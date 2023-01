Protifašistickí bojovníci: Naď klame a uráža všetkých našich členov. Na oslavy SNP sa nám s ním nechce

„Ak by sa mal zopakovať absurdný scenár pána ministra pre ústredné oslavy SNP z minulého roku, tak my do Bystrice vôbec nepôjdeme, resp. urobíme si vlastné oslavy. Čo však oni budú oslavovať bez odbojárov. Môžu si zavolať „masy členstva“ OĽaNO,“ hovorí v rozhovore Martin Krno, predseda Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a člen predsedníctva Ústrednej rady SZPB.

Foto: poltar.sk Poltár / Russká vlajka / Ľudia s ruskými vlajkami počas osláv 78. výročia oslobodenia mesta na Námestí osloboditeľov v Poltári 13. januára 2023

Ministerstvo obrany sa ohradilo voči účasti delegácie z Ruskej federácie na oslavách oslobodenia mesta Poltár, ktorých spoluorganizátorom bol Slovenský zväz protifašistických bojovníkov (SZPB). Ako vnímate skutočnosť, že nejaká časť SZPB aj po udalostiach od vlaňajšieho februára pozýva na svoje podujatia predstaviteľov Rus­ka?

Neohradilo sa ministerstvo obrany (s ktorým máme korektné vzťahy), ale samotný pán minister. Zďaleka to nie je prvý raz, čo takýmto spôsobom zaútočil na našu organizáciu, ktorá má mimochodom 18-tisíc členov, a nie je to prvý raz, keď si svoje akože argumenty vôbec neoveril.

Foto: Pravda, Ľuboš Pilc Martin Krno Martin Krno

Stačilo, keby sa namiesto dojmov dajakých miestnych „informátorov“ obrátil hoci na pani prednostku príslušného okresného úradu, ako sa ako najvyššia miestna predstaviteľka štátnej správy na podujatí zúčastnila, alebo veliteľa príslušníkov ozbrojených síl, ktorí držali čestnú stráž aj počas vyhrávania sovietskej, zdôrazňujem sovietskej, a nie ruskej hymny (spieval sa tam starý text spred roka 1990). Iste by sa dozvedel, že ako aj z oficiálnej pozvánky vyplýva, SZPB nebol spoluorganizátor, ale boli jeho členovia a funkcionári pozvaní na pietny akt. Takže nikoho naň nepozývali a o tom, aké sa budú hrať hymny, sa dozvedeli, až keď boli pustené. Celá akcia prebehla v réžii mestskej samosprávy.

Minister obrany Jaroslav Naď naznačil, že v Poltári došlo k velebeniu štátu, ktorý zabíja nevinných. Je takýto vzťah k Rusku v súčasnosti vlastný všetkým oblastným výborom SZPB, alebo oslavy v Poltári možno považovať za výnimku?

Ja som v Poltári nebol, ale mohol som si prečítať hlavný prejav pána primátora. Považujem ho za mimoriadne vyvážený, múdry a štylisticky dobrúsený. Pokojne by som sa pod neho podpísal. Potom krátko vystúpili naši dvaja funkcionári, o nijaké velebenie putinovského režimu či štátu nešlo. Aj zástupca veľvyslanectva Ruska, ktorý má v náplni práce starostlivosť na hroby a cintoríny ruských vojakov, vrátanej tých, čo u nás padli počas 1. svetovej vojny), v niekoľkých vetách hovoril iba o oslobodzovacej misie Červenej armády pred 78 rokmi, v ktorej, ako všetci vieme neboli iba Rusi, ale aj Ukrajinci, Kazachovia a príslušníci ostatných národov niekdajšieho ZSSR. Od konca februára 2022 ústredie SZPB, bratislavský a ani iné oblastné výbory, pokiaľ je mi známe, nemajú oficiálne kontakty s ruskou ambasádou.

Bude sa týmito oslavami v Poltári zaoberať aj Ústredná rada SZPB? Mala by sa k tomu podľa vás zaujať nejaký jednoznačnejší postoj?

Vedenie SZPB sa oslavami v Poltári zaoberalo v stredu 18. januára a pánovi ministrovi obrany napísala otvorený list. Verím, že slovenské médiá z neho uverejnia aspoň podstatné pasáže.

