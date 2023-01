Obedáre do škôl nepatria. Zdražovanie v školských jedálňach trápi rodičov aj kuchárov

Špagety si len tak neohrejú

Na sociálnej sieti v skupine Zavretá škola rodičia viacerých detí zvažujú, či nezačnú posielať deti do tried s obedármi. Deti si však nemôžu do školy nosiť vlastnú stravu, tak, že by im to v jedálni zohrievali. To môžu mať len deti, ktoré majú diéty a pre ne však musia mať zvlášť chladničku, kuchynský riad, zvlášť sa im to nakladá a to dieťa musí doniesť papier, že diétu potvrdil lekár.

„Neviem kde by ich zjedlo. Rodičia detí, ktoré sú v škôlke a na prvom stupni sú v nevýhode a musia deťom zaplatiť obedy. Nemôžu byť celý deň hladné,“ zamýšľa sa Horčičiaková. Podobne fungujú aj materské školy. „Ak má celiakiu a s rodičom sa dohodneme, že je pre nich lepšie, že si donesú vlastnú stravu, tak to vieme ohriať. Ale pri viacerých deťoch je to komplikovaný proces,“ ozrejmila Zuzana Lepková, vedúca jedálne Materskej školy v Starej Turej. Zdôraznila, že si tento proces pri viacerých deťoch nevie predstaviť.