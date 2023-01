Hegerov plán sa rúca. SaS podporí predčasné voľby v septembri: Hľadanie novej 76 je strata času

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) nemá s Eduardom Hegerom momentálne o čom rokovať, keďže novú väčšinu nie sú ochotní podporiť ani všetci poslanci OĽaNO a ani hnutie Sme rodina. Aj z toho dôvodu podporuje ako kompromisné riešenie predčasné voľby v septembri. Odvolaný premiér mal vystúpiť na klube SaS, Sulík si to rozmyslel.

Diskusiu o novej väčšine odmietajú. „Toto je jasný postoj poslaneckého klubu SaS. Boli sme pripravení rokovať, avšak doteraz nevieme, kto je skutočným lídrom OĽaNO. Navyše, stále hrozí, že Eduard Heger odíde z OĽaNO a nebude mať nielen silu, ale s inou stranou ani legitimitu skladať novú vládu,“ uviedol predseda SaS Richard Sulík.

Hľadanie 76 je chiméra

Seriózna diskusia podľa neho nemá zmysel tiež preto, že jednotná nie je ani samotná koalícia. „Je to práve Sme rodina s Borisom Kollárom, ktorí odmietajú podporiť novú 76-ku. V takejto absurdnej situácii sa preto Eduard Heger v prvom rade musí obrátiť na Igora Matoviča a vlastných partnerov, ktorí mu podkopávajú nohy,“ dodal Sulík.

Čítajte viac Heger sa so Sulíkom nestretol. Dočasný premiér bude rokovať s tými, čo ho odvolali

Podľa strany SaS je taká 76, ktorú by akceptovala aj prezidentka, chiméra a jej hľadanie je strata času. Preto je namieste začať sa vážne zaoberať predčasnými voľbami. „Diskusia o predčasných voľbách je v tejto situácii absolútne legitímna. Karty by mali byť rozdané nanovo a jednotlivé strany by mali dostať možnosť opätovne zabojovať o dôveru voličov. Podpora 76-ky s tými istými ľuďmi a Igorom Matovičom ako šéfom OĽANO je len a len podceňovanie schopnosti občanov správne sa rozhodnúť,“ doplnil podpredseda SaS Branislav Gröhling.

Stretnutie s Hegerom si Sulík rozmyslel

Dočasne poverený premiér Heger adresoval včera poslancom za SaS cez sociálnu sieť výzvu, aby podporili novú 76. Pôvodne sa chcel liberálom prihovoriť osobne a predsedu SaS Richarda Sulíka požiadal o možnosť vystúpiť na zasadnutí ich poslaneckého klubu. Sulík s tým podľa Hegera v nedeľu súhlasil, no v pondelok ho požiadal, aby nechodil.

„Nerozumiem tejto premenlivosti názorov Richarda Sulíka. Pod jeho dirigentskou taktovkou padli tri demokratické vlády. To, čo vidím teraz, žiaľ, je kamikadze jazda s celou SaS aj touto krajinou,“ komentoval Heger. Podotkol, že niektorí poslanci za SaS mu už avizovali, že sa podpore novej 76-ky nebránia.

Poverený premiér apeloval na poslancov za SaS, aby podporili novú väčšinu v parlamente, a tým aj dokončenie rozbehnutých reforiem. „Koncom roka sme spoločne schválili rozpočet pomoci ľuďom. Ťažká práca sa týmto ale neskončila. Peniaze je potrebné dostať k ľuďom – nie vybraným, ako tomu bývalo zvykom, pomoc potrebujú všetci,“ napísal Heger.

Podľa svojich slov si nevie a ani nechce predstaviť, že dnes by o týchto investíciach mala rozhodovať družina okolo Roberta Fica (Smer) a Petra Pellegriniho (Hlas). „Tá družina, o ktorej dnes desiatky ľudí vypovedajú, ako kradli. Chcem veriť, že tohto scenára si bol vedomý aj Richard Sulík, preto za mnou hneď deň po vyslovení nedôvery prišiel s ponukou novej 76-ky,“ podčiarkol Heger.