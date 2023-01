Zľahčuje Heger situáciu? Problém pri novej 76 nevidí. Nemá však podpis Matoviča ani podporu Kollára

Z jeho vyjadrenia tiež vyplýva, že ešte nedisponuje podpismi poslancov zo Sme rodina a ani SaS. Premiér o tom so šéfom Sme rodina Borisom Kollárom komunikuje. „Povedal mi, že sa mu podľa všetkého podarí vyzbierať všetky podpisy, chce ešte rokovať,“ podotkol.

VIDEO Heger o novej 76 i rokovaniach s KDH a Za ľudí

Podpis Matoviča a Gyimesiho chýba

Podporu OĽaNO má, aj keď mu chýba hlas Igora Matoviča. "Však to je len jeden podpis, vlastne ešte nemám podpis Györgya Gyimesiho,“ reagoval premiér. Kollár údajne zbiera podpisy, no chce rokovať. Heger sa nevyjadril jasne, či je problémom požiadavka na predčasné voľby a pozornosť radšej obrátil na SaS. „Potrebujeme hlasy SaS. Už trikrát povalili vládu, je to pre nich zlé renomé,“ povedal.

Foto: Pravda, Ľuboš Pilc gyimesi matovič Gyorgy Gyimesi (vľavo) a Igor Matovič

Dočasne poverený premiér sa odvolával na slová liberálov, že pokiaľ Matovič odíde, podporia novú vládu. „Je to nová dohoda, ktorá je o tom, že budeme robiť politiku spolupráce.“ Premiér bližšie nekonkretizoval svoju politickú budúcnosť či prípadný odchod z hnutia. Volá po spolupráci demokratov. „Demokrati sú silní, keď sú jednotní a nie rozštiepení,“ povedal. „Igor Matovič je bojovník, ja ponukám spoluprácu.“

Heger: Je úplne poctivé vládnuť celé štyri roky

Heger nechápe komunikáciu SaS, ktorá podľa neho často mení svoje názory. Keďže predseda OĽaNO Igor Matovič nie je súčasťou vlády, mali by ju podľa Hegera liberáli podporiť. „Nevidím problém v tom, že by sme mali vyzbierať novú 76, jedine čo sa týka SaS,“ povedal s tým, že nerozumie ich postoju.

Kritika Lengvarského

V relácii tiež uviedol, že zatiaľ nepripúšťa debatu o prípadnom spoplatnení poskytovania štandardnej zdravotnej starostlivosti. V súvislosti s reformou nemocničnej siete poukázal na rozvoj toho, čo nefunguje. Rezort zdravotníctva podľa jeho slov nerobí dobrú prácu v komunikácii. „V tomto potrebujeme pridať,“ doplnil.

Čítajte viac Heger obvinil podnikateľov, že za vysoké faktúry si môžu sami

Čítajte viac Politológ o novej strane Lucie Ďuriš Nicholsonovej. Voľby nevyhrá, no môže ohroziť strany na hranici zvoliteľnosti

Premiér potvrdil, že vláda v pondelok schváli nariadenie, vďaka ktorému dostanú malí podnikatelia nové zálohové predpisy, a tie budú odrážať už skôr stanovený cenový strop za plyn a elektrinu. Podotkol, že išlo o novú požiadavku zo strany podnikateľov. „Keby táto požiadavka prišla na jeseň, je to za týždeň vyriešené,“ zdôraznil.

Prezidentka by mala podľa Hlasu zvážiť, či Hegerovu novú vládu vymenuje

Mimoparlamentný Hlas vyzýva prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby reálne zvážila, či ešte niekedy poverí Hegera zostavením alebo vedením vlády. Heger v diskusnej relácii podľa Hlasu oznámil, že za vysoké zálohové platby za energie si môžu podnikatelia a samosprávy sami, čo mimoparlamentná strana odmieta.

„Nepovedali totiž vláde, že nechcú platiť tak veľa, a je to teda celé ich chyba. To je taká nehoráznosť, že Eduard Heger by mal okamžite prestať fantazírovať o akejkoľvek svojej novej vláde a navždy zmiznúť z verejného priestoru,“ uviedol líder Hlasu Peter Pellegrini. Súčasná vláda je podľa Pellegriniho problémom pre Slovensko. „A presne toto je vec, ktorú by vám mali ľudia jasne odkázať už o týždeň v referende,“ odkázal Hegerovi.