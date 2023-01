Klus zatiaľ nebude členom strany Ďuriš Nicholsonovej. Má však ponuky z viacerých strán

Dostal ponuky z viacerých strán, ale aj z diplomatických kruhov. „Dohodli sme sa nateraz len na pomoci s programom a pri oslovovaní iných subjektov s perspektívou sa spájať,“ povedal pre Pravdu Klus.

Ponuky z viacerých strán

U poslanca nateraz platí, že prioritu má aj naďalej presunu do diplomacie alebo európskych inštitúcii. „Uvidíme, či a kedy sa podarí,“ uviedol. Potvrdil však, že má ponuky aj od ostatných strán, resp. projektov budúcich politických strán. Podľa informácií Pravdy by medzi týmito stranami mal byť minimálne jeden z projektov, o ktorých hovorila aj Ďuriš Nicholsonová, teda projekt Mikuláša Dzurindu, Miroslava Kollára či Jána Budaja.

„S rozhodnutím sa neponáhľam. Jednak kvôli zmieneným ambíciám v súvislosti s diplomatickou resp. euroinštituci­onálnou kariérou, ale aj pre nejasnosť, kedy voľby vlastne budú a ako sa dovtedy vykryštalizuje stranícke portfólio,“ uviedol. O pomoci s prípravou programu, ale aj pri oslovovaní ďalších subjektov písal vo svojom dnešnom statuse. „Držím palce, Lucka. Keďže sa poznáme už 14 rokov, viem, že keď sa do niečoho pustíš, tak to nie je len výstrel do tmy a vždy to má hlavu aj pätu,“ napísal.

„Ako sme sa včera dohodli, som pripravený pomôcť. Jednak pri písaní programu – politický a volebný systém, zahraničná a európska politika, ale aj pri oslovovaní ďalších demokratických a stredopravých politických subjektov,“ vysvetľuje. V najbližších voľbách bude kľúčové, aby neprepadli hlasy. „Aby neprepadli hlasy tých z nás, ktorí máme spoločné hodnoty, aj videnie toho, ako a kam sa má Slovensko uberať,“ dodal.

Ďuriš Nicholsonová zakladá stranu

Ďuriš Nicholsonová vo štvrtok potvrdila, že zakladá stranu a bude jej líderkou. Postupne sa chystá predstaviť názov aj tváre strany. „Dianie na našej politickej scéne pôsobí na náš projekt ako urýchľovač. Dokážeme sa prispôsobiť termínu volieb, ktoré, zdá sa, budú predčasné. V projekte je momentálne okolo 90 ľudí, plánujeme veľké stretnutie, kreujeme štruktúry, stanovy a program a spustili sme proces registrácie strany. Chystáme sa na zber podpisov,“ uviedla s tým, že sa rozhodla stranu nekupovať, ale vyzbierať 10-tisíc podpisov a založiť vlastnú stranu.

Foto: archív L. Ď. N. Lucia Ďuriš Nicholsonová Lucia Ďuriš Nicholsonová

„Mám za sebou stretnutia s Mirom Kollárom, s Jánom Budajom aj s Mikulášom Dzurindom, s ktorými sme sa bavili o spájaní demokratických síl. Mám naplánované aj ďalšie stretnutia s ďalšími politikmi. Dialóg považujem za základ ďalšej spolupráce, nakoľko bude konkrétna a v akej forme budeme spolupracovať, ukáže čas,“ dodala.