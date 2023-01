Väzni od januára zarábajú viac. Napriek tomu často nemajú ani na telefonát domov

Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) neplní vo väzniciach len úlohu dozorcov. Zásadnou úlohou jeho členov je aj starať sa o zamestnávanie odsúdených osôb. Jedným z dôvodov je, že zaškoľovanie, ako aj zvyšovanie pracovnej kvalifikácie odsúdených zlepšujú predpoklady na ich resocializáciu po skončení výkonu trestu. Druhým benefitom je, že pravidelná a účelná práca zmierňuje aj stres z dlhodobej izolácie v uzatvorenej komunite.

Nejde pritom o žiadnu novinku. Práve z dôvodu potreby pracovnej sily z radov odsúdených boli za socializmu viaceré ústavy vybudované vedľa areálov štátnych priemyselných podnikov. Vo viacerých ústavoch napríklad Košice-Šaca, Nitra Chrenová, Dubnica nad Váhom či v Ružomberku fungujú krajčírske dielne, v ďalších, napríklad Želiezovciach pri Leviciach, v Ilave a Prešove sa zasa vyrába nábytok.

Čítajte viac Ako sa roky kradlo v prísne stráženej väznici

V ústavoch sú však aj čalúnnické, obuvnícke a strojárske dielne, výroba záhradného nábytku či dlažby. Časté sú aj pekárne. V leopoldovskej väznici môžu odsúdení pracovať napríklad aj v strojárskej dielni. Vyrábajú sa tam regály či kovové šatníkové skrine, ktoré môžu ľudia bežne nájsť na plavárňach, alebo v práci na odkladanie osobných vecí. Mnohí sa zasa starajú aj o bežných chod väzníc. Upratujú, varia, prípadne pomáhajú pri opravách a údržbe zariadení vo väzení.

V slovenských väzniciach je podľa informácií Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) aktuálne 9 985 osôb. Z toho je 8 525 odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody a ďalších 1 460 obvinených je vo výkone väzby. „V súčasnosti priemerne denne pracuje 4 312 osôb, z toho 4 291 odsúdených a 21 obvinených,“ priblížila hovorkyňa ZVJS Monika Kacvinská.

Čítajte viac Útek z Leopoldova. Zlyhali dozorcovia alebo systém?

Mzdy boli príliš nízke

Verejná ochrankyňa práv, ale aj medzinárodné ľudskoprávne organizácie dlhodobo upozorňujú, že mzdy odsúdených sú na Slovensku príliš nízke. Od nového roka ich preto štát zvýšil. Ako po iné roky, nárast bol len veľmi mierny. Valorizácia je pritom pravidelne každoročná, za predpokladu, že rástla aj minimálna mzda. Tá bola vlani ešte 646 eur, pričom tento rok stúpla na rovných 700 eur.

„Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny stanovilo sumy minimálnych mzdových nárokov na rok 2023. Vzhľadom na to, že prišlo k navýšeniu týchto súm oproti roku 2022, bol vypracovaný návrh Nariadenia vlády Slovenskej republiky na valorizáciu pracovných odmien odsúdených na rok 2023. Valorizácia pracovných odmien je priamo naviazaná na výšku minimálnej mzdy. Dňa 5. januára 2023 bolo preto schválené Nariadenie vlády, ktorým sa mení Nariadenie vlády o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania odsúdeným,“ vysvetlila hovorkyňa Zboru väzenskej a justičnej stráže Monika Kacvinská.

Čítajte viac Riaditeľ leopoldovskej väznice po podozreniach končí

Nie každý väzeň ale zarába rovnako. Platy sa odlišujú podľa druhu práce, skúseností ako aj zaradenia na konkrétnu pracovnú pozíciu. Vlani odsúdený zarobil za prácu porovnateľnú s plným úväzkom, teda 8 hodín denne a 5 dní v týždni, dokopy od 246 eur do 513,10 eura v hrubom. Od tohto januára to bude od 265,70 do 554,20 eura v hrubom. „Výška pracovnej odmeny je závislá od pracovnej tarify. Odsúdení sa zaraďujú do príslušnej pracovnej triedy a pracovného stupňa podľa druhu vykonávanej práce a počtu rokov započítanej praxe,“ priblížila Kacvinská.

Podobne ako všetci ostatní zamestnanci, aj odsúdení musia z týchto peňazí zaplatiť najskôr odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne ako aj daň. Najlepšie zarábajúcim odsúdeným tak ostane v čistom zhruba 430 eur a tým najhoršie zarábajúcim dokonca len 180 eur. Ani tieto peniaze však nemôžu minúť podľa vlastného rozhodnutia.

