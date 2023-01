Remišová odštartovala najväčšiu reformu eurofondov v histórii. Odborník: Dobrá cesta, no zmena v praxi chýba

Vicepremiérka a dočasne poverená ministerka investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová zhodnotila rok 2022 s tým, že v rezorte odštartovali najväčšiu reformu eurofondov v histórii Slovenska a zásadne sa zlepšilo aj čerpanie v programoch, ktoré slúžia na podporu regiónov. Rovnako podľa nej rezort zaviedol prelomové digitálne služby štátu pre ľudí, aby nemuseli zbytočne behať po úradoch Podľa odborníka na IT a šéfredaktora časopisu Touchit Ondrej Macka sú zmeny pozitívne, no v praxi ich zatiaľ veľmi nevidno.

Rok 2022 bol pre rezort v mnohom prelomový, pretože zásadné reformy, ktoré sa odštartovali pred dvoma rokmi, prinášajú prvé veľké výsledky.

Reformy prinášajú prvé veľké výsledky

„Za najväčší úspech môžeme bez váhania označiť schválenie nového programového obdobia zo strany Európskej komisie. Nový a jednotný Program Slovensko, z ktorého budeme môcť investovať v nasledujúcich rokoch takmer 13 miliárd eur, znamená zároveň najväčšiu reformu eurofondov,“ uviedla Remišová. Šesť doterajších operačných programov nahradili jediným Programom Slovensko s jednotnou metodikou aj pravidlami.

Úspechom je aj to, že Slovensko patrí v rámci EÚ medzi prvých šesť krajín, ktoré majú schválené celé programovanie na nové obdobie. Špecifickým cieľom je Fond na spravodlivú transformáciu, ktorý predstavuje sumu 441 miliónov eur. Zvyšné zdroje vo výške 410 mil. eur sú určené na technickú pomoc. Zákon, ktorý predložila Remišová, priniesol odbúranie byrokracie a tiež významnú zmenu v procese verejného obstarávania. Po novom robí kontrolu verejného obstarávania výlučne Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Služby, ktoré uľahčujú život

„Pred prijatím tohto dôležitého zákona robilo kontrolu verejného obstarávania takmer 30 rôznych orgánov a každý sa riadil inými pravidlami. Chaos a zbytočné chyby, ktoré preto vznikali, stáli Slovensko od roku 2007 takmer 700 miliónov eur na korekciách. Namiesto nemocníc, škôl alebo ciest, ktoré za ne mohli vzniknúť, sme tieto peniaze museli vracať Bruselu. Takémuto šafáreniu sme aj vďaka novému zákonu dali jasnú stopku,“ zdôraznila vicepremiérka. V novom programovom období pomôžu žiadateľom o príspevky z eurofondov aj z dotácií nové Regionálne centrá, ktoré MIRRI otvorilo v siedmich krajských mestách.

Okrem iného rezort hovorí o fungujúcom štátnom IT bez korupcie a o zavedení mnohých digitálnych služieb, ktoré ľuďom uľahčujú život. „Reformy, ktoré Slovensko už dlho potrebovalo a predchádzajúce vlády na ne nemali odvahu a chuť, sa konečne stávajú realitou. Informatizáciu, podobne ako eurofondy, sme dostali z dosahu oligarchov a skupín, ktoré na nich, na úkor nás všetkých, parazitovali viac ako desať rokov,“ zhodnotila Remišová.

„Vďaka profesionálnemu a bezkorupčnému riadeniu štátneho IT sa nám na našom ministerstve od roku 2020 podarilo ušetriť už viac ako 155 miliónov eur. Zrušili alebo okresali sme nezmyselné projekty, dali preč zbytočnú vatu a verejné zdroje využívame vysoko efektívne,“ zdôraznila. Presunom dátového centra agentúry NASES z priestorov súkromnej spoločnosti do dátového centra Slovenského plynárenského priemyslu rezort ušetril viac ako 44 miliónov eur.

Ďalším príkladom je úspora iba na jedinom verejnom obstarávaní na telekomunikačné linky. „Zatiaľ čo za bývalej vlády by štát táto služba stála na najbližších 15 rokov až 16 miliónov eur, nám sa podarilo rovnakú službu transparentnou súťažou získať za 800-tisíc eur,“ uviedla Remišová.

