Kým Heger hľadá riešenie, Matovič začal kampaň. OĽaNO je v polčase rozpadu

Slovensko už týždne nevie, na čom sa lídri spadnutej vlády dohodnú. Rokovania však prebiehajú aj počas sviatkov. Premiér Eduard Heger deklaruje, že sa stretáva s partnermi, no pre stranu SaS to zrejme neplatí.

Budúcnosť slovenskej politickej scény síce stále nie je jasná, no predčasné voľby naberajú čoraz reálnejšie kontúry. Túto možnosť pripustili už aj OĽaNO a SaS, ktoré ich doteraz odmietali.

Líder hnutia Sme rodina Boris Kollár už svoj termín má a svoju predvolebnú kampaň začal aj exminister financií Igor Matovič, ktorý sa vráti do parlamentu. Jeho názory ho už stáli odchod niekoľkých nespokojných poslancov OĽaNO a môžu spôsobiť aj definitívny rozkol v strane.

Predčasné voľby sú čoraz reálnejšie

Úrad vlády pre Pravdu potvrdil, že predseda vlády sa aktuálne stretáva so svojimi partnermi a rokuje s nimi o aktuálnej situácii. „Rokovania o budúcnosti vlády prebiehajú aj medzi sviatkami. Premiér Eduard Heger je v Bratislave a stretáva sa so svojimi partnermi, predmetom rokovaní je sedemdesiatšestka, zmena Ústavy SR a otázka predčasných volieb,“ uviedla hovorkyňa premiéra Ľubica Janíková. Či je už strana SaS z rokovaní definitívne vylúčená, to známe nie je.

Novú sedemdesiatšestku na pôdoryse pôvodnej štvorkoalície ponúkol líder SaS Richard Sulík premiérovi Hegerovi ešte v decembri v rozhovore pre SME. Po necelých troch dňoch však svoju ponuku stiahol. „A síce som mu (Hegerovi, pozn. red.) to navrhol, bavme sa, ale potom som mu o dva – tri dni povedal, nech to považuje za bezpredmetné, pretože v našom klube sú rôznorodé názory,“ povedal vtedy Sulík. Aj to je zrejme dôvod, prečo s SaS aktuálne ohľadom možnej novej vlády nikto nerokuje.

„Rokovania neprebiehajú,“ uviedol pre Pravdu hovorca strany Ondrej Šprlák. „My sme dosiahli to, po čom celé Slovensko volalo, aby Igor Matovič odišiel z vlády. Všetky scenáre sú lepšie ako to, čo tu bolo, a sme pripravení o nich rokovať,“ dodali liberáli. Nevylúčili tak ani možnosť predčasných volieb. Podľa Sulíka je na to potrebná dohoda prakticky celého parlamentu.

Myslí si však, že budú v septembri. „To je dátum, pri ktorom bude každý mierne nespokojný, ale dôležité je, že všetci zúčastnení budú rovnako mierne nespokojní, a preto by to mohlo prejsť,“ povedal. Šéf liberálov však pred koncom roka nechcel jasne povedať, ktorú z troch možností preferuje. Predčasné voľby už nevylučuje ani OĽaNO. Po odchode Igora Matoviča z postu ministra financií predseda poslaneckého klubu hnutia Michal Šipoš uviedol, že všetko je v hre. „Premiér Heger má čas rokovať do konca januára. Všetky možnosti sú v hre. Pre nás je kľúčové doručiť ľuďom pomoc, ktorú sme schválili v štátnom rozpočte,“ reagoval hovorca hnutia Peter Dojčan.

Aj keď bolo gro sporu po páde vlády nasmerované na boj medzi Matovičom a Sulíkom, v skutočnosti rozhodli tri hlasy odídencov z hnutia Sme rodina. Líder hnutia Boris Kollár bude zrejme ten, ktorého hlas opäť zaváži. Spočiatku bol preňho ideálny termín máj alebo jún, neskôr svoju rétoriku upravil a pripustil, že Hegerovi nebude brániť v rokovaní o nejakej forme novej voľby, ak sa budú predčasné voľby konať najneskôr v septembri. Na zmeny v Kollárových postojoch si už však zvykli viacerí, koniec koncov sám sa predčasnými voľbami vyhrážal už niekoľkokrát, pričom svoje podmienky korigoval.

Predvolebná kampaň lídra OĽaNO sa už začala

Kollárovou poslednou ponukou je termín 24. jún. „Ja som za predčasné voľby a už mám aj dátum – 24. júna. Ja si myslím, že by to bolo najrozumnejšie,“ povedal Kollár na Nový rok pre TV JOJ s tým, že prezidentka podľa neho vymenuje úradnícku vládu, ktorá však nezíska podporu a padne, a v tom prípade ide o ten istý proces ako pri páde vlády.

