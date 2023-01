Posledná šanca na záchranu. Kollár nepoľavuje, Matovič štrajkuje a Heger pomaly opúšťa OĽaNO

Loví medzi tými istými poslancami, ktorý pred mesiacom jeho vládu nepodporili. Zber podpisov na novú 76 neprebieha tak ľahko, ako si to dočasne poverený premiér Eduard Heger predstavoval. Zatiaľ má k dispozícii okolo 50 hlasov, ktoré mu však stačiť nebudú. Je to zrejme jeho posledný pokus predtým, než odíde z OĽaNO a než sa dohodne na termíne volieb.

Keď svoju ambíciu v pondelok 9. januára oznámil, hovoril o tom, že debata o novej väčšine v parlamente a o predčasných voľbách sa musí oddeliť. Rátal s podporou hnutia Sme rodina, no jeho líder Boris Kollár stále trvá na tom, že bez dohody na predčasných voľbách hlasy na podporu vlády nedodajú.

Heger o novej 76 a o rokovaniach s KDH, Za ľudí a ďalšími.

Strana SaS čaká na to, ako dopadne konflikt v OĽaNO a všetky rokovania sú pre nich zatiaľ len fantazírovaním. Na Hegera a jeho rozhodnutie však čakajú aj ďalší. Už totiž nie je žiadnym tajomstvom, že je z jeho mateského hnutia jednou nohou preč. Jeho odchod z OĽaNO je takmer istý. Rokuje s lídrami rôznych strán či vznikajúcich projektov na demokratickom fronte, ktorý sa snaží o ďalšie veľké spájanie. Zdá sa, že všetci sa už pripravujú na voľby.

Premiér ignoruje fakty, Matovičov podpis chýba

Dočasne poverený premiér sa síce tvári, že debata o zložení novej vlády sa dá od tej o predčasných volieb oddeliť, no zatiaľ to nevyzerá, že Sme rodina zo svojho stanoviska upustí. Podľa šéfa poslaneckého klubu Petra Pčolinského Sme rodina trvá na dohode na predčasných voľbách a následne si vie predstaviť dohodu na novej 76. Heger však tento fakt úspešne prehliada a podľa jeho slov s podpismi všetkých 17 poslancov z hnutia Smer rodina počíta. S Kollárom však bude ešte rokovať a bude sa ho snažiť presvedčiť, aby zmenil názor.

Igor Matovič a Eduard Heger

„Celá diskusia o novej 76 nabrala nesprávny smer,“ povedal Heger po rokovaniach s KDH a Za ľudí Zatiaľ získal len niečo vyše 50 podpisov, medzi ktorými sú poslanci OĽaNO, Občiansko-demokratickej platformy (ODP) Jána Budaja, členovia Za ľudí a niektorí nezaradení poslanci vrátane Jána Mičovského. Novú vládu podporil aj bývalý SaS-kár Martin Klus.

Rožky však opäť vystrčil aj líder OĽaNO Igor Matovič. Vo štvrtok kritizoval dočasne povereného ministra hospodárstva Karela Hirmana a odmietol byť súčasťou takej vlády, v ktorej bude aj náhradník Richarda Sulíka. Po výmene ministrov bol síce nadšený z „naslovovzatých odborníkov“, dnes hovorí o „grandióznom zlyhaní“ ministra hospodárstva pri zálohových platbách za energie. Týmto útokom sa Matovič definitívne dištancoval od krídla Eduarda Hegera.

Svedčí o tom aj to, že Heger doteraz nezískal Matovičov podpis. A ani ho to veľmi netrápi. „Však to je len jeden podpis,“ reagoval v relácii RTVS Sobotné dialógy a dodal, že mu chýba aj podpis Györgya Gyimesiho, ale podporu OĽaNO má. Ignorujúc situáciu okolo Sme rodina, obrátil svoju pozornosť na SaS. „Potrebujeme hlasy SaS. Už trikrát povalili vládu, je to pre nich zlé renomé,“ uviedol. Heger sa odvolal na slová liberálov, že pokiaľ Matovič odíde, podporia novú vládu. „Takže by to nemal byť problém,“ povedal.

Kto podporil Hegera? OĽaNO (35)

ODP (10)

nezaradení poslanci Ján Mičovský, Martin Klus a pravdepodobne Martin Čepček (3)

Za ľudí (3)

Heger chce osloviť aj nezaradených poslancov Katarínu Hatrákovú a Miroslava Kollára

Matovič a Gyimesi sa pod návrh zatiaľ nepodpísali

Heger nemá ani podporu Sme rodina (17)

Čím sa opäť dostávame k postoju SaS. Rokovania s liberálmi neboli takmer žiadne. SaS tvrdila, že s nimi nikto nerokuje a vlastne ani nevedia, s kým majú rokovať, Heger zas hovoril, že je v kontakte so Sulíkom. Liberáli poslali písomné stanovisko, keďže ich šéf je odcestovaný. Aj SaS-kári vinia Hirmana z nečinnosti pri riešení výsokych faktúr za elektrinu. „Problémy sa len prehĺbili tým, že v kľúčových chvíľach sa namiesto pomoci podnikateľom premiér Eduard Heger zaoberal zberom podpisov pod jeho bájnu 76,“ napísali. Heger sa naopak obhajuje, že 76 sa snaží dať dokopy práve preto, aby mohol doručiť pomoc ľuďom.

