V roku 2022 vzrástol počet požiarov, polovicu spôsobila nedbalosť

„Prejavuje sa nám pravdepodobne vplyv klimatických zmien aj v našej republike, lebo po dlhých rokoch prvenstvo v druhoch výjazdovej činnosti zaujali opäť požiare,“ komentoval Mikulášek. Počet požiarov medziročne vzrástol o 3044. Po požiaroch boli najčastejšími dôvodmi výjazdov technický zásah (10.427) a dopravné nehody (7147).

Výrazne pribudol počet požiarov vo vonkajšom prostredí, z 3823 ich počet stúpol na 6889. Prezident HaZZ vidí príčinu okrem klimatickej zmeny aj v neopatrnosti ľudí. „V priebehu roka vyhodnocujeme stav jednotlivých lokalít, k tomu pridávame opatrenia, ktoré publikujeme, napríklad zákaz kladenia ohňa až po zákaz vstupu do lesov,“ skonštatoval s tým, že nie vždy sú zákazy rešpektované. V 2554 prípadoch horeli budovy a objekty, zaevidovali aj 935 požiarov dopravných prostriedkov a 773 iných požiarov.

Až polovica požiarov vznikla z nedbanlivosti a neopatrnosti. „Budeme musieť byť oveľa dôraznejší pri vykonávaní činnosti v rámci priestupkového konania, ale aj najmä v oblasti výchovy, prevencie,“ upozornil Mikulášek.

Najviac výjazdov bolo v Košickom kraji, najmenej v Trenčianskom kraji. Najrizikovejším dňom v týždni na vznik mimoriadnych udalostí bola vlani sobota. Najviac dopravných nehôd s účasťou hasičov sa stalo v piatok. Hasiči boli privolávaní či už k požiarom, alebo nehodám najmä okolo 16.00 h. Najviac požiarov vzniklo v marci (2855). Súvisí to najmä so spaľovaním horľavého materiálu, vypaľovaním trávnatých porastov. Najviac zásahov evidujú profesionálni hasiči v júli (3494).

Najväčšiu škodu zaznamenali hasiči pri požiari v parkovacom dome v Bratislave, a to vo výške 5,1 milióna eur. Nasledoval októbrový požiar tlačiarenského stroja v Banskej Bystrici so škodou vo výške viac ako 2,3 milióna eur a marcový požiar v domove dôchodcov v Spišskej Novej Vsi, kde škoda predstavovala 2,3 milióna eur. Škoda v hodnote milión eur vznikla pri májovom požiari v hale drevotrieskových dosiek v Malackách. Ďalší veľký požiar vznikol vo výrobnom objekte v Nižných Kapustníkoch so škodou 800.000 eur.

Okrem zásahovej činnosti boli hasiči vlani aktívni aj v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19. Po vypuknutí vojny na Ukrajine pomáhali aj pri činnosti na hraničných priechodoch, zabezpečovali veľkokapacitné centrá aj koordinovali činnosti v humanitárnom stredisku.