Hegerove plány narazili na SaS. Začínajú sa rokovania lídrov pôvodného štvorlístka, ideme do predčasných volieb

Jeho plány boli smelé, no hra sa skončila. Odvolaný premiér Eduard Heger začiatkom januára veľkolepo oznámil, že hľadá podpisy na novú 76 tak, aby dovládla až do termínu riadnych volieb. Ignoroval pritom požiadavku lídra hnutia Sme rodina Borisa Kollára, ktorý ihneď po páde vlády označil predčasné voľby za jediné východisko. Hľadanie a skladanie novej vlády z poslancov, ktorí ju položili, označil za chaos a psychiatriu. Po stanovisku strany SaS však Hegerove snahy o vytvorenie novej vlády definitívne stroskotali. Porážku priznal aj Heger, začínajú sa tak rokovania o predčasných voľbách.

„Diskusiu o novej väčšine odmietame,“ uviedli liberáli jasne v stanovisku. S Hegerom už nemajú o čom rokovať, keďže podľa nich novú väčšinu nie sú ochotní podporiť ani všetci poslanci OĽaNO, ani hnutia Sme rodina.

„Aj z tohto dôvodu podporujeme ako kompromisné riešenie predčasné voľby v septembri,“ pokračovali. Líder SaS Richard Sulík dodal, že boli pripravení rokovať, no doteraz nevedia, kto je skutočným lídrom OĽaNO. Podľa liberálov je taká 76, ktorú by akceptovala aj prezidentka, chimérou a jej hľadanie je strata času.

Heger priznal porážku

Porážku v reakcii na rozhodnutie liberálov priznal aj Heger. Všetky snahy o vznik novej 76 považuje za uzavreté. „Na zajtra pozvem zástupcov OĽaNO, Za ľudí, Sme rodina a SaS na rokovanie o termíne predčasných volieb. Aktuálne sa ako najreálnejší javí jesenný termín,“ dodal Heger. Boris Kollár zopakoval, že je za júnový termín volieb, no je ochotný pristúpiť aj na september.

„Sme rodina podporuje júnové voľby, aby sme vyviedli krajinu von z krízy a konečne mohla prísť vláda, ktorá bude mať plné kompetencie a bude mať dôveru občanov, ale sme ochotní pristúpiť na kompromis, že by to mohol byť september, ak sa väčšinoví partneri dohodnú,“ povedal. Predseda Sme rodina sa zároveň rozpráva s lídrami všetkých parlamentných politických strán o prijatí ústavného zákona a skrátení volebného obdobia. Lídrov zároveň požiadal, aby rokovania viedli dôstojne a nerobili z toho cirkus.

Najmenšia strana Za ľudí označila SaS za nepoužiteľného partnera s hlbokou stopou deštrukcie. „Edovi patrí vďaka za to, že sa o to aspoň pokúsil,“ uviedla strana. Podpredseda Za ľudí Juraj Šeliga pritom ešte začiatkom januára hovoril, že v rokovaniach nie sú ďaleko od novej 76.

Otázkou tak teraz nie je to, či budú predčasné voľby, ale kedy. Opozičná strana Smer a nezaradení poslanci združení v stranách Hlas, ĽS NS a Republika vrátane Kollára sú za skorší júnový termín. SaS, Heger, a teda aj OĽaNO, spolu s nezaradenými poslancami Miroslavom Kollárom (Spolu) a Martinom Klusom hovoria o septembri.

Hľadá sa termín predčasných volieb

Rokovania o termíne predčasných volieb sa začnú v stredu. Ak sa štyri bývalé koaličné strany dohodnú na skrátení volebného obdobia a urobia spoločné vyhlásenie, tak by mohli podľa Kollára dovládnuť do predčasných volieb v aktuálnom zložení. „V prípade, že neprijmeme ústavný zákon, všetko padá a opozícia môže zabudnúť na predčasné voľby,“ poznamenal šéf Sme rodina s tým, že prezidentka Zuzana Čaputová tak vymenuje úradnícku vládu.

V parlamente by sa malo nájsť 90 poslancov, ktorí odhlasujú zmenu ústavy. Za je SaS, OĽaNO, Sme rodina, Hlas, Smer, ĽS NS, Republika, ako aj nezaradení poslanci okolo Tomáša Tarabu, traja odídenci zo Sme rodina, náhradníčka Mariana Kotlebu Slavěna Vorobelová, Miroslav Kollár, Tomáš Valášek či Martin Klus, čo je spolu 96 poslancov. „Stále som presvedčený, že pre Slovensko by bol lepší riadny termín volieb, ale keďže politika je umenie možného, som pripravený rokovať,“ povedal pre Pravdu Klus s tým, že k jeho podmienkam patrí vláda s plnými kompetenciami a septembrový termín.