Hegerov odchod je takmer istý

Vyjadriť sa nechcel ani k podrobnostiam ohľadom vnútrostraníckej situácie. „Je dôležité, aby prebehla istá sebareflexia. Sú to procesy, ktoré bežia za zatvorenými dverami a ja tieto procesy nekomentujem. Je to nepoctivé, ak bude uzavretá, budem informovať občanov,“ povedal premiér. Heger aj Matovič však pripustili, že na 70 až 80 percent to vyzerá na to, že premiér OĽaNO opustí.

Igor Matovič a Eduard Heger (vpravo)

„Srdciarom OĽaNO chcem odkázať, že sa vôbec nehádame, a ak k rozdeleniu príde, tak s tým cieľom, aby sme boli popri sebe silnejší a aby sa po nasledujúcich voľbách nevrátila k moci mafia. Keď vyhrajú voľby a zmenia volebný systém, tak demokracia na Slovensku už nepokvitne,“ povedal Matovič v rozhovore pre Postoj. Seba pritom označil za bojovníka a Hegera za konsenzuálneho politika, ktorý má obrovskú trpezlivosť sedieť aj s „hadmi“. „Ja by som to bil, nemal by som tú trpezlivosť,“ dodal Matovič. Heger na to reagoval, že by ich neoznačoval za hadov, v politike sú to partneri, s ktorými musíte rokovať.

Jednou z možností, o ktorej sa v strane stále rozprávajú je aj možná výmena lídra. Aj keby odvolaný premiér vyzval Matoviča na súboj o post lídra hnutia, medzi členmi by zrejme nezískal väčšinovú podporu. „OĽaNO totiž nie je strana, je to podnikaľský projekt Igora Matoviča. On OĽaNO riadi ako svoju vlastnú firmu. Vo firme sa nepýtate svojich podriadených, či s niečím súhlasia alebo nie, vo firme rozhodujete, pretože je to vaše vlastníctvo,“ zhodnotil pre Pravdu politológ z Ekonomickej univerzity Radoslav Štefančík.

Matovič však neregistruje debaty o zmene lídra. O odchode z hnutia prvýkrát hovoril dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď, no a k Hegerovmu krídlu možno pridať aj Jána Budaja, ktorého poslanci združení v ODP po páde vlády odišli z poslaneckého klubu OĽaNO. Predseda klubu Michal Šipoš sa nevedel vyjadriť, na koho strane vlastne je.

Posledný pokus o záchranu

Hľadanie novej 76 je posledným pokusom Hegera o záchranu vlády. A keďže je jednou nohou preč z OĽaNO, rozbehol aj rokovania o možnej spolupráci s niekoľkými menšími stranami, ale aj s Mikulášom Dzurindom. „Nejde o to, kto si je s kým bližšie, lebo je príliš veľa v hre,“ odpovedal na otázku, či má bližšie ku KDH alebo k Dzurindovi. „Pre mňa je dôležité nastaviť spoluprácu a jednotu a toto je prvoradé. Určite nejaké prestupy a podobne, to je kontraproduktívne. To my v demokratickej spoločnosti nepotrebujeme,“ uviedol.

„Ide mi o to, aby sme vybudovali jednota medzi týmito subjektami. Vidíme, demokrati doplácajú na to, že sa medzi sebou požierajú. Koncovka bude závisieť od dohody. Je dôležité, aby sme zabránili tomu, čo sa stalo v roku 2012. Musíme zabrániť spoločne návratu Roberta Fica a jeho dvojčaťa Petra Pelelgriniho,“ dodal Heger.

Kto s kým rokuje? Miroslav Kollár (Spolu) a Mikuláš Dzurinda sa zrejme spoja, šéf Spolu chce rokovať aj s ďalšmi menšími stranami

Heger rokuje s KDH a Za ľudí, ale aj s Dzurindom či Alianciou

Lucia Ďuriš Nicholsonová vytvorila vlastnú stranu a rokovala už s Dzurindom, Jánom Budaj a Miroslavom Kollárom

rokovania rozbehol aj šéf SNS Andrej Danko, ktorý bude rokovať s predsedami extrémistických strán ako je Slovenský Patriot či Národná koalícia/Nezávislí kandidáti, no jeho víziou je založiť národný blok so Smerom a Hlasom po vzore Viktora Orbána

O vytvorenie akéhosi demokratického bloku sa snaží aj Miroslav Kollár, šéf strany Spolu, ktorý v rozhovore pre Denník N uviedol, že Dzurinda zrejme nevytvorí svoju stranu samostatne, ale spojí sa s jeho stranou. Kvôli pádu vlády nie je čas na to formovať ďalší subjekt. Do rokovaní je zapojené už spomínané KDH, šéfka Za ľudí Veronika Remišová, Ján Budaj a jeho poslanci v ODP a ďalšie menšie strany vrátane Občianskych demokratov Pavla Macka. Heger uviedol, že rokoval aj s maďarskou Alianciou.

Matovič nepovažuje potenciálnu volebnú koalícia v zložení KDH a Heger za konkurenciu. „Nech sa tam pomojkajú s Edom dokopy, lebo viem, že v tom prípade 4-percentná podpora KDH reálne neprepadne. A ja budem môcť úprimne robiť, čo cítim,“ povedal. Založenie vlastnej strany pre Pravdu potvrdila aj europoslankyňa a bývalá dvojka strany SaS Lucia Ďuriš Nicholsonová. „To, že zakladáme stranu ešte neznamená, že do volieb pôjdeme samostatne. Chceme sa spájať,“ povedala. Demokratické spektrum tak čaká, ako dopadne situácia v OĽaNO a ako sa Heger po jeho prípadnom odchode rozhodne.