Čakanie na Hegera. Dokážu sa demokrati zmobilizovať? Zatiaľ existujú tri línie: Musia robiť politiku, nie PR

Dátum volieb ešte nie je jasný, no menšie politické strany majú ambíciu spájať sa a vytvoriť jeden demokratický blok, aby neprepadol ani jeden hlas demokratického voliča. Aj preto sa postupne objavujú stále nové alternatívy a do hry vstupujú staronoví hráči ako je Mikuláš Dzurinda, Pavel Macko či Lucia Ďuriš Nicholsonová. Už teraz je však jasné, že do volieb pôjde viacero hybridných subjektov. Podľa politológa Jozefa Lenča neexistuje šanca, aby sa vytvoril len jeden subjekt.

Zatiaľ to na demokratickej scéne vyzerá tak, že sa existujú tri línie. Prvú tvorí Mikuláš Dzurinda a Miroslav Kollár, ďalšou je Za ľudí, KDH a možno časť OĽaNO a treťou je Lucia Ďuriš Nicholsonová, ktorá sa rozhodla založiť vlastnú stranu. Do rokovaní vstúpil aj dočasne poverený premiér Eduard Heger, ktorý s najväčšou pravdepodobnosťou opustí OĽaNO a vydá sa vlastným smerom.

Či už v novom subjekte, alebo sa spojí s niektorou zo strán, prípadne sa pridá k niektorému z projektov, zatiaľ nie je jasné. A niekde v strede sú aj Občianski demokrati (ODS) generála vo výslužbe Pavla Macka a ďalšie maličké strany ako napríklad Šanca.. V akom štádiu je aktuálna situácia na demokratickom fronte?

Čakanie na OĽaNO

Viaceré subjekty čakajú práve na to, ako sa skončia rokovania vo vnútri OĽaNO a akou cestou sa nakoniec Eduard Heger rozhodne vybrať. Úvahy o jeho odchode spočiatku nekomentovali, no potom, čo dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď otvorene povedal, že rokujú aj o možnosti ich odchodu, už nič nepopiera ani Heger a ani Matoviča. Súčasný líder OĽaNO je bojovník, Heger sa chce spájať. Aj preto rozmýšľajú o rozdelení, aby to bolo na jednej strane fér voči voličovi a na tej druhej dúfajú vo väčší percentuálny zisk vo voľbách, čo sa im podariť nemusí.

Dočasne poverený premiér sa detailom o stretnutí s KDH vyhýbal.

Heger má za sebou niekoľko rokovaní, spolu s Mikulášom Dzurindom a podpredsedom Za ľudí Jurajom Šeligom vystúpil na sneme strany Spolu, ktorej šéfuje Miroslav Kollár. Koncom týždňa rokoval s predsedom KDH Milanom Majerským a šéfkou Za ľudí Veronikou Remišovou. Majerský šiel na rokovania s ponukou pre dočasne povereného premiéra, no nie je jasné, čoho sa ponuka týkala.

Vylúčená nie je ani možnosť, že v OĽaNO ostane, no vzhľadom na rozdielny štýl politiky, ktorí s Igorom Matovičom majú a aj plány, ktoré už navonok avizujú, to nie je veľmi pravdepodobné. „Demokrati sú silní, keď sú spojení, nie rozštiepení,“ povedal Heger. „Nejde o to, kto si je s kým bližšie, lebo je príliš veľa v hre,“ dodal na margo spájania. Či sa prikloní na stranu KDH, alebo k Mikulášovi Dzurindovi Všetko sa rozhodne na sneme OĽaNO, ktorého dátum stále nie je známy. Konať by sa mal koncom januára.

KDH a Veronika Remišová (Za ľudí)

Aj predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová rieši, ako svoju stranu zachrániť. Andrej Kiska mal so stranou obrovské plány a premiérske ambície. Nakoniec sa len ledva dostali do parlamentu, počas volebného obdobia čelili rozkolu, ktorý skončil odchodom frakcie okolo Márie Kolíkovej a ich preferencie dosahujú okolo dvoch až troch percent. Za ľudí aktuálne rokujú s KDH a premiérom Hegerom a Remišová sa nebráni ani rokovaniach s OĽaNO, resp. časťou OĽaNO.

Koncom týždňa sa odohralo už spomínané rokovanie medzi Hegerom, KDH a Za ľudí. „Uvedomujeme si dôležitosť situácie a toho, že konzervatívno demokratický volič potrebuje jasnú ponuku KDH vždy poukazovalo na potrebu spájania a netrieštenia síl. Preto budeme pokračovať v rokovaní s odborníkmi a konzervatívnymi osobnosťami, aby sme nedopustili prepadnutie žiadneho hlasu,“ napísal Majerský po stretnutí.

