," sťažuje sa expremiér. Tvrdí, že naňho "útočia aktivisti z PS a LGBTI+ ideológia ohlupuje deti".

"Transsexualizmus (angl. transsexualism, lat. transsexualizmus) je 10. revíziou Medzinárodnej klasifikácie chorôb opísaný ako „túžba žiť a byť akceptovaný ako príslušník opačného pohlavia, zvyčajne sprevádzaná pocitom nepohody z vlastného anatomického pohlavia alebo jeho neprimeranosti a želaním chirurgického a hormonálneho liečenia, ktoré by zladilo telo pacienta s preferovaným pohlavím“, uvádza sa v publikácii interdisciplinárny zborník pohľadov o postavení transrodových ľudí na Slovensku Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

„Nedokážem žiť s pocitom, že by sme tieto úchylné hlúposti zaviedli aj na Slovensku,“ vyhlásil na sociálnej sieti. „73 pohlaví? Choré,“ diskutuje sám so sebou Matovič. Obdobný slovník ako bývalý minister financií používajú aj členovia Občianskeho tribunálu.

Podľa sexuologičky Danice Caisovej bola inakosť vždy v dejinách ľudstva vnímaná ostražito. „Potom už závisí len od kultúrnej úrovne človeka, ako sa k tomu vyjadrí,“ spresnila.

Sú transrodoví ľudia chorí alebo len sú iní?

Je to porucha psychosexuality. Norma je súhra medzi telom a identitou. To, ako vyzerám, musí byť v súlade s mojím sexuálnym cítením. My ako sexuológovia sa snažíme pomôcť, pokiaľ sa dá. Vyhláška pri zmene pohlavia žiada definitívne ukončenie plodnosti aj preto, aby sa nestalo, že muž otehotnie. Ale keď sa pýtate na to, či sú chorí, tak nie – zo psychiatrického hľadiska nie. Sú len iní. No v telesnej medicíne sa postoje nemenia tak často ako v psychiatrii. Psychiatria zo všetkých medicínskych disciplín najviac podlieha tlaku verejnej mienky a kadečoho. Dnes je porucha intelektu mierna duševná zaostalosť, a nie debilita, ako to bolo tisíc rokov. Napríklad syfilis nie je ochorenie, ktorým sa človek chváli, a nikto ho nepremenuje, no hystériu premenovali na disociatívnu poruchu, lebo pôvodný názov bol pejoratívny.

Prečo je niekto posadnutý sexualitou druhých? Prečo niekto, napríklad Matovič, vidí v odlišnom správaní ohrozenie vlastného videnia sveta?

Prepáčte, na toto vám neodpoviem. Ak by to bol môj pacient, tak vám lekárske tajomstvo nemôžem prezradiť, a diagnózy cez obrazovku sa robia ťažko. Sú ľudia, ktorí so sexualitou druhých majú problém, to je pravda. No väčšina ľudí sa v živote s transrodovým človekom nestretne, pretože ich je promile, ich je málo. Inakosť bola vždy v dejinách ľudstva vnímaná ostražito, a potom už závisí len od kultúrnej úrovne človeka, ako sa k tomu vyjadrí – väčšine to je však úplne jedno.

No tejto komunite sa pripisuje ohrozovanie mravnej výchovy detí, ohrozovanie rodín. Je to jej cieľ?

Príslušníci sexuálnych menšín za svoju orientáciu nemôžu, majú to vrodené. Podľa mňa si 99 percent príslušnosť k inému pohlaviu, ak by si mohli vybrať, nevyberie. Spôsobuje to obrovské komplikácie v párovaní. Aj heterosexuálni ľudia, dospelí, neagresívni majú problém si nájsť svoje druhé srdce. Čím je sexualita raritnejšia, čím je menšinovejšia, o to väčší problém má s párovaním. Potrebujú našu spoluúčasť a pomoc. Človek nie je len sexuálna bytosť, je mysliaca, cítiaca bytosť a má aj iné záľuby, ako je sex a chce prežiť plnohodnotný život. Na majorite je, aby takýmto ľuďom to umožnila.

A umožňuje im to?

Je pravda, že vyhláška k zmene pohlavia je z roku 1982, ale existuje stopercentná spoluúčasť pri všetkých liečebných zákrokoch vrátane rekonštrukčných operácii v Českej republike. Všetko platí zdravotná poisťovňa. Vzhľadom na to, že sú to liečebné, a nie estetické zákroky, tak sa hradia napríklad aj augmentácie prsníkov (zväčšenie pŕs, pozn. red.). To, že ľudia správajú tak, ako sa správajú, je len jedna stránka veci, no je to neslušné. Lenže ľudia v našich zemepisných šírkach sa všeobecne správajú neslušne. Z tejto krajiny ľudí vyháňa chýbajúca bazálna slušnosť.

Matovič nedokáže žiť s pocitom, že by sme „tieto úchylné hlúposti zaviedli aj na Slovensku“ a spomína, že 12-ročné dievčatá „sa prerábajú na chlapcov“. Aká je prax v moderných štátoch?

Legislatíva v Európe nedovoľuje zmenu pohlavia bez definitívneho ukončenia plodnosti. To sa nazýva kastráciou. Upozorňujem, že toto slovo má pejoratívnu konotáciu, ale robia ju mužovi, aj keď má karcinóm semenníka, a nikto to tak nenazve. Transrodová komunita podľa mňa robí v komunikácii chybu. Mala by sa snažiť o to, aby to ľuďom priblížila. Mohla by povedať, že je vďačná, že zákroky poisťovne zaplatia, že sa ľudia môžu oženiť alebo vydať, keď zmenia pohlavie, že môžu ísť do armády, keď zmenia pohlavie, a rôzne iné veci. Poznám takých, ktorí sú vojaci a pritom majú ženské telo a mužskú identitu. Predstava, že spoločnosť im nevychádza v ústrety, je mylná. Aj transrodoví ľudia vedia byť v komunikácii militantní, no to neospravedlňuje bývalého premiéra.