Matovič: S Hegerom sa rozprávame o hocičom, návrh na zmenu šéfa OĽANO nepadol

Návrh na odchod Igora Matoviča z postu lídra OĽANO nepadol. Tvrdí to na sociálnej sieti Matovič. Dodal, že s dočasne povereným premiérom Eduardom Hegerom (OĽANO) sa rozpráva o hocičom. Odmietol, že by sa s ním hádal. Poznamenal, že ak sa raz ich cesty rozídu, bude to vždy s cieľom minimalizovať šancu na návrat mafie k moci.