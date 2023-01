Čaputová pohrozila: Dohodnite sa na predčasných voľbách a vládnite profesionálne, inak menujem úradnícku vládu

„Je zrejmé, že dohoda o predčasných voľbách medzi politickými subjektami sa nehľadá ľahko. Preto, ak by boli politické strany schopné nájsť konsenzus iba na septembrovom termíne volieb, je to pre mňa stále akceptovateľná možnosť. Dôležité je, aby sa táto téma uzatvorila do konca januára, aby sme občanom čo najskôr mohli dať jasnú odpoveď, ako a kedy vyvedieme Slovensko z vnútropolitickej krízy,“ uviedla prezidentka. Pripomenula, že Národná rada (NR) SR vyslovila vláde nedôveru, preto má obmedzené právomoci a mala by ich vykonávať len na obmedzený čas. Dodala, že voľby v prvej polovici roka by preferovala aj vzhľadom na tvorbu štátneho rozpočtu a prijímanie opatrení v čase kríz.

Prezidentka podčiarkla, že dočasne poverená vláda Eduarda Hegera (OĽANO) nebude mať komfortnú situáciu na dovládnutie a bude pod drobnohľadom verejnosti aj jej samotnej. Považuje za nevyhnutné, aby kabinet preukázal schopnosť zabezpečiť kľúčové oblasti fungovania krajiny, najmä tie, na ktoré najviac vplývajú krízy. Spomenula pomoc s dôsledkami rastu cien energií, riešenie problémov v zdravotníctve a ambulantnom sektore, posilnenie adresnej pomoci ľuďom najviac postihnutým chudobou, stabilizáciu situácie samospráv a odstránenie nedostatkov v plnení plánu obnovy.

„Každému súdnemu človeku musí byť jasné, že v týchto náročných časoch potrebujeme aj v prechodnom období riadenie štátu, ktoré bude čo najprofesionál­nejšie. V prípade zásadných zlyhaní vlády v tomto období som pripravená jej kedykoľvek odňať poverenie a na zostávajúci čas do volieb vymenovať úradnícku,“ uzavrela.

