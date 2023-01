Krajniak: Vieme si predstaviť podporu vláde do predčasných volieb

Pripustil, že ak príde k dohode na konaní sa predčasných volieb, do ich termínu je Sme rodina ochotná vyjadriť dôveru vláde. „Keďže je potrebné, aby v súčasnej dobe energetickej krízy mala vláda ústavné kompetencie, vieme si predstaviť, že ak by pán predseda vlády Heger dal dokopy 58 – 60 poslancov, vedeli by sme podporiť vládu do konania predčasných volieb,“ uviedol Krajniak v súvislosti s Hegerovým hľadaním „novej 76“ poslancov v parlamente. Zopakoval, že pre hnutie je prijateľný júnový i septembrový termín predčasných volieb.

Krajniak naďalej podporuje zmenu ústavy, ktorá by umožnila konanie sa predčasných volieb. Výsledok referenda, ktoré sa uskutoční ešte pred samotným rokovaním o návrhu novely ústavy, na jeho názor nemá vplyv. „V zákone by mala byť možnosť skrátiť volebné obdobie, ak sa tak parlament alebo občania rozhodnú,“ deklaroval Krajniak. „A keďže je to náš návrh, Sme rodina bude hľadať podporu pre to, aby zaň 90 poslancov zahlasovalo,“ dodal minister.