Podobne je na tom aj nezaradený poslanec a šéf strany Spolu Miroslav Kollár. „Opakovane som deklaroval, že za najvhodnejší termín pokladám september a že podporím ústavný zákon, ktorý vytvorí právny rámec na skrátenie volebného obdobia parlamentom,“ skonštatoval. Jedinou stranou, ktoré predčasné voľby odmieta, je Za ľudí. „Za predčasné voľby ako darček Ficovi a extrému hlasovať nebudeme. Zodpovednosť nech nesú tí, ktorí chaos, hádky a neustály konflikt tri roky živili,“ uviedla strana.

Na ťahu je prezidentka

Politológ z Ekonomickej univerzity v Bratislave Radoslav Štefančík skonštatoval, že Heger je hráčom, ktorý „stratil dosť dôležité figúrky“. Na ťahu je teraz prezidentka Zuzana Čaputová. „Tá totiž zaviazala Eduarda Hegera povinnosťou predložiť jej alternatívu do konca januára a koniec tohto mesiaca sa nezadržateľne blíži,“ uviedol pre Pravdu. Čaputová vo svojom stanovisku skonštatovala, že Hegerove snahy o novú väčšinu nenašli podporu a zopakovala, že všetko úsilie by malo smerovať k jedinému rozumnému riešeniu.

„Preto trvám na tom, aby parlament do konca januára prijal rozhodnutie smerujúce k predčasným parlamentným voľbám,“ uviedla. „Ak sa tak nestane, som pripravená postupovať podľa svojich ústavných kompetencií,“ dodala. Úradníckej vlády sa však obávajú a odmietajú ju všetci lídri, o čom svedčia aj Kollárove výroky na adresu toho, čo sa stane, ak sa na termíne predčasných volieb nedohodnú. Úradnícka vláda podľa neho nebude mať podporu parlamentu a práve preto môže podľa politológa Štefančíka znamenať pohromu.

„Najmúdrejšie by bolo, keby sa Heger dohodol s Kollárom, Matovičom, Pellegrinim, so Sulíkom a s Ficom na termíne zmeny ústavy a následnom termíne predčasných volieb. Prezidentka by si mohla vydýchnuť, lebo problém by si vyriešil sám parlament a nemusel by do toho ťahať hlavu štátu. Napokon, s vymenovaním prezidentkinej vlády odchádzajú preč súčasní ministri a politické strany strácajú mocenské pozície na jednotlivých ministerstvách vrátane rôznych štátnych úradov, preto by bolo najrozumnejšie, keby sa koalícia s opozíciou dohodli na konaní predčasných volieb,“ dodal.

Rišo, Robo Fico ďakuje

Podľa Štefančíka je problém predčasných volieb ten, že ich stále odmietajú niektorí ľudia v OĽaNO. „Aj tam si však musia uvedomiť, že záujem krajiny musí byť silnejší než Matovičov strach pred revanšizmom Smeru. Slovensko môže čakať po predčasných voľbách katastrofa, napokon doteraz to tak vždy bolo, ale tento parlament je už dlho impotentný a na veľa sa už nezmôže. Mal by preto pozbierať poslednú dávku energie a odhlasovať zmenu ústavy a následne sa dohodnúť na termíne predčasných volieb,“ skonštatoval politológ.

„Garnitúra pravicových strán zas a znovu ukázala, že je spoločenstvom babrákov, bez schopnosti spravovať veci verejné k spokojnosti slovenských voličov. Potom to už bude opäť na slovenskom voličovi, aby ukázal, či sa zasa nechá nachytať, alebo tentoraz uprednostní odborníkov pred amatérmi,“ dodal. Matovič si vo svojom statuse už tradične namiesto konštruktívneho názoru kopol do Sulíka.

„Rišo, Robo Fico ďakuje,“ začal svoj status Matovič. „V lete žiadal rekonštrukciu vlády. Nevydalo. SaS odišla a hneď sľúbil, že budú konštruktívnou opozíciou, ale na prvej schôdzi spustil s mafošmi z červeného a ružovučkého Smeru blokovanie parlamentu,“ povedal líder OĽaNO a zopakoval, že podobný sľub dal Sulík aj pri odvolávaní ministrov či odvolávaní premiéra.

„Dušoval sa, že predčasné voľby v žiadnom prípade nechce, a to už neplatí tiež. Nuž, veru, zásadový človek. Ale čo by sme chceli od človeka, ktorý 13-krát raňajkoval s Kočnerom,“ napísal s tým, že Sulík dostal strach z toho, že Heger spolu s Jaroslavom Naďom založia svoju vlastnú stranu a dodal, že liberáli sa už do parlamentu podľa neho nedostanú. Je otázne, ktoré zo strán bývalého vládneho štvorlístka ešte voličov presvedčia a či OĽaNO po prípadnom odchode Hegerovej frakcie dokáže získať potrebných päť percent.