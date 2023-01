Sama to nedá, musí sa spájať. Remišová má plán: KDH, Za ľudí a Heger rokujú o spolupráci

O spájaní demokratických síl sa hovorí týždne a aktuálne rokuje snáď každý s každým. Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová nie je výnimkou. Otvorene hovorila o rokovaniach s KDH, ale aj s OĽaNO či s premiérom Eduardom Hegerom.

Remišová má plán

Stredové, pravicové a konzervatívne sily by mali podľa Remišovej vytvoriť jednotný blok založený na spoločných hodnotách. „Oproti demokratickým silám stojí presila. Smer sa akože rozdelil na dve strany. Jedna je Hlas, taká liberálnejšia, potom je tu Smer, Republika. Myslím si, že súčasné demokratické strany by sa mali oproti tejto presile konsolidovať. To znamená, že nejakým spôsobom by sa mali tvoriť koalície,“ uviedla v diskusnej relácii Na telo. Spoluprácu si vie predstaviť s rovnako hodnotovo stredopravo, konzervatívne orientovanými stranami koalície. „To znamená, že takúto koalíciu si viem predstaviť s KDH, s OĽaNO alebo časťou OĽaNO,“ naznačila plány Remišová.

Remišová: Rozprávke o dovládnutí s podporou SaS nemôže nikto veriť

„Komunikujem s Milanom Majerským, predsedom KDH, komunikujem aj s premiérom. Myslím si, že ak chceme poraziť populistov, klamárov a zlodejov, tak jediné riešenie je spájať sa. Technikálie necháme na neskôr,“ konkretizovala. Išlo by však o koalíciu a nie o zlučovanie, keďže s tým, aby bolo Za ľudí na niekoho kandidátke, by mali v Za ľudí zrejme problém. Strana má dlhodobo v preferenciách okolo troch percent a do parlamentu sa zrejme samostatne nedostane a aj preto sa Remišová zrejme snaží o vytvorenie koalície, v ktorej by mohla jej strana uspieť.

KDH potvrdilo rokovania s Hegerom

Slovensko je lídra Kresťanskodemo­kratického hnutia v obrovskej neistote. „Po hádkach, sporoch, obvineniach v rámci koalície prišiel pád vlády. KDH je pripravené uchádzať sa o dôveru voličov hoci aj v predčasných voľbách. Prirodzene, o KDH je záujem. Sme normálna strana s históriou, personálnym zázemím, jasným hodnotovým rámcom. Vnímajú to nielen voliči, ale tiež politici z iných strán,“ uviedol pre Pravdu.

Foto: Martin Martiš, Pravda dušan velič, veronika remišová, milan majerský Predstavenie kandidáta na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja profesora Dušana Veliča. Na TK sa zúčastnili predsedníčka strany Za ľudí a vicepremiérka Veronika Remišová, predseda KDH Milan Majerský a predstavitelia hnutia Sme rodiny.

V hnutí sa aktuálne sústreďujú najmú na prípravu programu, aby ľuďom ponúkli kvalitné riešenia. „V našom hnutí vytvárame priestor pre konzervatívne a demokraticky zmýšľajúce osobnosti. Z toho dôvodu aj rokujeme s tými, ktorých považujeme za hodnoverných a hodnotovo blízkych, vrátane premiéra Hegera,“ potvrdil Majerský s tým, že zásadné stanovisko budú komunikovať. „Keďže nie je jasný ani len termín parlamentných volieb, stále považujeme úvahy o možných predvolebných spoluprácach za predčasné,“ dodal.

Niečo ako SDK?

Ďalší front na rokovacom poli tvorí strana Spolu, projekt Mikuláša Dzurindu a Občianski demokrati generála Pavla Macka. K týmto rokovaniam sa pripojil aj podpredseda Za ľudí Juraj Šeliga, ktorý spolu s Dzurindom a Hegerom vystúpil aj na sneme Spolu. Zároveň uviedol, že by malo na Slovensku vzniknúť niečo ako SDK. „Zdá sa mi, že je dobre, aby tu vzniklo niečo ako SDK,“ povedal s tým, že rozhovory vedie aj s Hegerom, lídrom KDH, Miroslavom Kollárom či s ľuďmi, ktorí sa v súčasnosti v politike neangažujú.

OĽaNO je otvorené rokovaniam o prípadnom spájaní. „Je všeobecne známe, že hnutie OĽANO vždy chcelo pomôcť slabším demokratickým zoskupeniam tak, aby hlasy ich voličov neprepadli. O pomoci ohrozeným subjektom sme pripravení rokovať aj v súčasnosti,“ reagovali pre TASR z mediálneho tímu hnutia. O spájaní rokuje aj predseda mimoparlamentnej strany Spolu Miroslav Kollár. Kollár na sociálnej sieti avizoval, že na stretnutiach riešia spoločný projekt tak, aby boli pripravení na prípadné predčasné voľby pred letom a predloženie kandidátky už na jar.

Spájanie demokratov musí podľa Kollára dávať politickú logiku a spolupráca musí mať spoločný hodnotový základ. „Ale ten základ bude musieť byť veľkorysejší a širší a prekonať to klasické ‚konzervatívno-liberálne‘ štiepenie, ktoré už aj dnes začínajú niektorí úplne pomýlene živiť,“ uzavrel.