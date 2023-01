Káčer: Nemyslím si, že kontroly na vnútorných hraniciach sú pri migrácii účelné

Kontroly na vnútorných hraniciach nie sú účelné. Myslí si to dočasne poverený minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Rastislav Káčer. Ich zavedenie zo strany susedských štátov považuje za chybu. Nesúhlasí ani s tým, aby takéto kontroly zaviedlo aj Slovensko. Pripomína, že Schengen je obrovský benefit, navyše zavedenie kontrol by podľa neho paradoxne počet migrantov zvýšilo.

„Zavedeniu kontrol nerozumieme veľmi dobre, myslíme si, že je to chyba. S partnermi o tom komunikujeme veľmi otvorene, režim je v celku jemný, tí, ktorí prechádzajú hranice, tak vedia, že zelená hranica nie je strážená, je to skôr ako symbolické politické cvičenie pre zvýšenie si politickej popularity. Nesúhlasíme s tým a nemyslíme si, že to je účelné a že to čokoľvek plní, ale rešpektujeme to,“ uviedol pre TASR Káčer. Podotkol, že ide o suverénne právo krajín Európskej únie (EÚ) dočasne zvýšiť opatrenia. Nepredpokladá, že by mali kontroly na hraniciach s Českom a Rakúskom trvať dlho.

Nevidí dôvod, prečo by malo zavádzať tieto kontroly aj Slovensko. „Hranice sa majú strážiť vonkajšie. Schengen je obrovský benefit, otvorená EÚ je toho zmyslom, na to ho máme. Zatvárať naše hranice by nieže znížilo počet migrantov, ale paradoxne by ho zvýšilo, pretože všetkých tých, ktorých by sme tu zadržali, aj tých, ktorí chcú smerovať niekam inam, by sme potom museli zadržiavať na slovenskom území,“ vysvetlil. Pri ochrane vonkajších hraníc je podľa neho treba oveľa viac využívať Frontex (Európska pohraničná a pobrežná stráž), spoločné zdroje EÚ a zamerať sa na prácu s krajinami, ktoré sú zdrojom migrácie.

Dočasne poverený minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) podľa neho pri riešení migrácie postupuje správne. Kritiku na jeho osobu považuje za neodôvodnenú. „Romana Mikulca môžu kritizovať za kadečo, ale určite nie za migráciu. To je ako keby ho kritizovali za príliv a odliv v Patagónii, má to asi takú relevanciu,“ skonštatoval. Pripomenul, že jedinou vonkajšou hranicou Slovenska je hranica s Ukrajinou. „Cez tú k neriadenej alebo nelegálnej migrácii absolútne nedochádza, čiže tu si Mikulec plní svoje povinnosti,“ dodal.