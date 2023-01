Záborská: Vzťah KÚ a OĽaNO je stabilný. Návrat do KDH si neviem predstaviť

„Nemyslím si, že v klube OĽaNO majú o prípadnom delení jasno,“ hovorí v rozhovore poslankyňa OĽaNO, bývalá europoslankyňa a predsedníčka strany Kresťanská únia Anna Záborská. Je to podľa nej záležitosť inej politickej strany. „OĽaNO nie je Kresťanská únia a Kresťanská únia nie je OĽaNO,“ zdôrazňuje. Spájaniu kresťansko-konzervatívnych politických síl sa však nebráni. „Skôr by som preferovala tradičné koaličné zoskupenie, ktoré by na vstup do parlamentu potrebovalo sedem percent,“ hovorí Záborská a vysvetľuje, ako si rokovanie o spájaní predstavuje.

VIDEO: Heger o novej 76 a o rokovaniach s KDH, Za ľudí a ďalšími.

Heger o novej 76 a o rokovaniach s KDH, Za ľudí a ďalšími.

Ste informovaná o snahách premiéra Eduarda Hegera o získanie 76 poslancov, ktorí by ho podporovali? Vy ste sa už podpísali?

Samozrejme som bola na tom poslaneckom klube, kde sa o tom diskutovalo. Svoj podpis som ale ešte nedala, pretože ten hárok sa ku mne nedostal, a potom som už odcestovala z Bratislavy. Nebola teda na to príležitosť, ale podpísala by som to bez akýchkoľvek problémov.

Nebolo by lepšie dohodnúť sa na ústavnom zákone o skrátení volebného obdobia a termíne predčasných volieb, ako to napokon žiada aj prezidentka? Vy by ste takýto ústavný zákon podporili?

Ja som za stabilný parlamentný systém. Ten je stabilný, ak platí ústava v podobe, v ktorej toto volebné obdobie začalo. Tie zmeny nepovažujem za šťastné. Názory politických strán či prezidentky môžu byť rôzne, ale vidíme, že nie sú jednotné. Mali by sme do budúcnosti rozmýšľať, čo treba zmeniť. Musí na tom byť ale široký konsenzus a tá diskusia by sa nemala viesť pod tlakom.

Čítajte viac Heger sa so Sulíkom nestretol. Dočasný premiér bude rokovať s tými, čo ho odvolali

Takže ani sobotňajšieho referenda sa nezúčastníte?

Nie. Ja ho nepodporujem. Referendum je dôležitý inštitút, ale na rozdiel od parlamentných volieb je len v kategóriách áno a nie. Veľakrát sa už ukázalo, že referendum krajinu rozdelilo. Napríklad referendá v Kurdistane či v Turecku, ktorých výsledky boli veľmi tesné. Vždy tak vznikne časť ľudí, ktorí sú víťazi a ktorí porazení. To zanecháva v spoločnosti negatívny pocit. Občania by tiež mali mať dostatok informácií, podľa ktorých sa budú rozhodovať. Nemyslím si ale, že toto je súčasný prípad Slovenska. Prinesie to viac nestability ako stability.

Ani táto vláda ale neukazuje veľa stability a funkčnosti. Aké vidíte možnosti na riešenie tejto aktuálnej situácie?

Uvidíme, či sa Hegerovi podarí získať podporu 76 poslancov a či to bude stabilnejšie. Treba hovoriť o možných predčasných voľbách, ale treba si uvedomiť, že je len rok do konca volebného obdobia, pričom štandardne už pol roka pred voľbami končia aj koaličné dohody. Nič by sa teda v tomto štáte nestalo, keby boli voľby v riadnom termíne.

Čítajte viac Čakanie na Hegera. Demokrati sa delia do troch línií

Ste prvá podpredsedníčka zdravotníckeho výboru v parlamente. Ako sa táto situácia s vládou v demisii prejavuje pri zdravotníckych materiáloch? Nie sú tam nejaké zastavené materiály?

