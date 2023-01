Do Policajného zboru by mohli opäť prijímať uchádzačov od 18 rokov

Do Policajného zboru by opäť mohli prijímať uchádzačov od 18 rokov. Zrušiť sa má štátna služba kadeta. Príplatok za nerovnomernosť času služby sa má nahradiť premenlivým príplatkom. Upraviť sa má aj rozpätie príplatku za riadenie. Vyplýva to z návrhu novely zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, ktorú poslanci Lukáš Kyselica a Jana Majorová Garstková (obaja OĽANO) predložili do Národnej rady (NR) SR.