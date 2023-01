Politológ: Matovič s kampaňou nikdy neskončil. Ak bude dostatok pokryteckých „hegerov“, OĽaNO sa tak skoro nerozpadne

Ako hodnotíte výroky Igora Matoviča na adresu LGBTI+ komunity, začal už svoju predvolebnú kampaň?

Poslanec Matovič opäť raz ukázal, že dno v prípade jeho výrokov (statusov) je len relatívny pojem. Nielen tieto výroky môžeme označiť za hlúpe. Za výroky človeka, ktorý zúfalo volá po pozornosti davu na sociálnych sieťach a ktorému tú pozornosť dávame tým, že rozoberáme jeho hlúpe vyjadrenia. Poslanec Matovič je v ustavičnej kampani. On ju nikdy neskončil.

Čítajte viac Kým Heger hľadá riešenie, Matovič začal kampaň. OĽaNO je v polčase rozpadu

Pomôže jemu alebo hnutiu OĽaNO na prilákanie voličov zmena rétoriky v zmysle, že upúšťa od protikorupčného boja a sústredí sa na boj proti liberálnemu spektru?

Môže mu to priniesť iný typ voliča. Tých, ktorí ešte stále veria v jeho dystopickú „spasiteľskú“ misiu, nestratí a nových, doterajších voličov krajnej pravice, zas môže získať. V podstate len kopíruje (ako zručný plagiátor) taktiku Ľuboša Blahu a Roberta Fica.

Komu by ich mohol potenciálne vziať, resp. aký typ voličov by ešte mohol získať?

Môže osloviť ľudí sympatizujúcich s krajnou pravicou a nasledovníkov ideológie nenávisti. O toto sa snažil už pred voľbami 2020, čo si však málokto chcel všimnúť a pripustiť. Teraz pod ťarchou nenávisti za to, že prišiel o posty, ktoré zastával, rozhodol sa ešte pritvrdiť.

Zdá sa, že v OĽaNO sa črtá rozkol. Koniec koncov už v minulosti vystúpil proti Matovičovým vyjadreniam minister Naď, teraz aj minister Budaj a premiér Heger. Myslíte si, že sa hnutie blíži k rozpadu a časť odíde?

Rozkol je bytostnou súčasťou súkromnej straníckej eseročky poslanca Matoviča. V každom volebnom období niekto odchádza, iní zas prichádzajú a bezcharakterní oportunisti ostávajú. Hnutie vlastní poslanec Matovič s manželkou, hnutie sa nemôže rozpadnúť. Nespokojenci môžu z neho len odísť.

Heger vylúčil, že by sa zatiaľ malo vedenie meniť. Je vôbec možné, aby Matovič „padol“ alebo skôr vznikne nový subjekt a OĽaNO pôjde do zabudnutia spolu s Matovičom?

OĽaNO pôjde do zabudnutia s poslancom Matovičom, o tom azda niet pochýb. Otázne je, kedy sa tak stane. Ak bude stále dostatok oportunistických a pokryteckých Hegerov, tak to nebude tak skoro, ako by si Slovensko prialo.

'Sulíka si všímať nebudem, pre vlastné zdravie'. Matovič urobil odpočet

V OĽaNO ešte nebola voči Matovičovi nikdy takáto silná opozícia ako teraz. Čím to je? Našli sa silné osobnosti?

Neviem, z čoho usudzujete, že dnes je opozícia nejakým spôsobom mimoriadne silná. Osobne si nemyslím, že to tak je, a ani to, že by sa nejakým spôsobom prejavili ony „silné“ osobnosti.

Silnú opozíciu myslím v tom, že sa voči nemu ohradil aj premiér, aj ministri Naď a Budaj. Hovorí sa o rozkole, prípadne aj rozpade OĽaNO. Vy to tak nevidíte?

Rozkol je v OĽaNO vždy. V každom volebnom období niekto odchádza. To, že dotyční, ktorých spomínate, dnes zastávajú pozície vo vláde (odvolanej aj kvôli nim a Matovičovi), z nich nerobí osobnosti. Najmä v kontexte toho, že mu slúžili dlhšie než tí, ktorí odišli skôr. To je rovnaké, akoby ste tých, ktorí zostali s Mečiarom až do konca, považovali za väčšie osobnosti ako tých, ktorí odišli v raných 90. rokoch.