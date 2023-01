Koniec spájania? KDH pôjde do volieb samostatne. Zo spolupráce vylúčili niekoľko strán

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) má za sebou rokovania s odvolaným premiérom Eduardom Hegerom a predsedníčkou strany Za ľudí. Do volieb sa však rozhodli ísť samostatne.

Pred piatimi dňami sa uskutočnilo rokovanie o možnej spolupráci medzi lídrom KDH Milanom Majerským, odvolaným premiérom Eduardom Hegerom a predsedníčkou Za ľudí Veronikou Remišovou. Majerský mal pre Hegera ponuku, hnutie však pre Pravdu uviedlo, že nateraz sa rozhodli ísť do volieb samostatne.

O čom hovoril Heger s Majerským a Remišovou?

KDH pôjde do volieb samostatne

„Predsedníctvo KDH sa pre túto chvíľu rozhodlo ísť do volieb samostatne. Ak sa chce niekto pridať ku KDH, ktoré má všetko, čo riadna politická strana potrebuje, dvere k nám sú otvorené,“ uviedlo hnutie. Čo sa týka spolupráce nepriamo vylúčili stranu ĽS NS a hnutie Republika, stranu Smer a aj stranu SaS. Je otázne, aký je ich postoj k Hlasu či Progresívnemu Slovensku, s ktorým sa takisto hodnotovo rozchádzajú.

„Sme otvorení spolupráci, ktorá bude stáť na prieniku s piliermi hnutia – kresťanským, sociálnym a národným. Sme hodnotovo ukotvená strana, ktorá však odmieta spoluprácu s tými, ktorí sú spájaní s extrémizmom, xenofóbiou, či potláčaním základných ľudských práv a slobôd, ako aj s tými, ktorí sú zodpovední za nehorázne rozkrádanie a zneužívanie moci. V KDH si nevieme si predstaviť predvolebné spájanie s liberálnymi stranami. Konzervatívno demokratický volič potrebuje nespochybniteľnú ponuku,“ dodalo hnutie.

KDH, Veronika Remišová a Eduard Heger

S KDH minulý týždeň rokovala strana Za ľudí aj odvolaný premiér Heger. „Uvedomujeme si dôležitosť situácie a toho, že konzervatívno demokratický volič potrebuje jasnú ponuku KDH vždy poukazovalo na potrebu spájania a netrieštenia síl. Preto budeme pokračovať v rokovaní s odborníkmi a konzervatívnymi osobnosťami, aby sme nedopustili prepadnutie žiadneho hlasu,“ napísal Majerský po stretnutí, na ktoré išiel s ponukou.

Čakanie na Hegera

Viaceré subjekty čakajú na to, ako sa skončia rokovania vo vnútri OĽaNO a akou cestou sa nakoniec Eduard Heger rozhodne vybrať. Úvahy o jeho odchode spočiatku nekomentovali, no potom, čo dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď otvorene povedal, že rokujú aj o možnosti ich odchodu, už nič nepopiera ani Heger a ani Matoviča. Súčasný líder OĽaNO je bojovník, Heger sa chce spájať. Aj preto rozmýšľajú o rozdelení, aby to bolo na jednej strane fér voči voličovi a na tej druhej dúfajú vo väčší percentuálny zisk vo voľbách, čo sa im podariť nemusí.

Dočasne poverený premiér sa detailom o stretnutí s KDH vyhýbal. Heger má za sebou niekoľko rokovaní, spolu s Mikulášom Dzurindom a podpredsedom Za ľudí Jurajom Šeligom vystúpil na sneme strany Spolu, ktorej šéfuje Miroslav Kollár.