Na druhej strane podpredseda Za ľudí Juraj Šeliga sa objavil na spoločných fotografiách s Dzurindom a Kollárom. Podľa informácií denníka Pravda Za ľudí neuvažuje o spojenectve s Dzurindom. Šeliga však vystúpil spolu Dzurindom a Hegerom aj na sneme Spolu. Zároveň uviedol, že by bolo dobré, ak by na Slovensku vzniklo niečo ako SDK.

Mikuláš Dzurinda a Miroslav Kollár (Spolu)

Dzurinda bol prvým menom, ktoré sa v kontexte spájania sa objavilo. Bývalý premiér hovorí o svojej vízii už niekoľko mesiacov, pričom sa nechystá byť lídrom ani hlavnou tvárou svojho projektu.O možnej novej strane hovoril ešte v septembri.

„Liberálno-konzervatívna formácia, normálna, nie hnedá, liberálno-konzervatívna alebo konzervatívno-liberálna má nepochybne na 25 – 26 percent vo voľbách. Tí ľudia nevymreli, čiže podľa môjho názoru, jednoznačne je tam šanca na dobrý výsledok,“ napísal na sociálnej sieti. Po páde vlády sa však situácia zmenila.

Dzurindom rokuje veľmi aktívne najmä v Miroslav Kollárom, šéfom strany Spolu. Ten v rozhovore pre Denník N uviedol, že Dzurinda zrejme preskočí zakladanie vlastnej strany, keďže ich tlačí čas a rovno sa spoja. Chcú byť pripravení na predčasné voľby pred letom tak a predloženie kandidátky už na jar. Kollár sa chystá rokovať aj s menšími stranami ako je šanca, ale aj Dobrá voľba, ktorá nedávno čelila kauze okolo Rudolfa Kusého, pre ktorú mu pozastavila členstvo, stiahol sa aj Tomáš Drucker.

Pavel Macko a Občianski demokrati Slovenska

Kollár rokuje aj s Pavlom Macko, šéfom ODS: Pavel Macko (Občianski demokrati Slovenska), ktorý pred časom stranu Spolu opustil kvôli rozdielnym prioritám. „Napriek tomu, že okolo spájania sa demokratických síl je veľký šum, nič podstatné sa nezmenilo. ODS – Občianski demokrati Slovenska pred Vianocami zverejnili výzvu na okrúhly demokratický stôl.

Foto: archív P. M. Pavol Macko Generál vo výslužbe Pavel Macko

Pri ňom by sme sa bavili hlavne o tom, čo je potrebné urobiť pre Slovensko, čo chceme ponúknuť občanom. Je potrebné prísť s takou ponukou, ktorá pozitívne osloví, doslova nadchne demokratického voliča a bude ho mobilizovať k účasti na voľbách. Zatiaľ však počúvam viac o tom, kto chce byť líder, kto bude určovať s kým pôjde s kým nepôjde, s kým sa oplatí baviť a s kým nie,“ povedal pre Pravdu s tým, že na nich výzvu aj vzhľadom na sviatky, nebola veľká odozva.

Po novom roku sa Macko stretol s Jánom Budajom, ktorý stojí na čele skupinky odídencov z OĽaNO združených v Občiansko-demokratickej platforme a čakajú ho ďalšie stretnutia. Pripustil, že možnosťou je aj to, že sa poberú do volieb aj samostatne. „Ak budeme mať dosť času a zoženieme prostriedky, zvážime aj možnosť samostatnej prezentácie strany, lebo málokto o nás vie. Sme presvedčení, že ODS majú pre Slovensko skutočne kvalitnú ponuku. Ale nechceme riskovať hlasy voličov a sme pripravení sa buď s niekým spojiť, byť súčasťou veľkej volebnej strany, alebo kandidovať na kandidátke iného subjektu. Rovnako sú naše dvere stále otvorené aj iným skupinám a stranám, aby kandidovali na našej spoločnej kandidátke,“ dodal s tým, že s Dzurindom sa naposledy stretol na sneme Spolu a na ďalšie rokovania ich bývalý premiér nepozval a ani ich nespomenul.