1. Veľká antibyrokratická revolúcia – menej papierovačiek pre občanov

V januári minulého roka ministerstvo naplno odštartovalo Veľkú antibyrokratickú revolúciu, teda zavádzanie digitálnych služieb pri jednotlivých životných situáciách. „Spravili sme prvý, ale o to dôležitejší krok k budovaniu nových digitálnych služieb štátu, ktoré budú občanom dostupné kdekoľvek a kedykoľvek vďaka aplikácii Slovensko v mobile," povedala Remišová. „Naša antibyrokratická reforma prináša najväčšie rušenie papierových výpisov a potvrdení v histórii Slovenska.

Od začiatku roka sme zrušili už 19 výpisov, ktoré občania a podnikatelia nemusia predkladať na úradoch. Ide o najčastejšie žiadané dokumenty ako je napríklad kópia rodného či sobášneho listu, ktoré si predtým úrady od občanom pýtali ročne viac ako miliónkrát. Celkovo rušíme 21 okruhov výpisov a potvrdení, čím ľuďom ročne ušetríme až 42 miliónov eur na poplatkoch, nákladoch na dopravu a čase, ktorý by inak museli venovať behaniu po úradoch,“ uviedla.

2. Po narodení dieťatka už žiadne behanie po úradoch

V apríli sme spustili prvú plne digitalizovanú životnú situáciu „narodenie dieťaťa“. Rodičia, ktorým sa práve narodilo dieťa, vďaka tomu už nemusia chodiť po úradoch, aby získali rodný list či príspevok pri narodení, ale štát celú administratívu vybaví za nich. Rodičom príde rodný list poštou domov, dieťa dostane automaticky zdravotnú poisťovňu matky a príspevok pri narodení je im vyplatený automaticky na účet. Ide o veľmi komplexnú reformu, do ktorej MIRRI SR zapojilo aj ministerstvá zdravotníctva, vnútra a sociálnych vecí a rodiny.

3. Digitálne služby štátu dostávame do mobilu

„Kľúčový pre lepšie digitálne služby štátu je dobre fungujúci ústredný portál verejnej správy Slovensko.sk, ktorý nám však predošlé vlády zanechali v katastrofálnom stave. Po rozsiahlej obmene hardvéru sa onedlho zmení aj vizuál portálu Slovensko.sk. Súčasťou bude jednoduchšia navigácia, prehľadné návody na riešenie životných situácií, nová schránka a ďalšie užitočné novinky,“ avizovala vicepremiérka.

Začiatkom leta 2022 rezort spustil aplikáciu Slovensko v mobile, ktorá umožňuje prístup k štátnym e-službám cez mobilný telefón. Zavedením mobilného ID je možné prihlasovanie k službám štátu a preberanie zásielok na Slovensko.sk bez potreby použitia občianskeho preukazu s čipom a čítačky. V najbližších mesiacoch pribudne možnosť asistovaného vytvorenia mobilného ID aj bez čítačky, ktoré bude dostupné napríklad na poštách, v bankách či na mestských úradoch; podpisovanie v mobile bez nutnosti použitia elektronického občianskeho preukazu či notifikácie o dôležitých udalostiach.

4. Boj proti digitálnej chudobe a podpora rozvoja digitálnej gramotnosti

MIRRI SR spustilo projekt Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov, ktorí patria medzi skupiny najviac ohrozené digitálnou chudobou. Ukončili jeho pilotnú fázu, počas ktorej absolvovalo školenia viac ako 1 400 seniorov po celom Slovensku. V pilotnej fáze až 97 percent vyškolených seniorov vyjadrilo spokojnosť so školeniami, ktoré sú naplánované až do roku 2026. V budúcom roku tiež pripravuje rezort národný projekt na podporu digitálnych zručností pre žiakov základných a stredných škôl.

5. Talenty pre štátne IT hľadáme v hackathonoch

MIRRI venovalo hľadaniu inovatívnych riešení v boji s hoaxami a dezinformáciami prvý hackathon z Plánu obnovy a odolnosti SR. „Expertov i nadšencov v oblasti IT či študentov sme opäť spojili v našom druhom hackathone, v ktorom sme začiatkom decembra hľadali riešenia pre ľahší život seniorov v digitálnom svete. Viac o celom projekte nájdete na stránke hacknime.to,“ dodal rezort.