Je to určite zložitejšie než predtým, keď mala koalícia jasnú väčšinu. Už aj po páde vlády sme ale dokázali prijať veľmi dôležitý a užitočný zákon o zdravotných poisťovniach a poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Prijali sa aj viaceré pozmeňovacie návrhy a parlamentom tento zákon prešiel veľkou väčšinou. V týchto odborných otázkach by sa nemalo politikárčiť, pretože tieto majú priamy dosah na veľmi dôležitý sektor. Nájdu sa teda ľudia, ktorí aj napriek politickému tričku vedia podporiť dobrú vec a urobiť výbor uznášaniaschopný.

Čítajte viac Nicholsonová prezradila názov strany, je netradičný: Mám po krk politických skratiek

Hovorí sa, že odchod premiéra Eduarda Hegera z OĽaNO je už takmer istá vec, podobne to vyzerá aj s Občiansko-demokratickou platformou okolo ministra životného prostredia Jána Budaja či poslancom Györgyom Gyimesim. Ako vnímate situáciu medzi poslancami hnutia OĽaNO?

Je to záležitosť inej politickej strany. OĽaNO nie je Kresťanská únia a Kresťanská únia nie je OĽaNO. Preto sa ani necítim kompetentná komentovať vnútorné záležitosti OĽaNO. Kresťanská únia ale, samozrejme, tieto procesy so záujmom sleduje.

Takže vy z KÚ nemáte obavy z možného rozpadu hnutia OĽaNO?

Keď sme sa ako Kresťanská únia dohadovali o našom spoločnom fungovaní s OĽaNO, nastavili sme si isté pravidlá. Vzťah KÚ a OĽaNO ostáva stabilný a funguje, ako sme sa ešte pred ostatnými parlamentnými voľbami dohodli. Kresťanská únia je súčasťou parlamentného klubu OĽaNO. Pred každou schôdzou si ako KÚ povieme, aký názor na predložené zákony máme a potom sa zúčastníme na rokovaniach klubu OĽaNO, kde sa dohodne postup celého klubu OĽaNO. Pozeráme sa preto hlavne na to, ako celé to dianie v OĽaNO ovplyvňuje konzervatívne politické spektrum.

Čítajte viac Gyimesi novú 76 nepodporí: Heger a Matovič vidia svet aj OĽaNO inak, predčasné voľby sú realitou

V tomto ohľade máte nejaké obavy?

Našou hlavnou zásadou od vstupu KÚ do politiky je spolupráca všetkých kresťanských politických síl. Vnímam to teda aj z pohľadu hodnotového voliča, ktorý by mal možnosť na kandidátke nájsť ľudí a stranu, ktorá reprezentuje jeho myšlienky. Ako nešťastné by som v súvislosti s avizovaným odchodom premiéra Hegera považovala, ak by malo dôjsť aj k deleniu konzervatívnych síl v OĽaNO. To vnímam ako negatívne. Nezapájam sa však do týchto debát, pretože OĽaNO skutočne považujem za inú politickú stranu.

Nedelí sa OĽaNO skôr na konzervatívny a liberálny tábor? Na čej strane stojí Kresťanská únia? Za lídrom hnutia Igorom Matovičom alebo premiérom Hegerom?

Na verejnosti prezentovali možné pohyby v hnutí OĽaNO asi títo dvaja ľudia. Ja zatiaľ vnímam len to. Nemyslím si, že v klube OĽaNO majú o prípadnom delení jasno. Dokonca si nemyslím, že ani títo dvaja v tom majú jasno.

Ste si istá, že Kresťanská únia bude v najbližších voľbách opäť na spoločnej kandidátke s OĽaNO?

Táto otázka je dôležitá, ale v slovenskej politike často staviame dom od strechy. Potom sa divíme, že zle dopadne. Nechcela by som preto v tejto chvíli hovoriť o stranách, ale o spoločných hodnotách. Tie sú naozaj dôležité a voličovi povedia, za čím stojíme a prečo by nás mal podporovať. Tieto hodnoty by mali byť základom každého zoskupenia. Aj v OĽaNO vidíme kresťansko-konzervatívne hodnoty, aj v KDH, ale nechcem, aby sme začali tento dom stavať od strechy. Hovorme teda o tom, čo vieme voličom ponúknuť a až potom pomenúvajme strany.

