SaS sa do parlamentu už nedostane, tvrdí Matovič

Predseda hnutia OĽaNO a poslanec Igor Matovič reagoval na kroky strany SaS nepodporiť rokovania o novej 76-tke a naopak podporiť ako kompromisné riešenie konanie predčasných volieb v septembri. Podľa Matoviča sa SaS už do parlamentu nedostane.

Matovič na facebooku vymenoval kroky šéfa liberálov Richarda Sulíka za posledné obdobie, ktoré okrem iného viedli k jeho odchodu z postu ministra financií. „V lete žiadal rekonštrukciu vlády. Nevydalo. SaS odišla a hneď sľúbil, že budú konštruktívnou opozíciou … ale na prvej schôdzi spustil s mafošmi z červeného a ružovučkého Smeru blokovanie parlamentu,“ začal vyratúvať Matovič.

Podľa Matoviča Sulík ďalej „sľúbil, že nebudú odvolávať ministrov a v žiadnom prípade nie premiéra … napokon vládu odvolal a vôbec mu pri tom nesmrdeli hlasy mafošov, fašounov a evidentne kúpených poslancov. Potom sľúbil Edovi podporu novej vlády s tým, že za to SaS nič nechce, lebo im predsa išlo len o moju hlavu … aj to už neplatí. Dušoval sa, že predčasné voľby v žiadnom prípade nechce … a to už neplatí tiež. Nuž veru zásadový človek,“ napísal Matovič.

Podľa šéfa hnutia obyčajných Sulík dostal strach z toho, že si Eduard Heger s Jaroslavom Naďom založia stredoliberálnu stranu a tak „by stranu profesionálneho povaľača vlád už málokto volil.“ Matovič tvrdí, že si Sulík našiel výsledky prieskumu, ktorý zverejní vo štvrtok televízia JOJ a z ktorého má vyplynúť, že podpora SaS po viac ako pol roku prvýkrát stúpne.

Podľa Matoviča to však Sulíkovi nepomôže a predpovedá, že sa jeho strana do parlamentu už nedostane. „Racionálny liberálny volič už nedá hlas strane, ktorá by opäť aj štvrtú vládu povalila. Bude mať na výber zodpovednejšie možnosti,“ uzavrel svoj status Matovič.