Foto: SITA, Brano Bibel Igor Matovič Bývalý minister financií Igor Matovič

No a kým premiér rieši otázku, čo ďalej a čo s predčasnými voľbami, Matovičovi po odchode z ministerstva nič nebránilo v tom, aby naplno začal svoju predvolebnú kampaň. Svoju pozornosť však nesústreďuje na boj proti korupcii, ale na boj proti „aktivistom z PS a paláca“ a LGBTI+ komunite. O progresívnom puči hovoril ešte pred pádom vlády aj minister práce Milan Krajniak.

Matovič však vo svojich statusoch zašiel ďalej ako kedykoľvek predtým. „Chorá doba. Choré vraj zdravé je a zdravé choré. A keď choré chorým nazveš, chorý si ty, a nie chorý. Choré,“ píše v jednom zo statusov. Na svoje útoky použil aj príbeh 12-ročnej Chloe Coleovej. „Dnes má 18 a o svojom príbehu svedčí v transpropagandou všemožne blokovanom videu, ktoré som včera zavesil na svoj profil. Následne ho aktivisti z PS a paláca nahlásili. Zle sa im počúvajú dôsledky ich chorých činov,“ napísal.

Foto: Ľuboš Pilc Matovic Heger Minister financií Igor Matovič s premiérom Eduardom Hegerom.

Pri svojej argumentácii však zabudol na to, že na Slovensku máme v porovnaní s inými krajinami prísnejšie pravidlá a zmeniť si pohlavie nie je také jednoduché, ako hovorí. A ani vzdialene nesmerujeme k tomu, aby to tak bolo. Na Slovensku je to možné od 18 rokov a právna zmena pohlavia je nadviazaná aj na tú fyzickú – teda povinnú kastráciu a odstránenie pohlavných orgánov. Ministerstvo zdravotníctva síce prijalo koncom marca 2022 usmernenie, ktoré malo zjednodušiť proces zmeny pohlavia u transrodových ľudí, no v júni jeho platnosť rezort pozastavil.

„Pozastavenie platnosti a účinnosti uvedeného odborného usmernenia sa vykonáva z dôvodu zadefinovania štandardných postupov správneho poskytovania zdravotnej starostlivosti osobe s diagnózou F 64.0 v súlade s ustanovením o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov,“ uviedol vtedy rezort. Túto zmenu privítala iniciatíva Inakosť či Amnesty International. Naopak, o jeho stiahnutie žiadalo ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského viac ako 20 poslancov OĽaNO vrátane Anny Záborskej či Richarda Vašečku.

Heger verzus Matovič = rozpad OĽaNO?

Matovičove ostré vyjadrenia však dlhodobo kritizujú viacerí členovia hnutia aj poslaneckého klubu. Vidieť to bolo už pred hlasovaním o vyslovení nedôvery vláde, keď vznikli v OĽaNO dva tábory – jeden nechcel Matoviča obetovať, ten druhý sa chcel dohodnúť na predčasných voľbách, čo väčšia časť vtedy odmietala. Práve minister obrany Jaroslav Naď mal vtedy ostro vystúpiť proti Matovičovi. Do sporu s ministrom financií a lídrom OĽaNO Igorom Matovičom sa dostal aj minister životného prostredia Ján Budaj. Ich spor sa krátko pred Vianocami presunul aj na sociálne siete.

Budaj kritizoval, že OĽaNO sa odklonilo od protikorupčného zamerania, Matovič mu na revanš povedal, že je to „poriadny úlet“. Nepáčia sa mu ani terajšie vyjadrenia lídra OĽaNO. „Pokiaľ ide o kontroverzné vyjadrenia voči LGBTI+ považujem ich za prechodný jav. Slovensko ešte nesie ťarchu nedôvery, ba nenávisti k inakosti alebo odlišnosti. Kultúru netolerancie sme zdedili po päťdesiatich rokoch totalitných režimov,“ uviedol Budaj pre Pravdu. „Osobné vyjadrenie predsedu OĽaNO na adresu LGBTI komunity ľudí nebudem komentovať, ale nemyslím si, že ide o charakteristický postoj v OĽaNO, ani v slovenskom demokratickom prostredí,“ dodal.

No a v neposlednom rade nepriamo reagoval aj samotný premiér Heger. Po Matovičových útočných statusoch sa vyjadril, že budúcnosťou Slovenska nie je rozdeľovanie. „Štvavé kampane proti policajtom, prokurátorom, sudcom, novinárom, liberálom či konzervatívcom, LGBTI+, Rómom, aktivistom či mimovládnym organizáciám sú hľadaním nepriateľa tam, kde nie je. Vedie to len k ďalšiemu rozdeľovaniu občanov,“ uviedol s tým, že cieľom demokratov musí byť spolupráca. „Voliči demokratických strán nemôžu ostať doma len preto, že sme uprednostnili vlastné záujmy pred budúcnosťou Slovenska,“ dodal.

