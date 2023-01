Podľa Fica je stav v krajine neakceptovateľný, referendum je podľa neho apolitické

Stav, v akom sa Slovensko nachádza, je neakceptovateľný. Vyhlásil to líder Smeru Robert Fico na štvrtkovej tlačovej konferencii a vyzval na účasť na referende, ktoré sa má konať 21. januára v súvislosti so zmenou Ústavy SR a predčasnými voľbami. Poukázal na to, že vláde SR bola vyslovená nedôvera a nemáme možnosť predčasných volieb, hovorí o chaose v krajine.