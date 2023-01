Mobilizácia do vojny proti Rusku? Panika, ktorú toto klamstvo vyvolalo, je prácou ziskuchtivých podvodníkov

Svoje výmysly a výzvu na odopretie vojenskej služby portál zakrýva manipulatívnymi otázkami. „Tak ako, stále si myslíte, že doterajšie správy o ,možnej mobilizácii’ na Slovensku sú len ničím nepodložené strašenie? Nezabudnite, že čas podať „Vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby” máte len do konca januára. Nenechávajte si to na poslednú chvíľu!“ uvádza stránka Bádateľ na sociálnej sieti.

Svoje manipulácie po upozornení stránka ešte rozšírila o nepravdivé tvrdenie, že mobilizácia prebieha aj v Poľsku, ktoré vraj mobilizuje až štvrť milióna ľudí.

Tento príspevok videlo viac ako tisíc ľudí. Týmto klamstvám uverilo mnoho z nich. „Už ste na Ukrajinu poslali všetko, už len našich synov a otcov im ešte chcete vycvičiť a poslať, vy hovädá, dúfam, že čím skôr skončíte!!!“ hnevá sa v reakcii pod príspevkom Dagmar.

Podľahli panike

Uverila aj pani Darina. „Muži, chlapi, stále čakáte? Kedy začnete brániť svoje ženy, rodiny, svojich synov, vnukov… Tí by vo vojne zahynuli… Chcete mať na Slovensku druhú Juhosláviu? Stále vám to nedochádza, my ženy vás o to prosíme,“ vyzýva pani v texte napísanom v kapitálkach.

Pán z Malaciek jej však oponuje. „Pošli si syna do prvej línie, keď ti po pár dňoch príde dopis, pochopíš, že nežijeme v 45. Proti Rusku nemáme ako Európa šancu, nieto ešte ako Slovensko,“ tvrdí pán pod menom Kevo. Pani Darina ale vysvetľuje, čo svojím príspevkom myslela. „A kto píše, že proti Rusku, ale postaviť sa na odpor, proti našej vláde…“ dodáva pani Darina.

Čítajte viac Do konca júna zablokovali už štyri internetové stránky. Úrad tak rozhodol kvôli škodlivej aktivite

To je len pár spomedzi viac ako 800 komentárov príspevku stránky Bádateľ. Tá svoje bludy opiera o dokument Okresného úradu Banská Bystrica pod názvom Hlavné úlohy na úseku obrany štátu pre rok 2023. Hneď ako prvá spomedzi 25 úloh sa spomína komplexné cvičenie k plneniu úloh po vyhlásení vojnového stavu a nariadení mobilizácie Ozbrojených síl SR v súčinnosti rezortu vnútra a Ministerstva obrany SR. Konať sa má v septembri.

Počet vyhlásení o odopretí výkonu mimoriadnej služby 2022 – 1 443

2021 – 85

2020 – 343 Zdroj: MO SR

Tieto úmyselne šírené lži sa rozhodla vyvrátiť aj oficiálna stránka slovenskej polície. „Z priloženej diskusie vyplýva, že pôvodný zámer sa podaril. Čitatelia stránky podľahli panike a myslia si, že budú mobilizovaní do vojny s Ruskou federáciou,“ konštatuje polícia a uvádza informácie na pravú mieru.

„Mobilizačné cvičenia sú pomaly staré ako republika. A organizujú sa dvakrát do roka. Nemajú žiadny súvis s vojnou na Ukrajine, tykajú sa preverovania obranných schopností Slovenskej republiky. Celé cvičenie sa vo vzťahu k civilistom týka len administratívnej činnosti,“ vysvetľuje polícia na sociálnej sieti.

„Do praktickej časti sa zapájajú len profesionálni vojaci. Cvičenie sa vždy týka len niektorých okresných úradov, a nie všetkých, ako tvrdí Bádateľ. V rámci rýchlej rešerše sme našli nižšie uvedené tlačové správy rezortu obrany, ktoré vždy informujú o cvičení vopred. Tohtoročné v rámci Okresného úradu v Banskej Bystrici je na pláne na jeseň,“ dodáva polícia.

Konšpirátori

Stránka Bádateľ je dlhodobým šíriteľom bludov najmä z oblasti zdravia, ale pre popularitu a z nej plynúci finančný prospech sa stránka venuje aj bludom, hoaxom a konšpiráciám z iných aktuálnych oblastí, v súčasnosti tak aj vojne na Ukrajine. Stránka Bádateľ je preto zaradená na zoznam stránok s pochybným a konšpiračným obsahom Konšpirátori.sk, kde jej patrí 12. miesto.

Čítajte viac Najviac hoaxov sa v roku 2021 týkalo ochorenia COVID-19

„Stránka obsahuje materiály podvodného a šarlatánskeho charakteru ako napríklad zázračná liečba, kúzelné preparáty a podobne. Obsahuje tiež klamlivé, dezinformačné správy a lživú propagandu, čiže tvrdenia, ktoré sú v rozpore s faktami, napr. fotografie a videá použité v inom, zavádzajúcom kontexte, vymyslené alebo závažne prekrútené udalosti atď. Stránka tiež obsahuje konšpiračné teórie a bludy, ktoré môžu mať vážnejšie politické, ekonomické, zdravotné dôsledky, bez ich kritického zhodnotenia,“ odôvodňujú analytici zaradenie Bádateľa na zoznam konšpiračných we­bov.

Pre predchádzajúce klamstvá podal na autorov tejto stránky ešte pred dvoma rokmi trestné oznámenie vtedajší minister zdravotníctva za OĽaNO Marek Krajčí. Trestné stíhanie za prečin šírenie poplašnej správy (podľa § 361 ods. 1, ods. 2) bolo začaté 7. januára 2021 vyšetrovateľom Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Prešove. Za tento prečin hrozí páchateľovi až päť rokov.

Čítajte viac Kolíková vypustila z novely trestný čin šírenia nepravdivej informácie. Nenašli zhodu

Koho môžu povolať? Mobilizáciu vyhlasuje prezident. Robí tak na návrh vlády a realizujú ju okresné úrady. Keďže povinná základná vojenská služba sa v roku 2006 zavedením profesionálnej armády skončila, zrušená bola aj všeobecná branná povinnosť. Štát však pre prípad výnimočnej situácie naďalej eviduje mužov v produktívnom veku, ktorí podliehajú mimoriadnej brannej povinnosti. Podľa ministerstva obrany je mužov vo veku od 19 do 55 rokov zhruba jeden milión. Mobilizácia by sa však v prvom rade týkala mužov, ktorí základnú vojenskú prípravu už absolvovali alebo sú zaradení v aktívnych zálohách. Branná povinnosť sa nevzťahuje na ženy, ktoré ale môžu narukovať dobrovoľne. Po doručení povolávacieho rozkazu by sa branec mal dostaviť na určené miesto a následne absolvovať výcvik so zbraňou podľa úrovne dosiahnutej vojenskej vycvičenosti. V prípade nevôle narukovať z náboženských dôvodov alebo pre výhradu vo svedomí môže občan požiadať o odopretie brannej povinnosti. Musí tak však spraviť ešte pred vyhlásením výnimočného stavu. „Na vyhlásenie podané až v období krízového stavu, ako je vojna, vojnový, núdzový a výnimočný stav, sa už neprihliada,“ vysvetlila hovorkyňa rezortu obrany. V takom prípade by mu bola nariadená alternatívna služba, napríklad v civilnej ochrane.