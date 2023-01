Heger nie je Pellegrini. Môže uspieť? Chýba mu charizma lídra, no v demokratickom bloku má šancu

Počas tohto volebného obdobia bolo Slovensko svedkom rozkolu už v troch stranách – Smer, ĽS NS a Za ľudí. Mnohým situácia v OĽaNO evokuje to, ako dopadol spor v Smere. Mohol by mať po odchode z OĽaNO Heger rovnaký výtlak ako Peter Pellegrini? Alebo upadne do zabudnutia? Má na to byť lídrom alebo tvárou demokratického blo­ku?

Výmena Matoviča je nereálna

Možností, ako napokon dopadne rozkol v ďalšom hnutí, je niekoľko. Keďže OĽaNO je dieťaťom Igora Matoviča a len tak sa ho nepustí, zmena vo vedení je jednou z najmenej pravdepodobných možností. „OĽaNO dostalo po voľbách 2020 niečo zo štátnej kasy, niekoľko miliónov eur. Prečo by prístup k nim Igor Matovič niekomu púšťal?“ skonštatoval pre Pravdu politológ Radoslav Štefančík.

O odchode Hegera zo strany hovoril po rokovaní vlády aj dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď, ktorý by odišiel spolu s ním. Do trojice by sa k nim mohol pridať aj dočasne poverený šéf rezortu životného prostredia Ján Budaj. Okrem toho Heger na rokovaniach OĽaNO podľa informácií Pravdy predostrel aj možnosť, že po jeho potenciálnom odchode z OĽaNO založí novú stranu, ktorá by mohla byť súčasťou nového bloku.

Eduard Heger je dobrý úradník, ale nemá charizmu. Ako destilovaná voda. Bez chuti a zápachu. Jeho prejavy sú bez myšlienky, nedokázal by osloviť široké masy. Radoslav Štefančík

V konečnom dôsledku dokonca už aj sám Matovič v stredu večer na sociálnej sieti pripustil Hegerov odchod. „Ak sa raz naše cesty trochu rozídu, bude to s noblesou a vzájomným prianím všetkého dobrého. Každopádne, ak sa na čomkoľvek dohodneme, bude to vždy s cieľom, aby sme minimalizovali šancu mafie na návrat k moci a maximalizovali šancu na úspech celého antimafiánskeho zoskupenia strán,“ pripomenul už tradične v jednom zo svojich statusov. Ak by teda Heger vyzval Matoviča v boji o post lídra a neuspel by, čo je veľmi pravdepodobné, keďže Matovič má vo svojom hnutí stále väčšinovú podporu, aj OĽaNO by sa pridalo do zoznamu strán, ktoré vytvorili akýsi klon. Keďže Heger aktívne rokuje s viacerými lídrami, je logické, že by chcel založiť novú stranu.

V tomto volebnom období sa rozdelil aj Smer. Bývalá jednotka strany Peter Pellegrini sa rozlúčil s Robertom Ficom, vzal svoju „futbalovú jedenástku“ a vytvoril stranu Hlas, ktorá sa okamžite dostala na prvú priečku, čo sa týka volebných preferencií. Kým spor medzi Ficom a Pellegrinim bol viditeľný viac ako rok pred odchodom lídra Hlasu, Heger sa prvýkrát verejne ohradil voči správaniu Matoviča až po tom, čo odišiel z postu ministra financií a ostro sa obul do komunity LGBTI+. Zároveň vtedy prvýkrát spomenul spájanie demokratických síl a začalo sa špekulovať o ich spore.

Výhodnejšie je spojiť sa

Podľa politológa by v prípade odchodu Hegera nešlo o rozpad strany tak, ako nešlo o rozpad v prípade Smeru, ale o tradičný proces slabo inštitucionali­zovaných strán, ktoré vidíme od začiatku formovania slovenského straníckeho systému. „OĽaNO nie je tradičnou politickou stranou, je to amorfný zhluk takzvaných nezávislých kandidátov, pozbieraných z rôznych regiónov a profesií, ktorých jediným jednotiacim znakom je snaha dostať sa do parlamentu, a to bez nejakého predchádzajúceho pôsobenia v straníckych štruktúrach,“ uviedol Štefančík.

