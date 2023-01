Gyimesi novú 76 nepodporí: Heger a Matovič vidia svet aj OĽaNO inak, predčasné voľby sú realitou

Zároveň sa ospravelnil za Hegerove výroky na adresu podnikateľov. „Podnikatelia za to nemôžu, je to chyba ministra hospodárstva a vlády Slovenskej republiky,“ uviedol.

Gyimesi sa pod novú 76 zatiaľ nepodpíše

Pod návrh sa nepodpíšem

Gyimesi sa pod návrh zatiaľ nepodpísal preto, lebo nevie, pod čo by sa vlastne podpisoval. Podľa jeho slov premiér zatiaľ nemá rátať s jeho hlasom. „Nechcem dávať bianco šek pánovi premiérovi, keďže neviem, kto v tej vláde bude sedieť,“ povedal Gyimesi v diskusnej relácii TA3. „Neviem, kto budú ministri a neviem, aký bude mať tá vláda program,“ povedal novinárom.

Čítajte viac Posledná šanca na záchranu. Kollár nepoľavuje, Matovič štrajkuje a Heger pomaly opúšťa OĽaNO

Potvrdil aj to, že Heger ho zatiaľ osobne o tento podpis ani nepožiadal. Podľa Gyimesiho je politologický nezmysel, že by vznikla nová vláda z tých ľudí, ktorých vládu v decembri poslanci odvolali. Zároveň uviedol aj svoje podmienky. Jednou z nich je aj zmena zákona o postavení národnostných menšín.

Poslanec NR SR a bývalý premiér a exminister financií Igor Matovič (OĽaNO) by chcel dať symbolicky posledný podpis, ktorý poverený premiér Eduard Heger (OĽaNO) potrebuje na vznik novej 76-ku. Ako povedal v diskusnej relácii TV Markíza Na telo s Michalom Kovačičom, chce si užiť pocit byť posledný, keďže i vo voľbách vždy kandiduje z posledného miesta. Dodal, že Hegerovi pri zbere podpisov drží palce, pretože považuje za dôležité zabrániť návratu mafie k moci.

Čo sa týka personálnych požiadaviek, Gyimesi má problém s ministrom zahraničných vecí Rastislavom Káčerojm. „Ale nemyslím si, že kvôli jednému podpisu by ho z vlády sťahovali,“ uviedol.

Foto: TASR/AP, Jakub Kotian Igor Matovič, György Gyimesi, NR SR Minister financií SR Igor Matovič a poslanec NR SR György Gyimesi (obaja OĽaNO) sa tešia po schválení protiinflačného balíka na pomoc rodinám z dielne ministra financií na 65. schôdzi parlamentu v Bratislave v utorok 24. mája 2022.

„Slovensko speje k predčasným voľbám. Toto je realita, ktorú si musíme uvedomiť. Tu žiadna nová 76 do februára 2024 podľa môjho názoru nebude,“ doplnil Gyimesi s tým, že aj líder Sme rodina podmieňuje svoju podporu predčasnými voľbami. Osobne si nemyslí, že sa Heger dohodne s SaS.

Jediným čistým východiskom z krízy sú predčasné voľby, tvrdí Tomáš Valášek (PS)

Svoj podpis Hegerovi nedal a ani nedá ani nezaradený poslanec Tomáš Valášek (PS). Nová 76 podľa neho nie je riešením. „Jediným čistým riešením tejto krízy sú predčasné voľby,“ povedal s tým, že nie je problém vyzbierať novú 76, ale to, že v nej bude tá istá sada osobností. Valášek považuje spor v OĽaNO za nedôstojný a neoddeliteľný. Denisa Saková z mimoparlamentného Hlasu-SD skonštatovala, že „Slovensko prežíva obrovskú krízu“ a potrebuje predčasné voľby, aby malo vládu, ktorá začne riešiť problémy v krajine.

Heger a Matovič idú iným smerom

Podľa Gyimesiho v hnutí OĽANO nie je spor, no je možné, že do volieb pôjdu samostatne, keďže ným smerom by sa chcel uberať Igor Matovič a iným Heger. „Ich videnie sveta a videnie polohy OĽaNO v nasledujúcom období je diametrálne odlišné. To môže spôosbiť to, že sa rozdelia, ale netvrdím na 100 percent, že sa to stane,“ uviedol s tým, že Hegera nepovažuje za konzervatívneho politika. „Sám hovorí, že ak by spravil nový projekt, tak by bol stredový. Čiže liberálny,“ uviedol.

Heger o novej 76 a rokovaniach s KDH

Ak sa strana podľa jeho slov rozdelí na dve vetvy, tak to bude mať za cieľ to, aby volič, ktorému prekáža Matovič, mohol voliť Hegera a naopak. „Hnutie OĽaNO bez Matoviča na čele nedosiahne ani brány parlamentu,“ skonštatoval.

Zároveň však nevie povedať, kto je v koho frakcii. „Neviem vám povedať, kto je v Hegerovej frakcii, pretože sme sa o tom na klube nerozprávali. Sú výrazné osobnosti, o ktorých vieme, že stoja na strane Igora Matoviča, sú niektorí poslanci, o ktorých vieme, že by šli s Hegerom, ale neviem koľko ich je ani ktorí to budú,“ dodal.

Gyimesi sa zúčastní referenda

Diskutujúci sa dotkli aj témy blížiaceho sa referenda. Saková vyzvala ľudí, aby sa ho zúčastnili. Referenda sa Gyimesi zúčastní. Ako dodal, v tejto dobe je však už zbytočné, pretože Slovensko speje k predčasným voľbám. Peniaze, ktoré budú na referendum vynaložené, sa mohli podľa neho využiť napríklad v zdravotníctve.

Slovensko prežíva podľa Sakovej obrovskú krízu, vyzýva na referendum

Čo sa týka cien energií, podľa Valáška sa situácia s cenami energií mala riešiť už dávno. V prípade, ak dočasne poverený minister hospodárstva Karel Hirman nekonal, mal premiér poveriť riešením situácie niekoho iného. Saková povedala, že v tomto smere zaspala vláda. Gyimesi to označil za zlyhanie šéfa rezortu hospodárstva.

Saková v závere diskusie povedala, že prezidentské voľby na Slovensku sú ešte ďaleko, najradšej by však bola, keby strana Hlas-SD postavila do volieb vlastného kandidáta. Nemyslí si, že by ním bol predseda strany Peter Pellegrini. Valášek verí v opätovnú kandidatúru prezidentky Zuzany Čaputovej. Vie si predstaviť aj podporu bývalého ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka. Naopak Gyimesi by Korčoka nepodporil.