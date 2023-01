Primátor Michaloviec: Napriek kríze budeme svietiť celú noc. Ľudia sa musia cítiť bezpečne

Vedenie mesta neberie situáciu na ľahkú váhu. Primátor Michaloviec pre Pravdu povedal, že robia všetko preto, aby sa obyvatelia cítili bezpečne. Napriek škrtom v mestskom rozpočte v meste celú noc svieti verejné osvetlenie a posilnené sú aj hliadky mestskej a štátnej polície.

Mesto tiež spolupracuje s políciou aj v súvislosti s avizovaným stretnutím občanov, ktoré by sa podľa informácií z radnice malo konať cez víkend. „Situáciu v našom meste vnímam veľmi citlivo. Tragická udalosť sa dotkla a dotýka nás všetkých. Vnímam obavy obyvateľov nášho mesta. Chcem využiť aj tento priestor a ubezpečiť ich, že vedenie mesta robí všetko pre to, aby sa Michalovčania cítili bezpečne. Mestskí policajti od prvého momentu úzko spolupracujú s príslušníkmi PZ SR, sú maximálne súčinní a aj vďaka tejto spolupráci sa podarilo podozrivú osobu zadržať. Verím, že informácie o zadržaní páchateľa občanov upokoja,“ povedal primátor mesta Miroslav Dufinec.

Hneď druhý deň po tragickej udalosti sa na radnici uskutočnilo stretnutie vedenia mesta a mestskej polície, kde sa všetci prítomní zhodli, že je nutné zmodernizovať kamerový systém v meste. „Modernizácia kamerového systému je pre nás dôležitá a zaoberali sme sa ňou už aj pred touto udalosťou. Samosprávy však momentálne musia čeliť závažným ekonomickým otázkam, ktoré súvisia s energetickou krízou, nárastom cien či prenosom štátnych kompetencií na plecia miest a obcí,“ konštatuje Dufinec. Mesto podľa neho už v minulosti využilo viacero výziev, vďaka ktorým získalo finančné prostriedky na modernizáciu alebo zakúpenie kamerového systému.

„Momentálne máme v meste 80 kamier a verím, že v budúcnosti pribudnú ďalšie. Určite sa budeme uchádzať o externé zdroje či už z rôznych projektov a grantov EÚ alebo dotácií zo štátneho rozpočtu.“ Páchateľom vraždy je podľa oficiálnych informácií z polície 18-ročný mladík z miestnej osady. Aj nový primátor si uvedomuje, že vo svojej práci bude musieť riešiť aj tieto problémy. „Každá obec či mesto, kde žije marginalizovaná rómska komunita, sa s nimi stretáva. Nie je to inak ani u nás,“ hovorí primátor.

„Snažíme sa však o to, aby sme ľudom, ktorí žijú v osadách, boli čo najviac nápomocní, a to aj prostredníctvom našich pracovníkov Krízového centra, terénnych sociálnych pracovníkov či miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS), ktorí nepretržite dohliadajú na bezpečnosť. Tu by som chcel ešte povedať, že to bol práve člen MOPS, ktorý páchateľa identifikoval a v súčinnosti s mestskou a štátnou políciou stotožnil podozrivú osobu na mieste.“

Miroslav Dufinec je vo svojej funkcii iba krátko, keďže sa stal primátorom po komunálnych voľbách v roku 2022. Po tragickej udalosti však musel iba skonštatovať, že sa ešte nikomu nepodarilo nájsť riešenie, ktoré by jednoznačne vyriešilo problém marginalizovaných rómskych komunít. „Nie je to problém, ktorý dokáže vyriešiť samospráva, je to celospoločenská otázka. Snažíme sa o to, aby sme im zabezpečili dôstojné podmienky na život, vzdelanie, základné hygienické potreby, spoločenskú integráciu a podobne. V rámci našich možností sa usilujeme meniť zmýšľanie členov marginalizovaných rómskych komunít a od útleho veku im vštepovať hodnoty i životné postoje, ktoré môžu pomôcť zmeniť ich správanie a životný štýl,“ dodal na záver.