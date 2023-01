Kožuch, Kvietik aj Bödör sa stretli v Bystrici. Pokračuje súd v kauze Dobytkár

V kauze korupcie spojenej s PPA čelí obžalobe osem fyzických a päť právnických osôb – nitriansky podnikateľ Norbert Bödör, finančník Martin Kvietik, exriaditeľ PPA Juraj Kožuch, bývalý výkonný riaditeľ PPA Ľubomír Partika, veterinár Ľubomír Kropil, právnik Milan Kopriva, bývalý hlavný radca regionálneho úradu PPA vo Zvolene Viktor Miklas a podnikateľ Peter Kuba.

Skutky v obžalobe sa týkajú najmä korupčných trestných činov a tiež obzvlášť závažného zločinu legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Tá bola podľa prokuratúry spojená s vybavovaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PPA a rozdelená do dvoch vetiev. V prvej sa odovzdalo a následne zlegalizovalo 2 760 000 eur, v druhej viac ako milión.

Pojednávanie v kauze Dobytkár

Proces s obžalovanými sa začal vlani koncom februára. Prvý pred senátom vypovedal Miklas, ktorý sa priznal. Práve on pripravoval žiadosti o dotácie. Tým, ktorí si ich chceli vybaviť za úplatok, dal kontakt na Kropila. Bývalý krajský predseda HZDS Kropil sa priznal čiastočne – podieľal sa vraj na nepriamej korupcii a podplácaní. Ostatní vinu popierajú.

Potom postupne vypovedali všetci zvyšní obžalovaní. Ešte v máji sa dostal k slovu Kvietik. Uviedol, že s nikým sa nespolčoval, tvrdenia v obžalobe sú v rozpore, nesedia časovo a sú v nesúlade s logikou. Trval na tom, že z korupcie ho usvedčujú len kajúcnici, ktorí predtým menili výpovede.

V septembri prišiel na rad Partika, o ktorom Kropil pôvodne tvrdil, že za poradenstvo mal dostať tri milióny eur. Na súde už ale hovoril niečo iné. V rokoch 2012 až 2016 mu vraj dal dokopy „len“ 40-tisíc eur. Ďalší z nich, Kuba, si svoju obžalobu vysvetľuje tým, že „silou mocou bolo treba zadržať Norberta Bödöra a ja som bol trieska, ktorá pri tom lietala.“

Bödör od začiatku opakuje, že obvinenie voči nemu je umelo vykonštruované. Na súd prichádza vždy v spoločnosti svojich advokátov Roberta Kaliňáka a Mareka Paru. „Obžaloba proti mne neformuluje v 83 skutkoch žiaden predpoklad konania,“ podčiarkol. Prokurátor podľa neho vychádza z jediného tvrdenia kajúcnika Mareka Kodadu, že mal prevziať 2,8 milióna eur a odovzdať ich Kubovi, čo nie je dokázané.

Kožuch avizoval, že vypovedať bude až po tom, ako prehovorí kľúčový svedok Kodada. V októbri sa tak stalo – bývalý funkcionár ministerstva pôdohospodárstva, kde pôsobil ako šéf sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb, prišiel na súd s dlhou bradou a rúškom na tvári. Proti Kožuchovi svedčí ako jediný. Obžalovaného exriaditeľa PPA vraj stále považuje za svojho najlepšieho priateľa.

Kodada opisoval korupčný systém, v ktorom mal Kožuch zabezpečovať úspešnosť projektov tak, že výzvy sa dostávali k lobistovi Kropilovi skôr, ako boli vyhlásené. Hovoril tiež o tom, ako ho zoznámil s finančníkom Kvietikom, ktorého vtedajšia ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (SNS) označila ako straníckeho gestora, s ktorým treba konzultovať všetko ohľadom PPA. Spomenul aj trojrozdelenie podielu z úplatkov, pričom 7,5 percenta malo ísť Kvietikovi, 1,5 si nechal pre seba a jedno percento putovalo ku Kožuchovi.

„Chápal som to tak, že Kvietik je pánom rezortu. Kožucha som vnímal ako čestného človeka, ktorý by sa do toho sám nepustil,“ povedal. „To, čo tvrdí o odovzdaní peňazí, sa nemohlo stať. Rozsiahlejšie sa vyjadrím vo svojej výpovedi,“ konštatoval Kožuch, ktorý sa vo štvrtok konečne postavil pred senát a spontánne sa rozrečnil.