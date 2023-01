Kotleba chcel ukradnúť zhromaždenie v Michalovciach pre seba. Z pódia ho vypískali

Fašista, fašista, kričali ľudia na námestí v Michalovciach potom, čo najprv vypískali lídra extrémne-pravicovej strany ĽS NS Mariana Kotlebu. Zhromaždenie na pamiatku zavraždenej Eriky si chcel známy neonacista uzurpovať pre svoje nenávistné reči proti Rómom. Tí sa však zmobilizovali a rozhodli sa voči šíreniu rasovej neznášanlivosti brániť. „Kotleba už niekoľko rokov sťažuje život Rómov na Slovensku a dehonestuje ich. Preto vyjdeme aj my do ulíc. Bude to slušný pochod proti jeho politike,“ odkazujú.

prezident Policajného zboru SR Hamran k vražde v Michalovciach

V Michalovciach sa v nedeľu popoludní zišlo viac ako dvetisíc ľudí. Väčšina z nich si prišla uctiť pamiatku 46-ročnej Eriky, ktorá bola na Nový rok v metropole Zemplína surovo a zákerne zavraždená. Keďže polícia potvrdila, že pravdepodobný páchateľ Valentín H. (18) je Róm, na podujatí sa rozhodol priživiť aj Kotleba, ktorému dvojpercentná podpora z posledných prieskumov naznačuje koniec v politike.

Čítajte viac Kotleba už nie je poslancom Národnej rady. Extrémistom rozpustili aj poslanecký klub

Stretnutie na Námestí osloboditeľov však museli predčasne ukončiť. Jeho organizátor z občianskeho združenia Zemplínska partia totiž spomienkové podujatie zvolal s heslom, „aby Michalovce ostali mestom športu, nie mestom nenávisti, strachu a násilia“. Problém nastal, keď sa na pódium natlačil Kotleba. Organizátori totiž účasť politikov zakázali.

Kotlebovi, ktorí sa snažil si stretnutie privlastniť, sa dostalo vypískania a vystúpiť na pódiu mu organizátori nedovolili. Fašista, fašista, ozývalo sa námestím, kde prišiel vraždu odsúdiť aj väčší počet miestnych Rómov. Kotlebovi podporovatelia ale neboli s takýmto výsledkom spokojní a medzi obomi skupinami sa rozhorel verbálny konflikt sprevádzaný provokáciami a vzájomnými urážkami.

Organizátor zareagoval predčasným ukončením zhromaždenia, po ktorom sa početná skupina ľudí presunula k miestu, kde bolo mŕtve telo Eriky nájdené. Polícia zasahovať nemusela. Až po ukončení sa tak Kotleba dostal k slovu a zopakoval svoje predchádzajúce vyhlásenia, že prišiel zabrániť opakovaniu takýchto smutných udalostí.

„Minulú nedeľu to bola Erika. Ak sa nič nezmení, tak najbližšie to môže byť vaša dcéra, sestra, žena alebo mama. Reakcie štandardných politikov na brutálnu lúpežnú vraždu v Michalovciach ukazujú, že oni záujem chrániť slušných ľudí nemajú. Ani smrť nevinnej ženy s nimi nepohla,“ plašil Kotleba už v piatok na sociálnej sieti.

Čítajte viac Ravasz: Vrah z Michaloviec zradil svoju komunitu

Za propagáciu neonacizmu a rasizmu odsúdený bývalý poslanec Národnej rady ale tvrdí, že v tomto prípade o rasizmus z jeho strany nejde, rasisticky urážlivé oslovenie si však neodpustil. „Nie z nenávisti k Cigáňom, ale z lásky k vlastnému národu. Nie s cieľom vyvolávať nepokojne, ale s túžbou zmeniť systém a chrániť slušných ľudí! Poď aj ty!“ vyzýval Kotleba, ktorý sa ešte vo štvrtok natlačil aj na pohreb zosnulej Eriky.

Znechutený Rómovia sa rozhodli zareagovať sériou protestov proti Kotlebovi a jeho politike rasovej nenávisti. Pochody plánujú zorganizovať vo väčších mestách a obciach. Kedy presne, zatiaľ neuviedli. „Kotleba zneužíva tento problém vo svoj prospech a takto si zohrieva politickú polievočku, aby získal väčšie preferencie pre svoju stranu,“ povedal predseda občianskeho združenia Únia Rómov na Slovensku František Tanko.

Zároveň vyzval prezidentku a predsedu vlády, aby zasiahli voči politike Mariana Kotlebu. „Ak to neurobia oni, tak to urobíme my týmito pochodmi. Kotleba žije len z toho, že poburuje majoritu proti nám Rómom. Nemôžeme to donekonečna tolerovať. Situácia sa môže zvrtnúť a problémy sa môžu ešte zhoršiť,“ zdôraznil Tanko, ktorý za všetkých Rómov opäť vyjadril ľútosť nad novoročnou vraždou a úprimnú sústrasť pozostalým.

Čítajte viac Vrah z Michaloviec má 18 a chytili ho v Žiline. Hamran: Máme silné dôkazy

K vražde 46-ročnej Michalovčanky Eriky O. došlo 1. januára po šiestej hodine ráno. Bezvládne telo bývalej zdravotnej sestry našla skoro ráno v širšom centre Michaloviec okoloidúca žena. Zločin zachytili bezpečnostné kamery. Ku skutku došlo po tom, čo si obeť vybrala peniaze z bankomatu na ulici Štefana Kukuru pred nemocnicou.

Vrah ju zakrátko už na parkovisku na Ulici Sama Chalupku viackrát bodol do rôznych častí trupu. Ako odhalili bezpečnostné kamery, po prvom útoku sa dala na útek a hlasno kričala o pomoc. V posilvestrovských prázdnych uliciach jej volanie nikto nepočul. Páchateľ ju dobehol na ulici Kapitána Nálepku pri neďalekej lekárni a pridal niekoľko ďalších bodnutí.

V stredu 4. januára policajný prezident Štefan Hamran informoval, že pravdepodobný páchateľ tejto vraždy Valentín H. (18) bol deň predtým po zadržaní vo vlaku smerujúcom do Čiech obvinený z obzvlášť závažného zločinu vraždy. Vo štvrtok ho sudca Okresného súdu Košice II. poslal do väzby pre obavu z úteku alebo pokračovanie v trestnej činnosti.