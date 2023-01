KDH má ponuku pre Hegera. Stretnutie iniciovala Remišová

Spájanie demokratických síl je po zbere podpisov na novú 76 a riešení sporov v OĽaNO ďalšou veľkou témou, ktorá v posledných dňoch rezonuje na slovenskej politickej scéne. Dnes sa majú s Hegerom stretnúť lídri dvoch strán.

Stretnutie zvolala Remišová

Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová pred pár dňami oznámila, že prebiehajú neformálne rokovania medzi Za ľudí, premiérom, OĽaNO a KDH. Dnešné stretnutie iniciovala sama šéfka Za ľudí. „S relevantnými partnermi spolupracujeme, na zajtra (13. januára, pozn. red.) som iniciovala neformálne stretnutie s partnermi KDH a aj s pánom premiérom,“ povedala pre Pravdu. „Pre mňa je dôležité, aby politici s rovnakými hodnotami a víziou pre Slovensko spolu komunikovali a to budem robiť aj naďalej,“ uviedla.

KDH prichádza s ponukou pre Hegera

Rokovania s Hegerom tento týždeň potvrdil aj predseda kresťanských demokratov Milan Majerský. V hnutí sa aktuálne sústreďujú najmú na prípravu programu, aby ľuďom ponúkli kvalitné riešenia. „V našom hnutí vytvárame priestor pre konzervatívne a demokraticky zmýšľajúce osobnosti. Z toho dôvodu aj rokujeme s tými, ktorých považujeme za hodnoverných a hodnotovo blízkych, vrátane premiéra Hegera,“ potvrdil pre Pravdu Majerský s tým, že zásadné stanovisko budú komunikovať.

Dnes prichádza s ponukou. „KDH je hnutie s históriou, personálnym zázemím, jasným hodnotovým rámcom. Vnímajú to nielen voliči, ale tiež politici z iných strán. V našom hnutí vytvárame priestor pre konzervatívne a demokraticky zmýšľajúce osobnosti. Z toho dôvodu sa zajtra stretnem s premiérom Hegerom a budeme rokovať o našej ponuke,“ napísal včera na sociálnej sieti.

Slovensko je podľa lídra Kresťanskodemo­kratického hnutia v obrovskej neistote. „Po hádkach, sporoch, obvineniach v rámci koalície prišiel pád vlády. KDH je pripravené uchádzať sa o dôveru voličov hoci aj v predčasných voľbách. Prirodzene, o KDH je záujem. Sme normálna strana s históriou, personálnym zázemím, jasným hodnotovým rámcom. Vnímajú to nielen voliči, ale tiež politici z iných strán,“ uviedol. „Keďže nie je jasný ani len termín parlamentných volieb, stále považujeme úvahy o možných predvolebných spoluprácach za predčasné,“ dodal.

Šéfka Za ľudí má plán

Stredové, pravicové a konzervatívne sily by mali podľa Remišovej vytvoriť jednotný blok založený na spoločných hodnotách. „Oproti demokratickým silám stojí presila. Smer sa akože rozdelil na dve strany. Jedna je Hlas, taká liberálnejšia, potom je tu Smer, Republika. Myslím si, že súčasné demokratické strany by sa mali oproti tejto presile konsolidovať. To znamená, že nejakým spôsobom by sa mali tvoriť koalície,“ uviedla v diskusnej relácii Na telo.

Spoluprácu si vie predstaviť s rovnako hodnotovo stredopravo, konzervatívne orientovanými stranami koalície. „To znamená, že takúto koalíciu si viem predstaviť s KDH, s OĽaNO alebo časťou OĽaNO,“ naznačila plány Remišová. Pri Za ľudí sa hovorilo aj o spolupráci s Mikulášom Dzurindom, ktorý intenzívne spolupracuje s lídrom Spolu Miroslavom Kollárom. Na spoločných fotografiách s Dzurindom a Kollárom sa objavil aj podpredseda Za ľudí Juraj Šeliga, ktorý vystúpil aj na sneme Spolu. Podľa informácií denníka Pravda však Za ľudí neuvažuje o spojenectve s Dzurindom.