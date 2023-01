Kto môže za úmrtia cez pandémiu? Štát sa bráni proti kritickej štúdii platenej Pentou

Matematik Kollár: Autori štúdie sú zrejme naivní

Podľa matematika Richarda Kollára je prístup autorov v istom zmysle veľmi naivný. Čo podľa neho neberú autori do úvahy, je kvalita zdravotníckeho systému a zdravotný stav obyvateľstva. „To, aký je podiel pacientov s kardiovasku­lárnymi ochoreniami a cukrovky do veľkej miery mohlo určiť to, aké veľké boli ohrozené skupiny,“ podotkol.

Je presvedčený, že je nešťastné viniť z toho aktuálnu vládu. Ich najväčšími zlyhaniami podľa neho boli neefektívne opatrenia a koaliční politici pokazili komunikáciu vo vakcinácii. „Keď máme veľa cukrovkárov a kardiovaskulárnych ochorení, tak sa nečudujme, že nás pandémia takto zasiahla,“ dodal. Tretia otázka sa týka toho, aká bola nadúmrtnosť na Slovensku v porovnaní s nadúmrtnosťou referenčných krajín Európskej únie a koľko životov mohlo na Slovensku byť potenciálne zachránených, ak by vláda zaviedla protipandemické opatrenia charakteristické pre zvolenú referenčnú krajinu, respektíve skupinu krajín.

Výrazné nadúmrtia boli podľa Kollára spozorované pri kardiovaskulárnych ochoreniach a cukrovke. V roku 2021 boli v slovenských nemocniciach pacienti najčastejšie hospitalizovaní s chorobami obehovej sústavy, s nádorovými ochoreniami a chorobami dýchacej sústavy. Kollár tvrdí, že autori štúdie si odporujú, pretože sa nepozreli na to, aký je v tých krajinách, s ktorými Slovensko porovnávajú, výskyt diabetu či srdcovo-cievnych ochorení. „Vyzerá to skôr, že to bol rozhodujúci faktor pri počte nadúmrtí,“ dodal.

Drastické protipandemické opatrenia mali podľa neho len odkladný charakter. „Z toho hľadiska sme mohli viac zaočkovať populáciu, v práci majú pravdu v tom, keď nízku zaočkovanosť uvádzajú ako jeden z kľúčových faktorov. Slovensku sa nepodarilo odkomunikovať očkovaciu kampaň a to priamo vplývalo na úmrtnosť. Očkovanie mohlo ľudí zachrániť,“ ozrejmil Kollár.

„Viacerí vrcholoví politici odmietli očkovanie verejne podporiť, naopak, populisticky sa viezli na vlne antivaxerov a dezinformácií,“ uvádza ďalej štúdia. Pripomína tiež, ako Matovič a Krajčí v tomto období, teda vo februári 2021, utajene zorganizovali nákup neschválenej vakcíny Sputnik, čím vznikol ďalší politický spor vo vláde. „Výsledkom bola nedôvera ľudí v očkovanie,“ píšu autori štúdie. Druhý faktor, ktorý opatrenia majú, je to, že rozkladajú infekciu a záťaž zdravotníctva v čase. „Štúdie z veľkej Británie dokazujú, že záťaž zdravotníctva spôsobuje pomerne veľa úmrtí. Tie sú však len v súvislosti s covidom, nemusia byť priamo na covid, ale spôsobuje to ten nápor,“ zdôraznil. Kollár však priznáva, že sa to na Slovensku nepodarilo. „Nedokázali sme zabrániť náporu na nemocnice. Ak sme tomu chceli zabrániť, mali sme prijať prísnejšie opatrenia,“ skonštatoval Kollár.

Podotkol však, že problémom opatrení boli ekonomicky neefektívne kroky a reštrikcie neboli cielené na rizikové skupiny. „Za tie peniaze sme mohli zabezpečiť lepšiu ochranu chronických pacientov,“ ozrejmil. Plošne nastavené a drahé opatrenia nedokázali spraviť žiadnu principiálnu zmenu, a to podľa neho v práci nepomenúvajú.