S Hegerom v kontakte nie je. Šéf ODS sa stretáva aj s europoslankyňou Luciou Ďuriš Nicholsonovou. „S pani Luciou Ďuriš-Nicholsonovou sme v kontakte, v decembri sme absolvovali intenzívne negociácie. Jej tím sa rozhodol zbierať podpisy. My toto plne rešpektujeme a želáme im, aby boli úspešní. Ale sme v stálom kontakte a ponuka ODS pre fúziu trvá,“ dodal.

Lucia Ďuriš Nicholsonová a jej nová strana

Europoslankyňa v stredu pre Pravdu potvrdila, že sa nakoniec rozhodla založiť vlastnú stranu, bude ju viesť, ale má ambíciu sa spájať. „Mám za sebou stretnutia s Mirom Kollárom, s Jánom Budajom aj s Mikulášom Dzurindom, s ktorými sme sa bavili o spájaní demokratických síl. Mám naplánované aj ďalšie stretnutia s ďalšími politikmi. Dialóg považujem za základ ďalšej spolupráce, nakoľko bude konkrétna a v akej forme budeme spolupracovať, ukáže čas,“ povedala. S Hegerom sa zatiaľ nestretla.

V jej tíme je aktuálne okolo 90 ľudí a na programe spolupracuje aj Martin Klus, ktorí zatiaľ členom nebude. Bývalý štátny tajomník rezortu zahraničných vecí za SaS priznal, že má viacero ponúk nielen od strán a vznikajúcich projektov na Slovensku, ale rozmýšľa aj nad pokračovaním kariéry v diplomacii. Ďuriš Nicholsonová bude v najbližších týždňoch predstavovať tváre strany, názov a ďalšie podrobnosti

Ján Budaj a Občiansko-demokratická platforma

Meno Jána Budaja takisto figuruje vo viacerých rokovaniach. Čo sa týka rozkolu v OĽaNO, Budaj patrí ku krídlu Eduarda Hegera. „Nenazval by som to rozkolom, myslím si, že v OĽANO je to permanentná situácia odrážajúca to, že hnutie má svoju vnútornú dynamiku,“ povedal Budaj s tým, že OĽaNO ani Matovič ešte nepovedali posledné slovo. Dočasne poverený minister životného prostredia je na čele skupinky desiatich poslancov, ktorí po páde vlády odišli z poslanckého klubu OĽaNO. Neskôr sa s k nim pridal aj Ján Mičovský a na tlačovkách spolu s nimi stáli aj Martin Klus a Juraj Šeliga.

Foto: TASR, Jakub Kotian Kristián Čekovský, Ján Budaj, OĽaNO, platforma Na snímke poslanci NR SR zľava Kristián Čekovský, Monika Kozelová a minister životného prostredia SR Ján Budaj.

Musia robiť politiku, nie PR

Čo hovorí na spájanie politológ z Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave Jozef Lenč? „Na jednej strane platí, že v politike je možné všetko. Dokonca aj spojenie, v ktorom sa stretnú politickí spojenci s tými, ktorých verejne urážajú. Lenže predstava, že by vznikol blok, v ktorom budú dvaja (až traja) bývalí premiéri, liberáli a konzervatívci, europoslanci a tí, ktorí z pozície liberálov chcú osloviť sociálnych demokratov a vidieckeho voliča, je naozaj za hranicou akejkoľvek predstavivosti a fantázie. Takže stručná odpoveď je, že šanca, že takýto blok vznikne, neexistuje,“ skonštatoval.

Ak by sa takýto blok „pozliepal“, bude mať podľa Lenča čo robiť, aby sa vôbec dožil volieb a nie ešte, aby konkuroval stranám Smer alebo Hlas. „Svedčí o tom už len to, že kým Smer a Hlas už pracujú na tom, aby vyhrali blížiace sa voľby, spomínaní lídri strán a straničiek sa len rozprávajú a hľadajú nejaké imaginárne prieniky,“ povedal politológ. Lídri a maličké politické strany by si mali uvedomiť dve veci.

„Po prvé, by si mali uvedomiť, ak sme opakovane nezaujímaví, ak opakovane prehrávame boj o voliča, nie je hanbou odísť a venovať sa tomu, v čom môžeme byť úspešnejší a prospešnejší. Po druhé, by sa mali viac venovať robeniu politiky – spájaniu, strategickému plánovaniu, oslovovaniu voličov – a nie PR propagácií v médiách, zverejňovaniu fotografií na sociálnych sieťach, kde a s kým sa stretli a vzbudzovaniu zbytočných nádejí. Toto rozhodne nepomáha v boji proti frustrácií a ani výkonu reálnej politiky,“ dodal Lenč.