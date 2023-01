Naď s Hegerom pripustili odchod z OĽaNO. V hre je všetko: Matoviča si vážim, no nemusím s ním súhlasiť

Naď po rokovaní vlády uviedol, že má dobré vzťahy s Matovičom, ktorého si ľudsky veľmi váži, ale aj s Hegerom. „Hľadáme spoločne s Eduardom Hegerom riešenie, ktoré smeruje k tomu, aby si volič mal čo vybrať v ďalších voľbách,“ povedal s tým, že v OĽaNO intenzívne rokujú nielen v hnutí, ale aj s Hegerom a ďalšími ľuďmi.

Heger začína zber podpisov na novú vládu

V hre je aj odchod Naďa a Hegera

Na margo rozkolu medzi Hegerom a Matovičom pripustil aj ich možný odchod z OĽaNO, aj keď s Matovičom konflikt podľa vlastných slov nemá a ani nemal a ľudsky si ho váži. „S Hegerom sa stotožňujeme vo svetonázore a v štýle politiky. Či to bude debata v rámci hnutia, alebo to bude debata, ktorá bude smerovať k tomu, že odídeme z hnutia, to je zatiaľ otázne. Všetko je v hre,“ skonštatoval Naď. O tom, či by založili nový subjekt, špekulovať nechcel.

Čítajte viac Výťah k politickej kariére? To sa skončilo. OĽaNO stráca voličov, Matovičov populizmus eskaluje

Výmenu na poste lídra OĽaNO včera pripustil aj Matovič. Ak by Heger predsa len Matoviča vyzval, podľa viacerých by to malo prebehnúť v priateľskom duchu. „Aj to je alternatíva, všetko je na stole, nič sme nevylúčili,“ uviedol Naď. Aj ke keď výmena lídra zatiaľ v hnutí nie je téma číslo jeden, rokujú čiastočne aj o tejto možnosti. Môže získať Heger väčšinovú podporu? „Nešpekulujme. Rokujeme. Zariadime sa podľa toho, ako to dopadne,“ povedal dočasne poverený minister obrany.

Foto: TASR, Martin Baumann Roman Mikulec, odvolávanie, Robert Fico, Boris Kollár, Eduard Heger, Igor Matovič, parlament Igor Matovič a Eduard Heger (vpravo)

Ak by Naď s Hegerom z hnutia odišli, spolupráca s Matovičom by pokračovala. „Nevylučovali by sme spoluprácu s Igorom Matovičom. Ja by som sa voči nemu nikdy ľudsky nevyhranil, to však neznamená, že sa s ním musím stotožniť politicky,“ dodal na adresu sporu v hnutí. Snem OĽaNO bol online a termín fyzického stretnutia zatiaľ nie je.

Čo sa týka zberu podpisov na novú 76, zber prebieha na viacerých frontoch a Naď predpokladá, že podpisy dodajú všetci poslanci OĽaNO vrátane odídencov a aj hnutie Sme rodina. Boris Kollár však aj naďalej trvá na podmienke vyhlásenia predčasných volieb. Naď tvrdí, že na predčasných voľbách zhoda nie je, keďže ich odmieta OĽaNO aj SaS. „Máme 60 blokujúcich hlasova, nepredpokladám, že nejaká zmena ústavy prejde,“ povedal Naď.