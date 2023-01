Ďuriš Nicholsonová pre Pravdu: Zakladám stranu a budem líderkou. Prispôsobím sa aj predčasným voľbám

V akom stave je aktuálne váš projekt? Viete už výsledky prieskumu, ktorý ste si chceli dať robiť?

Dianie na našej politickej scéne pôsobí na náš projekt ako urýchľovač. Dokážeme sa prispôsobiť termínu volieb, ktoré, zdá sa, budú predčasné. V projekte je momentálne okolo 90 ľudí, plánujeme veľké stretnutie, kreujeme štruktúry, stanovy a program a spustili sme proces registrácie strany. Chystáme sa na zber podpisov. Keďže politické dianie nedokážeme ovplyvniť, prispôsobujeme sa a ide to veľmi dobre. Malo to však dopad na zadanie výskumu, ktorý by trval 9 – 12 týždňov. Kvôli dianiu v parlamente a neprehľadnej situácii sme sa napokon rozhodli nezadať takýto výskum, keďže na to nezostáva čas.

Takže zakladáte stranu a púšťate sa do politického boja. Budete aj líderkou strany?

Áno, budem.

Máte už predstavu, kedy by ste chceli projekt predstaviť?

Projekt budeme predstavovať postupne od názvu až po tváre projektu. Začneme v najbližších týždňoch.

Takže plánujete mať stranu samostatne alebo prichádza do úvahy aj koalícia s niekým, prípadne možnosť pridať sa na kandidátku inej strany?

Za najpoctivejší spôsob založenia politického subjektu považujeme zber podpisov. Rozhodli sme sa nekupovať existujúcu stranu, aj keď by to bol najjednoduchší spôsob získania strany. Niekedy je lepšie vybrať si ťažší a komplikovanejší spôsob, ako ísť skratkou. Veríme, že získame 10-tisíc podpisov od občanov potrebných na založenie strany.

Foto: Media center EP Lucia Ďuriš Nicholsonová, europarlament, Brusl Lucia Ďuriš Nicholsonová

S akými stranami, resp. lídrami aktuálne rokujete o spolupráci?

Rokujeme s mnohým aktérmi.

Je medzi nimi aj Mikuláš Dzurinda, prípadne Eduard Heger či Miroslav Kollár?

Mám za sebou stretnutia s Mirom Kollárom, s Jánom Budajom aj s Mikulášom Dzurindom, s ktorými sme sa bavili o spájaní demokratických síl. Mám naplánované aj ďalšie stretnutia s ďalšími politikmi. Dialóg považujem za základ ďalšej spolupráce, nakoľko bude konkrétna a v akej forme budeme spolupracovať, ukáže čas.