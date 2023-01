Kollár, Šeliga a Dzurinda bok po boku. Predčasné voľby budú zrejme pred prázdninami, nezaskočia nás

Kým dočasne poverený premiér Eduard Heger hľadá riešenie, demokratickí politici malých strán sa rozhodli spojiť. O spájaní, ktorého súčasťou by mal byť aj projekt Mikuláša Dzurindu, sa hovorí už niekoľko týždňov. Predseda mimoparlamentnej strany Spolu Miroslav Kollár po novom uviedol, že aj keby boli voľby pred prázdninami, budú pripravení.

Veľkých spájaní v rámci demokratického spektra sme tu mali niekoľko. Zatiaľ ani jedno z nich nedopadlo väčším úspechom. Napriek tomu máme na Slovensku ďalší pokus, na ktorom pracujú lídri strán, ktoré aktuálne preferenčne dosahujú dve-tri percentá. Podľa lídra Spolu Miroslava Kollára rokovali aj cez sviatky a neprekvapia ich ani „veľmi“ predčasné voľby.

Predloženie kandidátky na jar? Budeme pripravení

„Z víkendových debát sme sa dozvedeli, že predčasné voľby s najväčšou pravdepodobnosťou budú, a že k volebným urnám možno pôjdeme ešte pred prázdninami. Predčasné voľby vítame a ani ak budú vyhlásene v termíne pred letom – nezaskočia nás!“ napísala strana na sociálnej sieti. Na príprave demokratickej a nepopulistickej alternatívy pre najbližšie voľby pracovali aj počas sviatkov. Konzultácie a rokovania prebiehajú tak, aby ich neprekvapilo predloženie kandidátky už začiatkom jari.

Ich cieľom je predísť prepadu hlasov demokratických voličov, ale aj návratu Roberta Fica. „Vnímame ambície a chuť viacerých demokratických politikov, či so straníckymi štruktúrami, alebo bez nich, diskutovať o predvolebnom spájaní tak, aby v nasledujúcich voľbách neprepadol ani jeden hlas demokratických voličov. Bude to veľmi dôležité, ak voľby nemajú dopadnúť víťazstvom populistov, autokratov a extrémistov,“ uviedla strana. „Cieľom je vytrhnúť Slovensko z rúk populistov a diletantov a vrátiť do správy vecí verejných víziu, kompetentnosť, predvídateľnosť a spoľahlivosť.

Rokovania s Dzurindom pripúšťa aj Heger

Spoločnú fotografiu si zdieľal aj Mikuláš Dzurinda, ktorý hovorí o svojom projekte už niekoľko týždňov. „Liberálno-konzervatívna formácia, normálna, nie hnedá, liberálno-konzervatívna alebo konzervatívno-liberálna má nepochybne na 25 – 26 % vo voľbách. Tí ľudia nevymreli, čiže podľa môjho názoru, jednoznačne je tam šanca na dobrý výsledok,“ napísal koncom decembra.

Rokovania s bývalým premiérom priznal minulý týždeň aj dočasne poverený premiér Eduard Heger. „Spolupracovať chce so všetkými demokratmi, ktorí prechovávajú spoločné hodnoty ľudskej dôstojnosti, slobody a demokracie, rešpektu, spravodlivosti a mieru. Za takéhoto politika považuje aj Mikuláša Dzurindu,“ priblížila hovorkyňa predsedu vlády Ľubica Janíková. V rokovaniach figuruje aj meno šéfa Občianskych demokratov Pavla Macka. Otázne je, akú úlohu v rokovaniach bude mať desať odídencov od Igora Matoviča združených v Občiansko-demokratickej platforme na čele s Jánom Budajom a ako sa vyvinie projekt Lucie Ďuriš Nicholsonovej.