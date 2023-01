Nová 76 na obzore? Heger chce dovládnuť, SaS o ničom nevie a Kollár trvá na svojom. Chaos sa stále nekončí

Nikto s nimi podľa ich slov nerokuje. Či bolo dovládnutie Hegerovou tajomnou víziou, ktorú chcel predstaviť, jasné nie je. A keďže predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár podmieňuje svoju podporu novej vláde predčasnými voľbami, ani dovládnuť do riadneho termínu volieb zrejme nebude na stole. Jedine, že by opäť otočil.

VIDEO: Heger: Je úplne poctivé vládnuť celé štyri roky. Ako hľadá potrebných 76 poslancov?

Nereálna ambícia dovládnuť

Heger chce začať u poslancov zbierať podpisy na podporu jeho vlády. V tomto týždni sa pokúsi zozbierať potrebných 76 podpisov a následne ich predložiť prezidentke Zuzane Čaputovej. „Máme pripravené hárky, chceli by sme ich začať hneď od zajtra zbierať, aby sme sa tento týždeň pokúsili pozbierať 76 potrebných podpisov,“ povedal Heger po pondelkovom rokovaní s Kollárom.

Foto: TASR, Martin Baumann Roman Mikulec, odvolávanie, Robert Fico, Boris Kollár, Eduard Heger, Igor Matovič, parlament Roman Mikulec čelil 15. novembra ôsmemu pokusu o odvolávanie

Zároveň chce Heger oddeliť debatu od možnej novej vláde od debaty o predčasných voľbách. „Mandát od ľudí sme dostali na štyri roky,“ povedal. Ambícia dovládnuť do riadneho konca volebného obdobia v roku 2024, je minimálne po Kollárových opakovaných vyjadreniach nereálna. Napriek tomu Heger s jeho podporou ráta. „Prečo by nebola? Sme koaliční partneri, takže si myslím, že by sa to malo podariť,“ povedal.

Šéf Sme rodina sa už viackrát vyhrážal predčasnými voľbami a potom od toho upustil, situácia sa však po páde vlády zmenila. Nevie si predstaviť, aby tí, čo dôveru stratili, ju znova získali v novej vláde. „A teraz ju dajú dokopy tí istí? To je psychiatria,“ skonštatoval cez víkend. S novou vládou bude Kollár súhlasiť len v prípade dohody na skoršom termíne volieb. „Som za jún, ale keby bol konsenzus, hraničná čiara je september,“ povedal ešte pred rokovaniami s tým, že o žiadnej novej 76 nevie.

Heger ráta s SaS, tí o ničom nevedia

Dočasne poverený premiér plánuje najprv doručiť podpisové hárky poslancom OĽaNO a Sme rodina a osloviť chce aj nezaradeného poslanca Miroslava Kollára. Otázny však ostáva postoj strany SaS. Po víkendových vyjadreniach podpredsedu Za ľudí Juraja Šeligu o tom, že v rokovaniach „nie sú ďaleko od novej sedemdesiatšestky“ sa líder SaS Richard Sulík ohradil. Nikto s nimi vraj nerokuje.

„Vyhlásenia Juraja Šeligu o novej 76 v parlamente sa zrejme netýkajú SaS, pretože nás nikto s rokovaniami neoslovil,“ uviedol v stanovisku Sulík a zopakoval, že urobili, čo urobiť museli a Igor Matovič odišiel z vlády. „Máme jasné predstavy, ako ďalej, počkáme si však na rokovania. Následne budeme informovať verejnosť,“ dodal Sulík.

Heger však po pondelkových rokovaniach vyhlásil, že s liberálmi komunikuje. Keďže je Sulík odcestovaný, komunikuje s ním telefonicky. „Som otvorený rokovaniam,“ odpovedal na otázku, či by SaS mohla byť členom vlády, alebo by ju len podporovala. Detaily nechcel povedať. „Dnes Igor Matovič nie je ministrom, takže nevidím tam prekážku toho, aby sedemdesiatšestku podporili,“ dodal.

