Líder SNS Danko má v pláne rokovania so Smerom a Hlasom. Chcem vytvoriť národný blok po vzore Orbána

Aktuálne chce koncom januára usporiadať dve kolá rokovaní. Prvé so stranou Slovenský Patriot, ktorej šéfuje Miroslav Radačovský a druhé kolo so Smerom a Hlasom. Chce, aby do volieb išli spoločne.

Vízia o národnom bloku

Aktuálne podľa lídra SNS prebieha viacero rokovaní a debát o možnej spolupráci a zatiaľ sa pohybujú v hypotetickej rovine. „Rozprávame sa o koncepcii,“ povedal pre Pravdu Danko. Oficiálne rokovania zatiaľ neprebehli, no sú v pláne. „Mám v pláne dve kolá rokovaní. Prvé koncom januára s pánom Radačovským zo strany Slovenský Patriot a druhé so Smerom a Hlas. Mojou ambíciou je vytvoriť národný blok po vzore Viktora Orbána ako som už spomínal,“ povedal líder SNS.

Foto: Ľuboš Pilc, Pravda Andrej Danko Predseda SNS Andrej Danko a predseda Smeru Robert Fico na protivládnom proteste v Bratislave 20. septembera 2022

V prvom kole by chcel osloviť aj politické strany, ktoré majú menej ako päť percent. „SNS rokuje s tými, ktorí sa hneď na prvom stretnutí medzi sebou nepohádajú. V opozícii sa musíme spojiť,“ uviedol líder SNS. O spoluprácu so Smerom a Hlasom sa snažil aj v komunálnych voľbách no tak úplne sa nepodarila, spoločných mali len niekoľko kandidátov vrátane hovorcu Smeru Jána Mažgúta, ktorý kandidoval na post bratislavského župana.

Šéf strany Slovenský patriot Radačovský kandidoval vo voľbách do eurparlamentu ako nestraník na kandidátke ĽS NS. V europarlamente je zaradený vo Výbore pre zamestnanosť a sociálne veci a v delegáciách pre Ruskú federáciu a Moldavsko. Od ĽS NS sa krátko po zvolení dištancoval. Lídrom Slovenského Patriotu sa stal vo februári 2021.

Jeho meno je známe aj z kauzy prezidenta Andreja Kisku o pozemkoch vo Veľkom Slavkove z roku 2018, kde figuroval ako sudca okresného súdu v Poprade. „Odišiel by som do štátu, kde sa cítim dobre, napríklad do Spojených štátov amerických alebo Izraela a pozor, tým nechcem tvrdiť, že si vysoko nevážim americký alebo židovský národ, ale takto by som konal ja,“ odpovedal na novinársku otázku, ako by teraz konal on, ak by bol na mieste Kisku. Po tomto výroku sa vzdal svojej funkcie.

Bez referenda poslanci predčasné voľby odhlasujú len ťažko

Otázne však je, kedy budú voľby, aj preto zatiaľ Danko hovorí len o koncepcii. Je však toho názoru, že bez referenda poslanci parlamentu odhlasujú skrátenie volebného obdobia iba ťažko. V TASR TV pripomenul, že dnes je na presadenie skrátenia volebného obdobia v parlamente potrebných 90 poslaneckých hlasov. „Šanca, že nájdete 90 poslancov na to, aby si skrátili volebné obdobie a pripravili sa možno o 30-tisíc eur plus asistentské platy, veľká nie je,“ tvrdí predseda SNS.

Po úspešnom referende by stačilo 76 hlasov. Šanca na predčasné voľby by sa podľa Danka stala reálnou. „Po úspešnom referende by na to malo stačiť 76 poslancov a tam si myslím, že už by sa dalo racionálne a reálne dosiahnuť skrátenie volebného obdobia,“ podotkol.

SNS začala prvú referendovú petičnú akciu organizovať v lete 2020. Po dohode s lídrami Hlasu a Smeru sa rozhodla radšej pridať k spoločnej opozičnej petícii, na základe rozhodnutia Ústavného súdu (ÚS) SR však referendum vyhlásené nebolo. Aktuálne podporuje aj tretiu referendovú akciu tohto volebného obdobia.

Po troch rokoch volebného obdobia si podľa Danka už každý môže sám vyhodnotiť, či mala lepšie výsledky koalícia SNS so Smerom a stranou Most-Híd alebo tá aktuálna. „V týchto voľbách budeme hovoriť o reformách, ktoré pomôžu ľuďom, ale my ich potom aj presadíme. Veľa vecí, ktoré SNS zaviedla, dodnes funguje,“ tvrdí Danko. Po súčasnej koalícii podľa neho zostanú iba dlhy a problémy.