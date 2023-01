Deti často dôverujú viac starým rodičom ako otcovi a boja sa hladu, aj keď ich bezprostredne netrápi

Výsledky prieskumu potvrdzujú aj iné výskumy, že úzkosti rodičov sa prenášajú aj na ne. Ak sa cítia ohrozené hľadajú útočisko práve na internete. Na druhej strane, psychické zdravie detí je priamo úmerné tomu ako dlho na webe sú. Komisár pre deti opätovne vyzýva politikov na zavedenie príspevku na bývanie, respektíve príspevku pre krízové situácie rodín. Aj z aktuálneho prieskumu vyplýva, že strach zo straty bývania je u detí hneď druhý po obave z odlúčenia jedného alebo oboch rodičov. Mikloško upozorňuje, že obe ohrozenia spolu aj úzko súvisia, keďže v centrách pre rodinu (starým označením v detských domovoch) je až tretina detí, ktoré sú tam iba preto, že s rodičmi prišli o strechu nad hlavou. „Nedávno sme mali prípad, keď kvôli 200 eur dlžobe na nájomnom toto hrozilo rodine so štyrmi deťmi. Ak by nenašli 200 eur na doplatenie a rodičia by skončili na ulici a deti v domove a jedno by štát ročne stálo dvadsaťtisíc eur,“ dodáva. Viac v podcaste denníka Pravda.