Už od začiatku podľa politológa viacerí tvrdili, že OĽaNO bude mať labilný poslanecký klub. „Tento proces je toho dôkazom,“ uviedol. Odchod ďalšej silnej skupinky z OĽaNO by sa tak nedal porovnať s rozdelením Smeru. Pellegrini sa so svojou stranou dlhodobo, čo sa preferencií týka, drží na prvom mieste a má aj veľký potenciál stať sa víťazom ďalších volieb. V prípade Hegera by to tak zrejme nebolo aj pre to, že hoci sa hovorí o jeho novom subjekte, ten by bol zrejme súčasťou väčšieho demokratického blo­ku.

Matovičovmu hnutiu by odchodom Hegera preferencie zrejme o niečo klesli, no jeho voličské jadro je relatívne stabilné. „Sila jeho voličského jadra sa môže pohybovať na úrovni päť až šesť percent. Zvyšok podpory z roku 2020 tvorili prelietaví voliči. Práve tí prelietaví voliči budú teraz hľadať alternatívu a tá môže byť, ale aj nemusí, práve v subjekte, ktorý by viedol Eduard Heger,“ uviedol Štefančík. „Netreba však zabúdať, že o tom rozhodne to, či sa viacerým malým stranám podarí spojiť sa a kandidovať spoločne, alebo pôjde každá osobitne. Nemožno vylúčiť, že ak pôjdu samostatne, dostanú každá po dve až tri percentá a výsledkom toho bude silný Hlas a Smer,“ uviedol.

Heger momentálne otvorene rokuje s Mikulášom Dzurindom, Miroslavom Kollárom, Veronikou Remišovou či KDH. Hovorí sa o vytvorení nového „SDK“, teda akejsi demokratickej koalície a popri tom zakladá svoju stranu aj europoslankyňa a bývalá dvojka SaS Lucia Ďuriš Nicholsonová. Hegerov subjekt má takisto potenciál, no ako samostatná strana zrejme voľby nevyhrá. „Potenciál to má, ale zrejme nepôjde o víťazný subjekt. Každý pozbieraný hlas, ktorý neprepadne, sa v súťaži so Smerom, Hlasom a radikálnou pravicou hodí. Konkurencia bude silná a každý hlas je dôležitý,“ zhodnotil politológ.

Heger nemá charizmu lídra

Spájanie síl sa zdá byť lepšou alternatívou aj podľa sociológa a šéfa agentúry Focus Martina Slosiarika. „Od stola sa mi javí ako lepšie riešenie, keď sa sily nebudú ďalej drobiť, ale skôr sa vytvorí jeden takýto subjekt v rámci avizovaného demokratického bloku, ktorý by zahŕňal umiernených liberálov aj konzervatívcov. Takto sa môžu stať konkurenciou dokonca aj pre liberálov či progresívcov,“ myslí si sociológ.

Foto: SITA, Diana Černáková Eduard Heger, rokovanie, január, vláda Dočasne poverený predseda vlády SR Eduard Heger

Čo sa týka Hegerovho potenciálu ako lídra, ten podľa odborníkov nie je veľký. Ak by bol tvárou samostatného subjektu, uspel by zrejme len vtedy, ak by mal po boku ďalšie silné mená a tváre. Aj preto netreba dávať do jednej rovnice Igora Matoviča s Robertom Ficom a Eduarda Hegera s Petrom Pellegrinim, aj keď sa vývoj sporov v Smere a OĽaNO zdá byť podobný. „Myslím si, že v tomto prípade by to nebola primárne líderská strana, ako to bolo u Pellegriniho a Hlasu, čiže neočakávam podobný scenár, ako v prípade odchodu Pellegriniho a vytvorenia novej strany Hlas,“ uviedol Slosiarik.

Heger na seba podľa sociológa dnes nevie v takom krátkom čase natiahnuť také množstvo voličov. „Myslím si, že pri tomto projekte budú pre jeho úspech dôležití aj ďalší politici, ktorí sa v ňom objavia, a nebude to stáť na jednom mene,“ dodal. Podľa Štefančíka je Heger dobrý úradník, ale bez charizmy.

„Ako destilovaná voda. Bez chuti a zápachu. Jeho prejavy sú bez myšlienky, nedokázal by osloviť široké masy. Ale prečo by sme mali hovoriť len o jednom človeku? Ak to bude silná a odborne zdatná partia známych tvárí, absencia charizmy jedného človeka nebude taká nevýhoda,“ uzavrel politológ. O budúcom vývoji v OĽaNO a o tom, či sa cesty Hegera a Matoviča rozídu, rozhodnú ďalšie rokovania a snem, ktorého podrobnosti i dátum konania zatiaľ členovia OĽaNO držia v tajnosti.