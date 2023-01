Mazák: Slovenské súdnictvo sa v roku 2022 dostalo na rázcestie

Slovenské súdnictvo sa v roku 2022 dostalo na rázcestie, zásadná výzva spočívajúca v novej konfigurácii súdnej moci pretrvá aj v roku 2023. V rámci bilancovania minulého roku to pre TASR uviedol predseda Súdnej rady SR Ján Mazák.

„Súdnictvo sa vlani dostalo doslova na rázcestie. Nová súdna mapa, problémy s jej uvedením do života, ťažkosti s jej legislatívnym presadzovaním. A napokon odklad o pol roka. Zásadná výzva spočívajúca v novej konfigurácii súdnej moci pretrvá aj v roku 2023,“ priblížil Mazák.

Pri bilancovaní poukázal tiež na to, že Súdna rada SR bola zvolená do Výkonného výboru Európskej siete súdnych rád. „Prvýkrát sa Súdna rada dostala na takýto prestížny post. Verím, že sa tejto funkcie zhostíme so cťou,“ podotkol.

Mazák: Medzi ľuďmi vládne nedôvera v justíciu

Pripomenul, že Súdna rada je výlučne zodpovedná za navrhovanie kandidátov na funkcie sudcov. „Prináša to so sebou precízne preverovanie ich mravného štandardu, osobnej integrity na výkon tohto neľahkého povolania. Skúmame majetkové pomery sudcov, ich majetkové priznania, rozhodujeme o preložení na súd vyššieho stupňa, máme kompetenciu zabrániť trestnému stíhaniu sudcu za ohýbanie práva, konáme o kvalifikovaných podnetoch na sudcov. Všetko nové prístupy, výklady právnych noriem, nové typy rozhodnutí. Ide o výzvy, ktoré sa neskončili 31. decembrom 2022,“ dodal.

Počas roka 2022 prišlo aj k zmene niektorých členov rady volených sudcami. „Nevidím a necítim nejakú dramatickú zmenu. Máme nových členov a nové členky Súdnej rady, ujali sa svojich funkcií, zúčastňujú sa na zasadnutiach, pracovných stretnutiach. Jediný efekt je ten, že súdna rada pracuje v plnom, ústavne ustanovenom počte. To je pozitívne,“ dodal.

Čítajte viac Mazák nesúhlasí s politikmi: Očista justície pokračuje, vyšetrovania napredujú

Za stálu výzvu Súdnej rady považuje aj v novom roku náležite vykonávať nové a posilnené kompetencie v prospech verejnosti a celej sudcovskej komunity. „Sme jediný orgán verejnej moci zodpovedný za to, aká bude nastupujúca a nová generácia sudkýň a sudcov. Nie sme viazaní výsledkami hromadných výberových konaní a ani úspech v nich neznamená, ako to ukazujú prvé lastovičky, že súdna rada takého kandidáta navrhne na vymenovanie za sudcu,“ zdôraznil.

Priblížil, že v jednom prípade sa síce neúspešná kandidátka obrátila na Ústavný súd SR, ale jej sťažnosť proti Súdnej rade bola odmietnutá. „Odôvodnenie nálezu Ústavného súdu ukazuje, že je správne pristupovať kriticky a s potrebnou náročnosťou aj k tým, ktorí úspešne absolvovali výberové konanie. Veď sudca je vymenovaný bez časového obmedzenia,“ povedal pre TASR.

Ako ďalej uviedol, v európskom rozmere je povinnosťou Súdnej rady ako členky Výkonnej rady Európskej siete súdnych rád snaha o kvalitný príspevok k jej koordinačnej a riadiacej činnosti. „Zatiaľ sa to darí. Ako zástupca v tomto výbore som bol zvolený za jedného z koordinátorov tvorby etického kódexu súdnych rád, bol som už na významnej návšteve v Maďarsku, kde sme sa venovali problémom nezávislosti súdnej moci, dostávam pozvania na ďalšie odborné podujatia,“ doplnil Mazák.