Ako sa postavil SZPB k februárovej invázii Ruska na Ukrajinu? Bol ich názor dostatočne hodnotovo ukotvený a jasný?

Vedenie SZPB už predobedom 25. februára 2022 uverejnila stanovisko, v ktorom odsudzuje vojenskú agresiu Ruska proti susednému štátu, požaduje stiahnutie všetkých cudzích vojsk z Ukrajiny a vyzýva obe strany na mierové riešenie vzájomných problémov. Predbehli sme tým stanovisko Národnej rady o niekoľko hodín.

Minister obrany Jaroslav Naď odkázal, že „ak bude akákoľvek zložka SZPB pokračovať v spoluorganizovaní podujatí, na ktorých sa velebí štát, ktorý zabíja nevinných, budeme s nimi musieť ukončiť spoluprácu – všetky formy v rámci podpísanej dohody o spolupráci, a tiež budeme uvažovať, či je vhodné, aby sme predstaviteľom zväzu posielali čestné pozvánky na oslavy Slovenského národného povstania.“ Ako vnímate tieto jeho slová?

Keby sa pán minister obrany raz dvakrát pomýlil na základe nepochopiteľne zlej informovanosti svojho úradu, tak by mu to človek možno odpustil. V znevažovaní našej významnej spoločenskej organizácie však pokračuje permanentne, iba dokazuje, že lož a intrigovanie sú jeho základnou pracovnou metódou. Najnovšie účastníkov spomienkových osláv, medzi ktorými sú aj členovia SZPB a protifašistická verejnosť, označil za háveď. Za to ho ostro kritizuje už aj pravicová tlač. Nemeckí nacisti pred 79 rokmi označovali našich partizánov za banditov. V takomto očierňovaní nevidím veľký rozdiel. Pokiaľ ide o podpísanú dohodu medzi ministerstvom obrany a SZPB, práve pán minister ju za krátky čas jej existencie niekoľkokrát hrubo porušil, čo dokazovali ústredné oslavy SNP v Banskej Bystrici, nedávne odhaľovanie Hrobu neznámeho vojaka v Bratislave či najnovšie jeho pokyn, že ak bude predseda SZPB Pavol Sečkár vystupovať na spomienkovom stretnutí v Ostrom Grúne, tak majú príslušníci rezortu obrany odtiaľ odísť. Otázka skôr stojí tak, či keď príde od neho pozvánka na dajaké podujatie, tam vôbec prídu.

Neobávate sa, že sa tieto slová Naďa naplnia a v lete vás vynechá z osláv Slovenského národného povstania?

Väčšina členov i nás funkcionárov presadzuje, že ak by sa mal zopakovať absurdný scenár pána ministra pre ústredné oslavy SNP z minulého roku, keď pôvodne počítali s účasťou 200 členov SZPB, pritom pred pár rokmi ich tam chodilo do 10-tisíc, tak my do Bystrice vôbec nepôjdeme, resp. urobíme si vlastné oslavy. My ich flagrantného ministra a iných členov vlády nepotrebujeme. Čo však oni budú oslavovať bez odbojárov. Môžu si zavolať „masy členstva“ OĽaNO.

Vysvetlili ste si to už s ministrom Naďom, alebo sa váš vzájomný vzťah výraznejšie nezlepšil?

My sme si toho s pánom ministrom Naďom toho navysvetľovali (mám na mysli všeobecne funkcionárov SZPB) viac než dosť. Mimochodom, ešte si nenašiel čas, aby nás pozval na rokovanie na svojom ministerstve. Od neho sme sa zatiaľ dočkali iba osobných invektív a urážok všetkých našich členov a tradícií, ktoré sú nám drahé. Predpokladáme, že už nijaké ústredné oslavy spojené so spomienkami na antifašistické hnutie, nestihne zorganizovať. A to mu osobne naozaj zo srdce úprimne prajem. Verím, že potom sa vzťahy s ministerstvom obrany vrátia do normálnych koľají a na mesiace strávené vnúteným „spolužitím“ s ministrom Naďom bude spomínať aj s jeho terajšími podriadenými už iba ako na ťažké sny.