Ambulancie sú pripravené vypovedať zmluvy. Pacient si tak zaplatí za všetko. Aké riešenie ponúkajú politici?

Oskar Dvořák, zdravotnícky expert (PS)

Táto debata je ale veľmi zavádzajúca. My sa nerozprávame totiž o poplatkoch za rôzne nadštandardy, kde dostanete nejakú službu navyše, my sa rozprávame o poplatkoch, ktoré vám prakticky znemožnia vstup do ambulancie a ani žiadnu starostlivosť bez zaplatenia nedostanete. Počul som tiež argumenty o tom, že aj tak máme priveľa pacientskych návštev a že aspoň sa zredukuje nadužívanie starostlivosti na štýl Zajacových 20-korunáčok. My sa ale nerozprávame o 20-korunáčkach, čo by bolo v prepočte ani nie jedno euro, my sa rozprávame o desiatkach eur. V prípade samoplatcov, ak ambulancie rozviažu zmluvy s poisťovňami, dokonca o stovkách eur. Áno, zníži to nápor na ambulancie, ale nie preto, že odstrihneme chronických nadužívačov, ale preto, že tí najzraniteľnejší a najchudobnejší ľudia si nebudú môcť dovoliť ísť k lekárovi. Následne si budú musieť títo ľudia volať sanitky a chodiť na urgenty, kde nás to vyjde oveľa drahšie.