Práca je povinná

Z čistej mzdy sa ďalej platí prípadné výživné, trovy výkonu trestu, ďalšie pohľadávky, napríklad odškodné obetiam ich trestných činov. Až zvyšok peňazí tak putuje na osobné konto odsúdeného, ktoré môže používať ako vreckové. Ako pre Pravdu prezradil dlhoročný väzenský strážnik, väzňom z ich pláce často neostáva takmer nič. Vreckové priemerne tvorí len niečo viac 10 percent ich zárobku.

Na čo môžu byť platy odsúdených použité? Hrubá pracovná odmena Odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne Daň Čistá pracovná odmena Výživné Trovy výkonu trestu Pohľadávky Konto (osobné konto a vreckové konto) Zdroj: ZVJS SR

Mzdy odsúdených totiž závisia aj od ústavu, kde si odpykávajú svoj trest. „Je to veľmi individuálne. Napríklad v ústave s maximálnom stupňom stráženia môže odsúdený dostať odmenu od 150 do 300 eur. Keďže je to práca na úkol, výška jeho mzdy záleží na jeho šikovnosti a pracovitosti. Ak má ale výživné, ktoré sa zo mzdy strháva ako prvé, často sa stane, že odsúdenému zostane len 7 eur. V ústavoch so stredným stupňom stráženia je výška odmeny určená nariadením vlády. A tým odsúdeným prevažne zo zhruba 250 eur ostáva len 50 eur. Veľmi často sú to ľudia s vysokými pohľadávkami,“ priblížil platové pomery dlhoročný väzenský strážnik.

Čítajte viac Bachari z Leopoldova hovoria o šikanovaní

Väzni v takýchto prípadoch nemajú z pláce žiadne vreckové a potom sa často stáva, že nemajú ani za čo telefonovať. Telefonovanie ako jeden z mála spôsobom na udržiavanie kontaktu s rodinou sa tak pre mnohých odsúdených stáva nedostupné. V takýchto prípadoch potom musia kredit na telefonovanie zaplatiť odsúdeným príbuzní alebo známi. Môžu im poslať peniaze, ktoré sa im pripíšu na osobnú identifikačnú kartu. Tá sa okrem telefonovania používa aj pri platbách v bufete.

Napríklad za telefonovanie na pevnú linku, ktorú už ale veľa domácností nemá, zaplatí väzeň 0,09 eura za minútu, na mobilnú sieť 0,17 eura za minútu. Na Slovensku si ale odpykávajú svoj trest aj stovky ľudí zo zahraničia, najmä z Českej republiky, Ukrajiny či Vietnamu. Telefonovanie do zahraničia ich stojí až 0,72 eura za minútu.

Čítajte viac Päť mŕtvych za 20 hodín. Od leopoldovskej masakry uplynulo 30 rokov

Aj napriek nízkym mzdám ale väzni pracovať musia. Každý väzeň totiž stojí štát ročne viac ako 22 642 eur. „V zmysle zákona o výkone trestu odňatia slobody sú odsúdení povinní pracovať okrem tých, ktorí sú poberateľmi invalidného, starobného, predčasného starobného dôchodku, práceneschopní a takých odsúdených, ktorí sú zaradení do dennej formy štúdia, rekvalifikačného kurzu a kurzu počas pracovnej doby,“ priblížila hovorkyňa ZVJS.

Niektorým odsúdeným sa však darí napriek zákonnej povinnosti práci vyhýbať. „Zbor väzenskej a justičnej stráže hľadá väzneným osobám také druhy pracovnej činnosti, ktoré sú adekvátne ich zdravotnému stavu, fyzickým a psychickým predpokladom, využitiu ich pracovnej kvalifikácie a plneniu cieľov zaobchádzania,“ ubezpečuje Kacvinská.

„Väznená osoba môže požiadať o zmenu pracovného miesta prostredníctvom svojho pedagóga v ústave alebo prostredníctvom pracovníkov oddelenia zamestnávania, výroby a odbytu ústavu. O zmene pracovného zaradenia rozhoduje riaditeľ ústavu na základe poradného orgánu, tzv. umiestňovacej komisie. Aj napriek tomu za minulý rok evidujeme 13 odsúdených, ktorí odmietli pracovať,“ zdôraznila hovorkyňa.

Odmeňovanie väzňov by mala v budúcnosti systematicky zmeniť nová právna úprava. O tej sa hovorí už niekoľko rokov. Ako ďaleko je jej príprava, sme sa opýtali aj ministerstva spravodlivosti. To zatiaľ na naše otázky neodpovedalo.