Je aj KÚ súčasťou rokovaní o spájaní sa s KDH, OĽaNO a so Za ľudí?

Oficiálnych diskusií sa nezúčastňujeme. Prebiehajú zatiaľ len kuloárne diskusie počas celého volebného obdobia. Keď sme videli, koľko kresťanských hlasov prepadlo v roku 2020, povedali sme si, že celé volebné obdobie venujeme tomu, aby sa to v ďalších voľbách nezopakovalo. Sme teda otvorení diskusii s každým, ale zatiaľ sme do žiadnych oficiálnych rokovaní zapojení neboli.

Ako sa vlastne Kresťanskej únii ako politickej strane darí?

Niektorí ľudia sa k našej politickej strane za to obdobie aj pridali. Aj niektorí známejší. Bez toho to nejde. Máme jasnú ideu a pridávajú sa tak k nám ľudia, ktorí chcú túto ideu reprezentovať a napĺňať. Bolo by ale ešte zavčasu hovoriť mená, keďže od nich na to nemám ani súhlas. Títo ľudia sa však aj sami zviditeľnia.

Viete si predstaviť, že by Kresťanská únia zanikla a vy by ste sa vrátili do KDH?

Nie, to si neviem predstaviť. Aby to malo zmysel, medzi všetkými stranami by mal byť partnerský vzťah. Všade sú ľudia, ktorí prejavujú výhrady voči niekomu z inej strany. Keď sa to všetko pospája pod jedno zoskupenie alebo do jednej politickej strany, výsledok nemusí byť vôbec dobrý.

Akú formu spolupráce by ste si teda v KÚ predstavovali?

Skôr by som preferovala tradičné koaličné zoskupenie, ktoré by na vstup do parlamentu potrebovalo sedem percent.

Čítajte viac Šipoš: Ak Heger nezoženie novú 76ku, nasledovať budú predčasné voľby

Kto je v súčasnosti lídrom kresťansko-konzervatívnej scé­ny?

Keby sme toto pomenovali, bol by to začiatok nedôvery v týchto rokovaniach. Nemôže nám ísť o ľudí, alebo politické strany. Musí nám ísť o to, čo chceme vo voľbách ponúknuť voličovi. Potom uvidíme, kto to bude a na kom sa dohodneme. Ak začneme tým, kto by mal byť líder, bude to začiatok nášho konca. Kresťansko-konzervatívnemu spektru by mali byť výstrahou posledné francúzske prezidentské voľby. Kým prezident Emmanuel Macron okolo seba sústredil liberálne sily, Jean-Luc Melanchon dal dokopy sociálno-demokratické a komunistické sily, ale za kresťansko-demokratickú pravicu kandidovalo asi päť strán, ktoré skončili s fiaskom. Keď sa však spočítali percentá ich podpory, v spoločnom zoskupení mohli kresťanskí demokrati skončiť druhí, či dokonca prví. Bola by som veľmi nerada, keby takto skončila po najbližších voľbách aj slovenská konzervatívna politická scéna.

Čo nás čaká v najbližších mesiacoch? Podarí sa Slovensku vyhnúť veľkej politickej neistote?

Ako hovorí Sväté písmo: Nepoznáme ani dňa, ani hodiny. Neviem, kedy ma zavolajú do Bratislavy na rokovania. Aj obsahy rokovaní sú v tejto chvíli len veľmi ťažko definovateľné. Sú to zatiaľ len náznaky. Osobne by som bola rada, ak by prevládla dobrá vôľa a nerobili sme v hlavách voličov zmätky. Mali by sme v rámci existujúcej koalície voličom ponúknuť dva prúdy a tieto jasne zadefinovať. Aby sa ľudia nemuseli obávať, že poslanca, ktorý napríklad obsadí ministerské miesto, nahradí poslanec s úplne inými postojmi.