Vojna na Ukrajine priniesla obrovské výzvy

V novom programovom období rezort celkovo opúšťa aj doterajšie nastavenie Interregov, z ktorých sa často stavali zbytočné rozhľadne alebo sa betónovali námestíčka. „Naším cieľom je priniesť do pohraničných regiónov európsku kvalitu života a podporiť užitočné projekty pre ľudí, ktoré prinesú komplexné riešenia a služby. Zameriame sa najmä na ochranu prírody, cyklocesty, lepšie sociálne služby a vzdelanie. Novinkou Interregov je Fond malých projektov, ktorého úlohou bude najmä propagácia menších akcií organizovaných na oboch stranách hraníc,“ zdôraznila vicepremiérka.

Kľúčové oblasti podpory z balíka 12,59 mld. eur v Programe Slovensko: konkurencieschop­nejšie a inteligentnejšie Slovensko (1,9 mld. eur),

zelenšie Slovensko (4,2 mld. eur),

prepojenejšie Slovensko (2 mld. eur),

sociálnejšie a inkluzívnejšie Slovensko (3,3 mld. eur),

Európa bližšie k občanom (400 mil. eur).

Slovensko v uplynulom roku úspešne pokračovalo aj vo využívaní podpory z eurofondov na boj s pandémiou COVID-19 a na zmiernenie jej dopadov na ekonomiku pre najviac postihnuté oblasti – zdravotníctvo, vzdelávanie, zamestnanosť a podporu malých a stredných podnikov. „Tu máme vyčerpaných už 990 miliónov z celkovej sumy 1,1 miliardy,“ priblížila ministerka investícií. Taktiež pokračujeme vo využívaní dodatočného balíčka podpory REACT-EU. Z celkovej sumy 722 miliónov eur je zazmluvnených už 646 miliónov eur – financie smerovali okrem iného na rozvoj stredného odborného školstva či rozširovanie kapacít škôl v regiónoch.

Obrovské výzvy, nielen pre Slovensko, priniesla začiatkom roka vojna na Ukrajine, ktorá odštartovala energetickú krízu a prudký nárast cien všetkých komodít. V októbri sa nám v Bruseli podarilo presadiť návrh, aby sa eurofondy mohli použiť aj na pomoc ľuďom a firmám v čase energetickej krízy. „Bol to výsledok piatich mesiacov tvrdých rokovaní s Bruselom a bolo úspechom celej vlády, že sa podarilo presadiť, aby sa na zvládanie ťažkej situácie a celoeurópskej energetickej krízy mohli použiť aj prostriedky z eurofondov,“ vysvetlila Remišová.

Zmeny sú pozitívne, no chýba prax

Odborník na IT Ondrej Macko zdôraznil, že sa naozaj podarilo dosiahnuť to, že v štátnej správe je menej byrokracie. „Osobne za veľký úspech hodnotím zavedenie elektronickej PN, na ktorej spolupracovalo viacero ministerstiev. Bol to príklad toho, že by sa štátna správa dala dobre robiť aj z hľadiska IT. Žiaľ, takýchto prípadov nebolo veľa. Napríklad spolupráca Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) a MIRRI nebola podľa mňa dobrým príkladom spolupráce počas pandémie,“ mysli si Macko. Do zabudnutia podľa neho šiel aj plán s tým, že sa bude venovať úsilie na IT vzdelávanie seniorov, čo sa malo v budúcom roku zlepšiť.

„Kladne hodnotím zapojenie mladých ľudí do riešenia toho, aby sa zabránilo šíreniu hoaxov. MIRRI v tomto roku zorganizovalo celkovo dva úspešné hackatony. No to sa mi zdá málo, šíreniu hoaxov to podľa mňa nijako nezabránilo,“ konštatuje odborník. Celkovo MIRRI hodnotí úspešne úroveň vyčerpania prostriedkov z eurofondov. „Čo je, samozrejme, pozitívna správa. Len nejako v praxi nevidím až takú veľkú zmenu, ako by som očakával po investovaní týchto prostriedkov,“ zhodnoril.

Slovensko v mobile by malo podľa Macka naozaj znamenať Slovensko v mobile v zmysle mobilnej aplikácie. „Teda nielen ako prihlasovanie sa pomocou mobilu. Prial by som si , aby sa dal vybaviť odchod do dôchodku čisto elektronicky bez toho, aby som musel ísť na sociálnu poisťovňu. A tiež by som si prial, aby existoval jediný preukaz, ktorý by kombinoval občiansky, vodičský a preukazy od zdravotných poisťovní do jedného celku a bol v mobile,“ dodal.