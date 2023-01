Chaos v rokovaniach? Nová vláda sa črtá, všetko je na SaS. Liberáli vraj o ničom nevedia, podľa Kollára novú 76 nechcú

„Vyhlásenia Juraja Šeligu o novej 76-ke v parlamente sa zrejme netýkajú SaS, pretože nás nikto s rokovaniami neoslovil,“ uviedli liberáli v reakcii na vyjadrenia Juraja Šeligu.

Máme jasné predstavy

„Urobili sme, čo sme urobiť museli, Igor Matovič ako najväčší problém krajiny opustil vládu. Mohlo to byť už pred šiestimi mesiacmi a v tichosti, resp. mohlo to byť bez pádu vlády, keby bola normálne podaná demisia. Na ďalšie kroky je potrebná dohoda aj s ostatnými politickými stranami. Máme jasné predstavy, ako ďalej, počkáme si však na rokovania. Následne budeme informovať verejnosť,“ uviedol predseda SaS Richard Sulík.

Nie sme ďaleko od novej 76

Nie sme ďaleko od novej sedemdesiatšestky. Skonštatoval cez víkend nezaradený poslanec a podpredseda strany Za ľudí Juraj Šeliga. Ozrejmil, že rokovania o možnej novej väčšine v parlamente vedie dočasne poverený premiér Eduard Heger (OĽaNO). „Debata o novej 76 sa viedla aj medzi sviatkami, neustále sme pracovali. Nie sme ďaleko od 76-tky. Nechcem dávať falošný optimizmus, ale rokovania sa vyvíjajú,“ povedal Šeliga s tým, že rokovania sú dynamické a nechce viac špecifikovať ich obsah či možnú dohodu.

Aktuálne je podľa jeho slov na strane SaS, ako sa k tomu postaví. Podotkol, že ak je šanca na vznik novej väčšiny a novej Hegerovej vlády, ktorá by dovládla do volieb, treba to vyskúšať. To, či budú voľby na jeseň alebo v riadnom termíne v roku 2024, to bude závisieť podľa jeho slov od rokovaní. Predpokladá, že ak by došlo k predčasným voľbám, konali by sa zrejme v druhej polovici roka.

Podľa Kollára však SaS novú vládu nechce. Deklaroval, že dočasne poverenému premiérovi Hegerovi nebude brániť v rokovaniach, stretnúť sa s ním má v pondelok (9. 1.). Podotkol však, že súčasná koalícia spolu nevedela fungovať, pripomenul hádky, odchod SaS a to, že liberáli vládu povalili. „A teraz ju dajú dokopy tí istí? To je psychiatria,“ skonštatoval.