Foto: TASR, Jakub Kotian SR, OĽaNO, Kristián Čekovský, Ján Budaj, ODP, platforma BAX Na snímke poslanci (zľava) Kristián Čekovský, Monika Kozelová a minister životného prostredia SR Ján Budaj.

„Vítame, že k vízii spájania demokratov sa pripojil aj premiér Heger. Hnutie a jeho poslanecký klub si teraz musia vybrať, akou cestou sa chcú vydať,“ povedal pre Pravdu jeden z členov platformy ODP Kristián Čekovský. Zdá sa teda, že napätie medzi lídrom OĽaNO a premiérom Hegerom rastie a dva tábory v OĽaNO stále existujú. Rozhodujúce bude, čo sa udeje v OĽaNO a sám premiér prostredníctvom hovorkyne priznal, že je potrebná analýza stavu, v akom sa hnutie nachádza. Matovičovo hnutie čaká snem, okolo ktorého robia členovia hnutia tajnosti. O snemoch strany tradične informujú, no OĽaNO zatiaľ neprezradilo ani dátum.

To, že sa Matovič vyčlenil z tábora demokratických politikov, si myslí aj Čekovský. „Politici by nemali vzbudzovať vášne či zbierať politické body na úkor menšín. Zvlášť v prípade LGBTI+ ľudí. Vražda na Zámockej ulici musí byť výstrahou pred používaním nenávistného jazyka. Igor Matovič stupňovaním svojich výrokov na adresu LGBTI+ ľudí prekračuje hranicu slušnej komunikácie a vyčleňuje sa z tábora demokratických politikov,“ povedal pre Pravdu Čekovský.

Predvolebná kampaň sa začala Igor Matovič sa venuje nenávistným prejavom voči LGBTI+ komunite na sociálnej sieti.

voči LGBTI+ komunite na sociálnej sieti. Hlas vylúčil OĽaNO a ĽS NS.

OĽaNO to kritizuje , „Ficov učeň“ Peter Pellegrini sa podľa neho zaoberá zbytočnými otázkami a kritizuje, že Hlas nevylúčil zo spolupráce aj Republiku a Smer.

, „Ficov učeň“ Peter Pellegrini sa podľa neho zaoberá zbytočnými otázkami a kritizuje, že Hlas nevylúčil zo spolupráce aj Republiku a Smer. SaS vylúčila Smer, Hlas je len „neželaný partner“.

Na stole je aj ďalšie veľké spájanie demokratických síl , svoj projekt oznámila europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová a aj bývalý premiér Mikuláš Dzurinda, otvorený spolupráci je aj šéf Občianskych demokratov Pavel Macko.

, svoj projekt oznámila europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová a aj bývalý premiér Mikuláš Dzurinda, otvorený spolupráci je aj šéf Občianskych demokratov Pavel Macko. Aj Heger plánuje oznámiť svoju víziu , o ktorej sa toho veľa nevie, spolupracovať však chce so všetkými demokratmi, ktorí prechovávajú spoločné hodnoty ľudskej dôstojnosti, slobody a demokracie, spravodlivosti a mieru, za takéhoto politika považuje aj Dzurindu.

, o ktorej sa toho veľa nevie, spolupracovať však chce so všetkými demokratmi, ktorí prechovávajú spoločné hodnoty ľudskej dôstojnosti, slobody a demokracie, spravodlivosti a mieru, za takéhoto politika považuje aj Dzurindu. Budajova platforma plánuje usporiadať okrúhly stôl demokratických síl.

ODP v hnutí žiadalo, aby sa zastavila agresívna komunikáciu demokratov, no nestalo sa tak a aj preto odišlo z klubu. Priaznivci Igora Matoviča tak majú stále prevahu. Hovorí sa aj o tom, že práve Heger by ho mohol z postu predsedu OĽaNO zosadiť, no oficiálne stále komunikuje stanovisko, že na zmenu lídra nie je ešte čas. Matovičovi sa končí mandát v novembri tohto roka.

Rozkol v OĽaNO je podľa politológa Jozefa Lenča bytostnou súčasťou Matovičovej straníckej eseročky. „OĽaNO pôjde do zabudnutia s poslancom Matovičom, o tom azda niet pochýb. Otázne je, kedy sa tak stane. Ak bude stále dostatok oportunistických a pokryteckých Hegerov, tak to nebude tak skoro,“ skonštatoval.