Pomery v parlamente po páde vlády Vládu podporujú (72 poslancov) OĽaNO (37)

(37) odídenci z OĽaNO (10)

(10) Sme rodina (17): Romana Tabák sa pri hlasovaní o vyslovení nedôvery vláde zdržala

(17): Romana Tabák sa pri hlasovaní o vyslovení nedôvery vláde zdržala Za ľudí (3): Jana Žitňanská nebola na hlasovaní

(3): Jana Žitňanská nebola na hlasovaní nezaradení poslanci (5): Ján Mičovský, Katarína Hatráková (nebola na hlasovaní), Martin Klus, Miroslav Kollár, Martin Čepček (nebol na hlasovaní) Za pád vlády hlasovali (78 poslancov) SaS (20)

(20) Smer (27)

(27) Hlas (11)

(11) ĽS NS (7)

(7) Republika (5)

(5) tarabovci (3)

(3) nezaradení (5): Ján Krošlák, Martin Borguľa a Patrick Linhart (všetci odišli zo Sme rodina), Slavěna Vorobelová, Tomáš Valášek

Liberáli ešte v decembri síce ponúkli ako jeden zo scenárov možnú 76 na pôdoryse pôvodnej koalície, túto ponuku však Sulík po troch dňoch stiahol a na rokovací stôl nevrátil. SaS svoje stanovisko nezmenila ani po vyjadreniach Hegera. Bez podpory liberálov sa však Hegerovi vládu zostaviť nepodarí a prezidentka by menšinovú vládu s tichou podporou zrejme nevymenovala. Lídrom dala čas na dohodu do konca januára. Ak sa nedohodnú, vymenuje úradnícku vládu, ktorú takmer všetci odmietajú. Ak nebude súhlasiť ani Sme rodina, nová vláda nevznikne. Nehovoriac o tom, že novú 76 nemusia podporiť všetci poslanci koaličných klubov.

Kolotoč nejasných riešení

A tak sa Slovensko stále točí v kolotoči nejasných riešení a chaotických vyjadrení. Novú vládu bez SaS si nevie predstaviť ani politológ z Ekonomickej univerzity Radoslav Štefančík. „Vôbec si neviem predstaviť, ako by to fungovalo. Ak nedokázali udržať vládu, ktorú podporovala ústavná väčšina, je naivné si myslieť, že by im vydržala až do volieb vláda s tesnou nadpolovičnou podporou v parlamente,“ povedal pre Pravdu.

Foto: Ivan Majerský, Pravda štátny rozpočet, Igor Matovič, Eduard Heger, parlament Dočasne poverená vláda oslavuje schválenie štátneho rozpočtu

Základ potenciálnej novej vlády budú podľa neho tvoriť tí poslanci, ktorí kritizovali Matoviča. „A ešte tí, ktorých budúcnosť je vzhľadom na pokles preferencií ich strán otázna,“ uviedol s tým, že možnosť dovládnutia tak, ako ju prezentuje Heger je len ťažko predstaviteľná.

Čo sa týka predčasných volieb, otázka tak zrejme neznie, či budú, ale kedy. „Pre strany, ktoré prešli voľbami, je dôležitý termín, kedy im nabehne posledný finančný príspevok za úspech vo voľbách. Ak to bude v lete, reálny termín volieb je september,“ vysvetlil politológ.

Každá parlamentná strana dostáva od štátu finančný príspevok na mandát, ktorý štát vypláca stranám každoročne do konca júla. „Ak sa činnosť parlamentu ukončí pred uplynutím volebného obdobia, strana je povinná časť tohto príspevku pripadajúcu na obdobie po skončení činnosti parlamentu vrátiť do štátneho rozpočtu. Predpokladám, že strany nebudú chcieť prísť o tieto peniaze, preto predčasné voľby posunú skôr na jesenné obdobie,“ dodal.