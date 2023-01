Antibiotiká a penicilín chýbajú v celej Európe. Slovákov vyzývajú, aby lieky neskupovali

No chýbajú aj vitamínové preparáty, predovšetkým vitamín D a C, Panadol, Nurofen, Paralen, a tiež prípravky proti bolesti hrdla ako Strepsils či Strepfen. V niektorých lekárňach evidujú nedostatok liekov od jesenných mesiacov, v niektorých to výraznejšie pocítili od začiatku decembra. Zatiaľ však nechcú množstvo liekov predaných na osobu limitovať a situácia by sa mala zlepšiť na jar.

Prečo chýbajú lieky? Nedostatok personálu vo výrobe.

Výpadky surovín potrebných na výrobu liekov.

Absencia a výpadky v dodávkach obalových materiálov.

Rast nákladov.

Nedostatok liekov však nie je len problémom Slovenska. V Česku musel minister zdravotníctva Vlastimil Válek prisľúbiť, že počas januára a februára dorazí pol milióna balení antibiotík. „Nehrozí, že by pacient nedostal liečbu,“ vyhlásil. Aktuálne však hlásia výpadky po celej Európe. Chýba najmä penicilín a antibiotiká, lekárnici hovoria o najväčšom výpadku za posledných tridsať rokov. Slovenské ministerstvo zdravotníctva Válekove slová potvrdzuje, no riešenie situácie neponúka. Kritickejšia situácia je v Grécku. Grécky minister zdravotníctva Thanos Plevris napísal eurokomisii žiadosť, aby „zvýšila výrobu liekov“ v celej EÚ. Grécko zápasí s nedostatkom základných liekov už dlhé mesiace – chýbajú antibiotiká, protizápalové produkty a kvapky proti kašľu. Situáciu zhoršuje aj vývoz miestne vyrábaných liečiv.

Francúzska vláda minulú stredu zakázala internetový predaj výrobkov na báze paracetamolu až do konca januára z dôvodu pretrvávajúcich problémov so zásobovaním. Vláda uviedla, že toto rozhodnutie prijala z dôvodu „napätia v oblasti liekov na báze paracetamolu“, ktoré trvá už viac ako šesť mesiacov, najmä v prípade liekov určených pre deti.

Problémy s dostupnosťou liekov v Európe spôsobuje aj to, že čínska vláda pristúpila k zákazu vývozu paracetamolu. Čína pritom patrí k popredným výrobcom účinnej látky paracetamol.

„Aktuálne je najvyšší záujem o liečivé prípravky typu hot drinkov proti horúčke a chrípke, po preparátoch proti kašľu, bolesti hrdla a vitamínoch podporujúcich imunitný systém. Výnimkou nie sú liečivá proti horúčke hlavne pre deti a dorast,“ podotkol farmaceut košickej Agel lekárne Dávid Ferko. Zásobovať domácnosť liekmi, ktoré v danom čase ľudia nepotrebujú, nie je podľa Ferka potrebné ani správne. V posledných mesiacoch lekráne zaznamenali nárazový dopyt po liekoch, predovšetkým ich hromadenie pacientmi. Ferko pripomenul, že to môže vyústiť do ich nedostatku.

„Stáva sa, že pacienti k nám donesú preexspirované lieky, ktoré nikdy neužívali,“ uviedol Ferko v súvislosti so zvýšeným záujmom o ich bezpečnú likvidáciu. Ako dodal, takéto zásobovanie spôsobuje aj zbytočnú záťaž pre životné prostredie.

Čo sa týka dostupnosti liekov, liečivých prípravkov a zdravotníckych pomôcok, v celom uplynulom roku bola ovplyvnená aktuálnou situáciou vo svete, a to nielen čo sa týka sezónneho charakteru. Dochádzalo aj ku kolapsu dodávok celých skupín liečiv. „Výpadky liekov sa vo všeobecnosti týkali nielen problémov spojených s ich výrobou, ale aj s ich logistikou, vyvážaním do iných krajín a tiež s hromadným dopytom, neúčelným zásobovaním pacientmi,“ spresnil Ferko.

Na rezort zdravotníctva a Štátny ústav pre kontrolu liečiv sa v posledných mesiacoch čoraz častejšie obracajú pacienti aj odborná verejnosť s otázkami o prerušení či zrušení dodávok liekov. Výpadky v dodávkach liekov sa dotýkajú celého sortimentu liekov vrátane liekov na chronické ochorenia, liekov pre detskú populáciu, liekov na recept aj na voľný predaj. Ide o stále naliehavejšiu výzvu pre zdravotnícke systémy v celej Európskej únii i vo svete. Štátny ústav pre kontrolu liečiv zverejňuje a denne aktualizuje informácie o prerušeniach, zrušeniach a obnoveniach dodávok na svojej webovej stránke.